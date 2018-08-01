İnsan eti yemek için zaman kolluyor!

Yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerle dolu bu cezaevinde bulunanlar yaklaşık 3500 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Rusya'nın en korkunç yeri

1 / 16 Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunan cezaevine kimse korkudan yaklaşamıyor. Sebebi ise burada tutulan mahkumların ülkenin en azılı katillerinden oluşması.

2 / 16 Yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerle dolu bu cezaevinde bulunanlar yaklaşık 3500 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

3 / 16 Rusya'nın Kazakistan sınırında konuşlu 'siyah yunus' cezaevinin koşulları 'insana korku salıyor'. Aralarında yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerin de olduğu, belki de dünyanın en azılı 700 suçlusuna ev sahipliği yapıyor.

4 / 16 Adını, binanın girişinde bulunan ve mahkumlar tarafından inşa edilen siyah yunus heykelinden alan bu cezaevi, Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunuyor.

5 / 16 1973 doğumlu Vladimir Nikolayev, Vladimir Putin'in önceki dönem kabinesinde yer alan bir milletvekiliydi.

6 / 16 Ünlü Rus mafyasına dahil olduğu söylenen Nikolayev, aynı zamanda belediye başkanlığı da yapmış zengin bir iş adamıydı. Ama sonradan anlaşıldı ki; Nikolayev, bir yamyam!

7 / 16 Nikolayev, insan etinin tadına o denli alışmış, o kadar sevmiş ki; hapis olarak yattığı " Black Dolphin - Siyah Yunus " adlı hapishane gardiyanları, baktığı herkesi potansiyel bir yiyecek gibi gördüğü ve bakışlarından herkesin ürktüğünü söylüyor.

8 / 16 Rus seri katil hapse ilk girdiği zamanlar kendisine verilen yiyecekleri yemeyi reddetmiş ve "Bana insan eti getirin sizi aptallar!" diyerek gardiyanlara hakaret etmiş.

9 / 16 Hapishane içerisinde güvenlik o kadar ileri bir düzeyde ki, binada mahkum sayısından daha çok gardiyan buluyor (900 adet).

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