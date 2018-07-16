HABER

İngiltere şokta! Sapık bakan ifşa oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 07:58 | Son Güncelleme

İngiltere’de 2010 yılından beri vekil olarak görevine devam eden Muhafazakar Parti’den Andrew Griffiths ifşa oldu.

Evli olmasına rağmen pek çok kadınla flört ettiği ortaya çıkan muhafazakar bakanın kadınlara gönderdiği mesajlar da bir bir ortaya çıktı.

Andrew Griffiths skandalı ülkeyi karıştırdı!

1 / 14

Genç kadınlara cinsel içerikli mesajlar atarak, "Ben bir bakanım, çok kız arkadaşım var. Güç afrodizyaktır" şeklinde ifadeler kullanan vekilin hedefindeki kadınlardan birisi Imogen Treharne olmuş.
2 / 14

İngiltere’de 2010 yılından beri vekil olarak görevine devam eden Muhafazakar Parti’den Andrew Griffiths’in evli olmasına rağmen birçok kadınla flörtleştiği ve onlara cinsel içerikli mesajlar attıkları ortaya çıktı.
3 / 14

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror evli ve çocuk sahibi olan Griffiths’in yazışmalarını ifşa etti.
4 / 14

Bir barda çalışan ve aynı zamanda mankenlik de yapan Imogen Treharne’ye gönderdiği mesajlarda sapık bakan, “Benim çok kız arkadaşım var. Güç bir afrodizyaktır” dediği öğrenildi.
5 / 14

Griffiths’in Treharne’den kendisine “Babacım” demesini istediği de ortaya çıkarken, yaramaz kızları “yalamak” istediğini de dile getirdiği belirtildi. Griffiths’in “Ben gücü olan babayım. Yaramazları hizaya getirecek babayım” dediği İngiliz basınında geniş yer aldı.
6 / 14

İngiltere Başbakanı May’in yakın kurmayları arasında yer alan ve kabinede kadın haklarını savunan biri olarak görülen Griffiths, bu gelişmenin ardından görevi bıraktı.
7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ifşa ingiltere Sapık Bakan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atak, Türkiye'yi dünyanın vitrinine çıkardı

Atak, Türkiye'yi dünyanın vitrinine çıkardı

Instagram'ın son trendi Barbie duruşu pozu

Instagram'ın son trendi Barbie duruşu pozu

Zeugma Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Zeugma Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar

Fransa'da şampiyonluk kutlamalarında olaylar çıktı

Fransa'da şampiyonluk kutlamalarında olaylar çıktı

Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı

Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.