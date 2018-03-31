İngilizler yine eğlencenin dozunu kaçırdı!

Parti müdavimi İngilizler, bu gecenin hakkını vermek için sokaklara koştular.

İngiltere'deki soğuğa rağmen genç kızların cesur kıyafetler giymekten sakınmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Çeşitli bar ve eğlenme mekanlarında düzenlene partilere katılan İngilizler, üç gün süren tatilin tadını çıkarıyor.

Avrupa'da 18 yaşın altındaki gençlerin en çok alkol tükettiği ülke olan İngiltere sokaklarında gençler, alkolünde etkisiyle adeta kendilerinden geçtiler.

15 / 27

Genç İngilizlerin alkol yüzünden sokaklarda sızması ya da taşkınlık yapmasını gösteren fotoğraflar İngiliz medyasında tarafından işte böyle görüntülendi.