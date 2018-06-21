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İnanması çok zor ama o bir köpek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

Japon köpek kuaförü Yoriko Hamachiyo'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar sanal alemi salladı.

İnanması çok zor ama o bir köpek

Sesame(Susam) isimli teacup poddle cinsi köpeğin tüylerine şekil veren köpek kuaförü, kısa sürede minik köpeğin hayran kitlesi oluşmasını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Susam Japonya

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