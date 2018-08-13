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İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Son yıllarda dünya genelinde şiddetli yağışların giderek arttı. Yağışların etkilerinin de kuvvetle hissedildiği şu dönemde ortaya çıkan bazı görüntüler akıllarda yer edecek kadar güçlü olabiliyor.

Özellikle de yıldırım çarpan insanların çarpma sonrası bedenlerinde oluşan değişiklikler bu kategoride ele alınacak görsellerin en güçlüleri arasında bulunuyor.

Yıldırım çarpması sonrası bakın ne hale geldiler

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Birkaç yüz milyon volttan oluşan ve organlara kalıcı hasar verme kapasitesine sahip yıldırımlar bazı kurbanlarının cildinde hasar oluşturabiliyor.
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Flashover etkisi olarak adlandırılan bu durumun, kılcal damarların yırtılması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.
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Uzmanlara göre yıldırım çarpması ihtimalinin 10 milyonda 1 ihtimalle gerçekleşmesi mümkün.
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Yıldırım çarpması 270 bin mil hızla hareket eden bir yıldırım, bedenle buluştuğunda 2-3 cm genişliğinde ve 30 bin santigrat derece sıcaklığında oluyor.
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Yani bu Güneş'in yüzeyinden 5 kat daha sıcak olduğunu gösteriyor.
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İşte yıldırım çarpması sonrası hayatta kalmayı başaran kişilerin bedeninde oluşan şekiller...
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Yıldırım yıldırım çarpması

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