İngiltere şokta! Sapık bakan ifşa oldu

Evli olmasına rağmen pek çok kadınla flört ettiği ortaya çıkan muhafazakar bakanın kadınlara gönderdiği mesajlar da bir bir ortaya çıktı.

Andrew Griffiths skandalı ülkeyi karıştırdı!

1 / 14 Genç kadınlara cinsel içerikli mesajlar atarak, "Ben bir bakanım, çok kız arkadaşım var. Güç afrodizyaktır" şeklinde ifadeler kullanan vekilin hedefindeki kadınlardan birisi Imogen Treharne olmuş.

2 / 14 İngiltere’de 2010 yılından beri vekil olarak görevine devam eden Muhafazakar Parti’den Andrew Griffiths’in evli olmasına rağmen birçok kadınla flörtleştiği ve onlara cinsel içerikli mesajlar attıkları ortaya çıktı.

3 / 14 İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror evli ve çocuk sahibi olan Griffiths’in yazışmalarını ifşa etti.

4 / 14 Bir barda çalışan ve aynı zamanda mankenlik de yapan Imogen Treharne’ye gönderdiği mesajlarda sapık bakan, “Benim çok kız arkadaşım var. Güç bir afrodizyaktır” dediği öğrenildi.

5 / 14 Griffiths’in Treharne’den kendisine “Babacım” demesini istediği de ortaya çıkarken, yaramaz kızları “yalamak” istediğini de dile getirdiği belirtildi. Griffiths’in “Ben gücü olan babayım. Yaramazları hizaya getirecek babayım” dediği İngiliz basınında geniş yer aldı.

6 / 14 İngiltere Başbakanı May’in yakın kurmayları arasında yer alan ve kabinede kadın haklarını savunan biri olarak görülen Griffiths, bu gelişmenin ardından görevi bıraktı.

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14