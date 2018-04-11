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İnanması zor ama burası bir askerlik şubesi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Tayland'da kurayla belirlenen askerlik dönemi, şubelerde garip görüntüler ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Öyleki , askerlikten muaf olan transeksüeller de kimlikleri değiştirilmesine izin verilmediğinden bu kuraya katılmak zorunda kalıyor. Soluğu şubede alan trans bireyler uzun bir sürecin ardından muafiyet belgesini alabiliyor. O sırada ortaya çıkan görüntülerse bakın nasıl oluyor...

Tayland'daki askerlik şubeleri

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Tayland'da trans bireyler askerlikten muafiyet belgesi almak için sağlık kontrolünden geçiyor.
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Askerlik şubesinde ortaya çıkan görüntülerse bir hayli ilginç oluyor.
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Kimliklerini değiştirmesine izin verilmeyen tüm trans bireyler bu süreçten geçmek zorunda kalıyor.
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Trans bireyler askerlikten muaf belgesi alabilmek için uzun ve zorlu bir sürece tabi tutuluyor.
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LGBTİ kuruluşları trans bireylerin böylesi bir emrivakiye maruz bırakılmasını eleştiriyor.
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Lise eğitimi sırasında yarımşar günle başlayıp üniversiteye kadar devam eden askerlik sürecine cinsiyet değiştirip kadın olanlarda dahil ediliyor.
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Askerlik kura ile yapılıyor.
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Çektiğiniz renge göre ya askere gidiyorsunuz ya da gitmiyorsunuz.
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Eğer çektiğiniz kartın rengi kırmızıysa askere gitmiyorsunuz ama eğer kartınızın siyahsa askerlik görevinizi yerine getirmek zorundasınız.
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Tayland'da trans bireyler askerlikten muafiyet alabilmek için uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor. Uluslararası trans güzellik kraliçesi Patra Wirunthanakij de askerlik şubesinde kuyruğa girdi.
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İşte Tayland'ın askere alım sürecinden bazı fotoğraflar.
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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND trans birey

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