HABER

İngilizler yine eğlencenin dozunu kaçırdı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.03.2018 08:41 | Son Güncelleme

3 günlük resmi tatil kutlamasında olan İngilizler gönüllerince eğlenmeye başladı.

Parti müdavimi İngilizler, bu gecenin hakkını vermek için sokaklara koştular.

İngilizlerin çılgın eğlencesi

1 / 27

İngiltere'deki soğuğa rağmen genç kızların cesur kıyafetler giymekten sakınmaması da dikkatlerden kaçmadı.
2 / 27

Çeşitli bar ve eğlenme mekanlarında düzenlene partilere katılan İngilizler, üç gün süren tatilin tadını çıkarıyor.
3 / 27

4 / 27

5 / 27

6 / 27

7 / 27

8 / 27

9 / 27

10 / 27

11 / 27

12 / 27

13 / 27

İngilizler yine rahat durmadı

İngilizler yine rahat durmadı
İngiltere sokakları yeni yıl partisini kutlamaya başladı...
14 / 27

Avrupa'da 18 yaşın altındaki gençlerin en çok alkol tükettiği ülke olan İngiltere sokaklarında gençler, alkolünde etkisiyle adeta kendilerinden geçtiler.
15 / 27

Genç İngilizlerin alkol yüzünden sokaklarda sızması ya da taşkınlık yapmasını gösteren fotoğraflar İngiliz medyasında tarafından işte böyle görüntülendi.
16 / 27

17 / 27

18 / 27

19 / 27

20 / 27

21 / 27

22 / 27

23 / 27

24 / 27

25 / 27

26 / 27

27 / 27

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiliz eğlence

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar

Mucize kurtuluş!

Mucize kurtuluş!

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Matematik bilmeyenler hep aynı hatayı yapıyor

Matematik bilmeyenler hep aynı hatayı yapıyor

Sütyen takmayı sevmiyorlar

Sütyen takmayı sevmiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.