İnanması zor ama burası bir askerlik şubesi!

Öyleki , askerlikten muaf olan transeksüeller de kimlikleri değiştirilmesine izin verilmediğinden bu kuraya katılmak zorunda kalıyor. Soluğu şubede alan trans bireyler uzun bir sürecin ardından muafiyet belgesini alabiliyor. O sırada ortaya çıkan görüntülerse bakın nasıl oluyor...

Tayland'daki askerlik şubeleri

1 / 41 Tayland'da trans bireyler askerlikten muafiyet belgesi almak için sağlık kontrolünden geçiyor.

2 / 41 Askerlik şubesinde ortaya çıkan görüntülerse bir hayli ilginç oluyor.

3 / 41 Kimliklerini değiştirmesine izin verilmeyen tüm trans bireyler bu süreçten geçmek zorunda kalıyor.

4 / 41 Trans bireyler askerlikten muaf belgesi alabilmek için uzun ve zorlu bir sürece tabi tutuluyor.

5 / 41 LGBTİ kuruluşları trans bireylerin böylesi bir emrivakiye maruz bırakılmasını eleştiriyor.

6 / 41 Lise eğitimi sırasında yarımşar günle başlayıp üniversiteye kadar devam eden askerlik sürecine cinsiyet değiştirip kadın olanlarda dahil ediliyor.

7 / 41 Askerlik kura ile yapılıyor.

8 / 41 Çektiğiniz renge göre ya askere gidiyorsunuz ya da gitmiyorsunuz.

9 / 41 Eğer çektiğiniz kartın rengi kırmızıysa askere gitmiyorsunuz ama eğer kartınızın siyahsa askerlik görevinizi yerine getirmek zorundasınız.

10 / 41 Tayland'da trans bireyler askerlikten muafiyet alabilmek için uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor. Uluslararası trans güzellik kraliçesi Patra Wirunthanakij de askerlik şubesinde kuyruğa girdi.

11 / 41 İşte Tayland'ın askere alım sürecinden bazı fotoğraflar.

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