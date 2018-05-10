İngiltere'de en güzel göğüs yarışmasının 10 finalisti belli oldu

Kazanana ödül olarak 5 bin pound ve İbiza tatili verilecek yarışmanın 10 finalisti belli oldu. İşte 'en güzel göğüs' yarışmasında finale kalan 10 kişi...

İşte en güzel göğüs yarışmasının finalistleri

1 / 20 Aimee Dorrance, 25

2 / 20 Wolverhampton'dan hemşirelik öğrencisi

3 / 20 Monet Rickwood-Daly, 24

4 / 20 Bournemouth'da yaşayan Monet şunları söyledi: Her zaman bir model olmayı çok istedim ve bu kariyerim için harika bir başlangıç??olabilir.

5 / 20 Lulu Cole, 22

6 / 20 Brighton'dan resepsiyonist olarak çalışan Lulu, şunları söyledi: Annem meme kanseri hastası ve oldukça hasta olduğu için bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Böylece parayı Almanya'da tedavi gören annem için kullanabilirim.

7 / 20 Laura Taylor, 24

8 / 20 Manchester'dan müdür yardımcısı Laura, 'Zencefilli ve kısa boylu olduğumda hep kabadaydım.'

9 / 20 Sade Amos, 25

10 / 20 Essex'te yaşıyor. Sade, geçen sene yarışmaya girmek istediğini, çok gergin olduğu için vazgeçtiğini itiraf etti.

11 / 20 Demi Rickard, 21

12 / 20 Plymouth'dan siyaset bilimleri okuyan Demi, şunları söyledi: Yaşlandıkça bunu sergilemek istediğimden daha da emin oldum. Bazı güzellik yarışmalarına bile girebilirim.

13 / 20 Susanna Hamlyn, 27

14 / 20 Susanna, aslında bir demiryolu işaretleyicisi. Şunları söyledi: İş yerinde provokatif giyinmiyorum, bu yüzden bunun iyi bir şekilde gösterileceğini düşündüm. Bir meslektaşım gazetede beni gördüğünde kahvesini şokla tükürdü.

15 / 20 Alice Coombe, 24

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18 / 20 Nicole Sealey, 24

19 / 20 Kim Browne, 27