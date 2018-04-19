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İnanması çok zor ama bu da moda oldu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.04.2018 08:33 | Son Güncelleme

Sosyal medyadaki efektleri günlük hayata uygulayan Japonlar, gençlerin istediği görünüme kavuşması için ilginç bir yol bulmuş.

Japonların büyük ilgi gösterdiği tişörtlerin onlarcasını sokaklarda görmeniz mümkün.

Japonların yeni moda tişörtleri sizi şaşkına çevirecek

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Her zaman farklı olmayı başaran Japonlar bu kez öyle bir şey yaptılar ki dünyada yankı buldu.
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Japonya'daki ünlü bir tişört markası tasarladığı tişörtlerle büyük ses getirdi.
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Japonların yeni gözdesi tişörtlerle isteyen istediği görünüşe kavuşabiliyor.
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Daha dolgun göğüsler, daha seksi ve daha kaslı bir vücut için uğraşan fakat başarı sağlayamayan kişiler bu tişörtleri çok seviyor.
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Sokakta pek çok kişinin üzerinde görebileceğiniz tişörtler, görünüşünden memnun olmayan insanlar için adeta sosyal medyadaki efekt görevini üstleniyor.
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İşte Photoshop'un sokakta hayat bulmuş hali...
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Japonya moda trend

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