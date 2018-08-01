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İnsan eti yemek için zaman kolluyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunan cezaevine kimse korkudan yaklaşamıyor. Sebebi ise burada tutulan mahkumların ülkenin en azılı katillerinden oluşması.

Yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerle dolu bu cezaevinde bulunanlar yaklaşık 3500 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Rusya'nın en korkunç yeri

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Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunan cezaevine kimse korkudan yaklaşamıyor. Sebebi ise burada tutulan mahkumların ülkenin en azılı katillerinden oluşması.
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Yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerle dolu bu cezaevinde bulunanlar yaklaşık 3500 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.
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Rusya'nın Kazakistan sınırında konuşlu 'siyah yunus' cezaevinin koşulları 'insana korku salıyor'. Aralarında yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerin de olduğu, belki de dünyanın en azılı 700 suçlusuna ev sahipliği yapıyor.
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Adını, binanın girişinde bulunan ve mahkumlar tarafından inşa edilen siyah yunus heykelinden alan bu cezaevi, Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunuyor.
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1973 doğumlu Vladimir Nikolayev, Vladimir Putin'in önceki dönem kabinesinde yer alan bir milletvekiliydi.
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Ünlü Rus mafyasına dahil olduğu söylenen Nikolayev, aynı zamanda belediye başkanlığı da yapmış zengin bir iş adamıydı. Ama sonradan anlaşıldı ki; Nikolayev, bir yamyam!
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Nikolayev, insan etinin tadına o denli alışmış, o kadar sevmiş ki; hapis olarak yattığı " Black Dolphin - Siyah Yunus " adlı hapishane gardiyanları, baktığı herkesi potansiyel bir yiyecek gibi gördüğü ve bakışlarından herkesin ürktüğünü söylüyor.
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Rus seri katil hapse ilk girdiği zamanlar kendisine verilen yiyecekleri yemeyi reddetmiş ve "Bana insan eti getirin sizi aptallar!" diyerek gardiyanlara hakaret etmiş.
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Hapishane içerisinde güvenlik o kadar ileri bir düzeyde ki, binada mahkum sayısından daha çok gardiyan buluyor (900 adet).
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Gardiyan katil Hapishane Suçlu

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