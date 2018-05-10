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İngiltere'de en güzel göğüs yarışmasının 10 finalisti belli oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

İngiltere'de düzenlenen bir yarışma ile en güzel göğüslü kadın seçilecek.

Kazanana ödül olarak 5 bin pound ve İbiza tatili verilecek yarışmanın 10 finalisti belli oldu. İşte 'en güzel göğüs' yarışmasında finale kalan 10 kişi...

İşte en güzel göğüs yarışmasının finalistleri

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Aimee Dorrance, 25
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Wolverhampton'dan hemşirelik öğrencisi
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Monet Rickwood-Daly, 24
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Bournemouth'da yaşayan Monet şunları söyledi: Her zaman bir model olmayı çok istedim ve bu kariyerim için harika bir başlangıç??olabilir.
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Lulu Cole, 22
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Brighton'dan resepsiyonist olarak çalışan Lulu, şunları söyledi: Annem meme kanseri hastası ve oldukça hasta olduğu için bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Böylece parayı Almanya'da tedavi gören annem için kullanabilirim.
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Laura Taylor, 24
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Manchester'dan müdür yardımcısı Laura, 'Zencefilli ve kısa boylu olduğumda hep kabadaydım.'
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Sade Amos, 25
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Essex'te yaşıyor. Sade, geçen sene yarışmaya girmek istediğini, çok gergin olduğu için vazgeçtiğini itiraf etti.
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Demi Rickard, 21
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Plymouth'dan siyaset bilimleri okuyan Demi, şunları söyledi: Yaşlandıkça bunu sergilemek istediğimden daha da emin oldum. Bazı güzellik yarışmalarına bile girebilirim.
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Susanna Hamlyn, 27
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Susanna, aslında bir demiryolu işaretleyicisi. Şunları söyledi: İş yerinde provokatif giyinmiyorum, bu yüzden bunun iyi bir şekilde gösterileceğini düşündüm. Bir meslektaşım gazetede beni gördüğünde kahvesini şokla tükürdü.
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Alice Coombe, 24
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Nicole Sealey, 24
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Kim Browne, 27
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere göğüs yarışma

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