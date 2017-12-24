HABER

İngiltere'de Noel öncesi çılgınlığı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.12.2017 05:25 | Son Güncelleme 9 saat önce

İngiltere'de dün Noel öncesi yapılan eğlencelerde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İngiltere'de eğlencenin dozunu kaçırdılar!

1 / 24

İngiltere'nin şehir merkezlerinde Noel öncesi düzenlenen eğlencelerde binlerce kişi içkiyi fazla kaçırdı.
2 / 24

Birbirine yumruk atanlar, yere düşüp kalkamayanlar ve ayakkabısını kaybedip onun yerine kese kağıdı geçirenler gibi birçok ilginç fotoğraf çekildi.
3 / 24

İşte İngiltere'de çekilen o fotoğraflar...
4 / 24

5 / 24

6 / 24

7 / 24

8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere kutlama Noel eğlence

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

ABD'li komutan askerlerini uyardı: Büyük savaş yaklaşıyor

ABD'li komutan askerlerini uyardı: Büyük savaş yaklaşıyor

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

Fatih Terim ilk transferini yaptı

Fatih Terim ilk transferini yaptı

Damat adayı George Khotivari'nin ölüm nedeni şoke etti!

Damat adayı George Khotivari'nin ölüm nedeni şoke etti!

Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!

Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar. Bu rezillikte evladını görmek isteyen ana ve baba varmı ?
SADECE REZİL DURUMDA GÖRÜNÜYORLAR,BUZ GİBİ SOĞUKTA ALKOL ALIP YERLERDE YATMAKNE ZAMANDIR EĞLENCE VE KUTLAMA OLDU?
Diğer Haberler
Vahşi doğadan korkutan anlar

Vahşi doğadan korkutan anlar

Görünüşte çok güzel ama...

Görünüşte çok güzel ama...

Taşeron işçilere kadro imkanı

Taşeron işçilere kadro imkanı

Kibritlerle ilginç deney!

Kibritlerle ilginç deney!

İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi

İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi

İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi

İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.