İnanması çok zor ama bu da moda oldu!

Japonların büyük ilgi gösterdiği tişörtlerin onlarcasını sokaklarda görmeniz mümkün.

Japonların yeni moda tişörtleri sizi şaşkına çevirecek

1 / 32 Her zaman farklı olmayı başaran Japonlar bu kez öyle bir şey yaptılar ki dünyada yankı buldu.

2 / 32 Japonya'daki ünlü bir tişört markası tasarladığı tişörtlerle büyük ses getirdi.

3 / 32 Japonların yeni gözdesi tişörtlerle isteyen istediği görünüşe kavuşabiliyor.

4 / 32 Daha dolgun göğüsler, daha seksi ve daha kaslı bir vücut için uğraşan fakat başarı sağlayamayan kişiler bu tişörtleri çok seviyor.

5 / 32 Sokakta pek çok kişinin üzerinde görebileceğiniz tişörtler, görünüşünden memnun olmayan insanlar için adeta sosyal medyadaki efekt görevini üstleniyor.

6 / 32 İşte Photoshop'un sokakta hayat bulmuş hali...

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