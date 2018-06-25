İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!

İstediği para ile duyanları şaşkına çeviren Gemma Collins, görüntülerini çektiği adamın kimliğini de sır gibi sakladı.

Gemma Collins porno filmini çekip...

1 / 20 İngiliz TV ünlüsü Gemma Collins, partneri ile ilişkiye girerken kameraya çektiği görüntüleri 1 milyon pound'a satılığa çıkardı.

2 / 20 İngiltere'de oynadığı bir dizi ile adını duyuran 37 yaşındaki televizyon yıldızı Gemma Collins, partneri ile cinsel ilişkiye girerken o anları telefonu ile video çektiğini ve bu videoyu 1 milyon pounda karşılığında satacağını söyledi.

3 / 20 PARTNERİNİN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL Gemma ayrıca, sakladığı görüntüleri de zaman zaman kendini tatmin etmek için izlediğini söyledi.

4 / 20 Gemma, şu anda aynı dizide oynayan James Argent ile ilişki yaşıyor fakat Gemma'nın ilişkiye girdiği adamın kim olduğunu bilinmiyor.

5 / 20 1 YILLIK TATİLE ÇIKACAK Bunu yapma sebebinin ise birlikte olduğu kişiye aşık olduğu için o anı tekrar tekrar görmek istediği olduğunu söyledi.

6 / 20 Gemma, parayı alırsa bir yıllık tatile çıkmayı düşünüyor.

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