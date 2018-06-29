Tartışma yaratan kitabı güvenilir kaynaklara dayanarak yazdığını söyleyen Cambell, yazdıklarıyla milyonların hedefi haline geldi. Peki kitapta nelere yer verdi? İşte İngiltere'yi karıştıran olayın detayları...

İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı

1 / 13 Büyük yankı uyandıran kitabın yazarı bilgilerin gerçek olduğunda ısrarcı olsa da konuyla ilgili kraliyetten henüz bir yorum gelmedi.

2 / 13 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Phillip’in seks hayatı ile ilgili bilgiler “The Quenn’s Marriage” (Kraliçenin Evliliği) adlı kitapta detayları ile anlatıldı.

3 / 13 Kitabın yazarı Leydi Colin Cambell, kitabının “çeşitli güvenilir kaynaklara” dayandığını ve bunlardan birkaçının kraliyet ailesinin içinden olduğunu iddia etti.

4 / 13 Kitaba göre, Kraliçe ve kocasının balayı ile başlayan ve uzun bir süre süren sağlıklı ve tutkulu bir cinsel hayatları vardı.

5 / 13 Bu konuda, bir gizliliğin söz konusu olmadığı ve saraydakilerin detayları bildiği de eklendi. Prens bunu “sağlıklı bir hayata” işaret olarak yorumluyordu.

6 / 13 Ayrıca, Prens Phillip’in gördüğü her güzel kadınla, hatta kitabın yazarı Leydi Colin’le bile, flört ettiği aktarıldı.

7 / 13 Kraliçenin kocasının sadakatsizliği ile ilgili olarak kardeşi Prenses Margaret’a yakındığı da eklendi. Hoşuna gitmese bile, Kraliçe, eşinin karşı cinsten çok yakın olacağı bir arkadaş edinmesine izin verdi.

8 / 13 Leydi Colin, “Phillip onları oyuncakları olarak görüyordu. Onları oyun arkadaşı olarak adlandırıyordu. Bu Phillip’i eğlendirmek ve meşgul etmek için yapıcı bir yoldu.” dedi.

9 / 13 Saray ve soyluların hayatı hakkında daha önce 8 kitap yazmış olan Judy Wade, “Okuyucular kitaba dikkatle yaklaşmalı.” uyarısı yaptı.

10 / 13 Kraliçenin eski basın sözcüsü Dickie Arbiter, “Bu konuda bir yorum yaparak Leydi Colin’i onurlandırmayacağım.” dedi. Sarayın sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

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