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İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

İngiltere'de tv ünlüsü Gemma Collins, partneri ile ilişkiye girdiği anların görüntülerini çekip satışa çıkardı.

İstediği para ile duyanları şaşkına çeviren Gemma Collins, görüntülerini çektiği adamın kimliğini de sır gibi sakladı.

Gemma Collins porno filmini çekip...

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İngiliz TV ünlüsü Gemma Collins, partneri ile ilişkiye girerken kameraya çektiği görüntüleri 1 milyon pound'a satılığa çıkardı.
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İngiltere'de oynadığı bir dizi ile adını duyuran 37 yaşındaki televizyon yıldızı Gemma Collins, partneri ile cinsel ilişkiye girerken o anları telefonu ile video çektiğini ve bu videoyu 1 milyon pounda karşılığında satacağını söyledi.
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PARTNERİNİN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

PARTNERİNİN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL
Gemma ayrıca, sakladığı görüntüleri de zaman zaman kendini tatmin etmek için izlediğini söyledi.
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Gemma, şu anda aynı dizide oynayan James Argent ile ilişki yaşıyor fakat Gemma'nın ilişkiye girdiği adamın kim olduğunu bilinmiyor.
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1 YILLIK TATİLE ÇIKACAK

1 YILLIK TATİLE ÇIKACAK
Bunu yapma sebebinin ise birlikte olduğu kişiye aşık olduğu için o anı tekrar tekrar görmek istediği olduğunu söyledi.
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Gemma, parayı alırsa bir yıllık tatile çıkmayı düşünüyor.
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ingiltere oyuncu Gemma Collins ilişki

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