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İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.04.2018 07:38 | Son Güncelleme

Geneçde Türkye'de görmeye alıştığımız manzara bu kez ABD'den geldi. Sokakta yaşayan insanların bir hayli fazla olduğu ülkede, bir polis zor durumdaki aileye elini uzattı. Duygulandıran görüntüler tüm dünyada yankı uyandırdı.

Çocuklarıyla sokakta yaşamak zorunda alan Shannon Loveless, iki polisin kendisine doğru geldiğini görünce büyük tedirginlik duydu. Çünkü başının belada olduğunu düşün. Fakat durum hiç de düşündüğü gibi çıkmadı. İşte yürekleri ısıtan o hikaye...

Polis sokaktaki aileye yardım eli uzattı

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Geçen sene aralık ayında Tim Yee ve Johnny Le devriyeye çıkmıştı. Sokakta altı kişilik bir aileyi fark ettiler.
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Shannon Loveless sokakta çocuklarına öğle yemeği hazırlıyordu. Polisler kendisiyle konuşmak isteyince başının belada olduğunu düşündü. Oysa polislerin amacı yardım etmekti.
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Gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşayan polisler yardım etmek zorunda olduklarını hissettiler.
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Liftable’dan aktarılanlara göre Le ismindeki polis, “Çocukların üstünü başını kirli görünce ve aç olduklarını duyunca boğazım düğümlendi” dedi.
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İki polis hemen yakınlardaki alışveriş mağazasına giderek yiyecek ve oyuncak aldı. Yine o gün Shannon ve çocuklarını bir pansiyona yerleştirdiler.
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Shannon, polislerin yaptıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Sonunda ayaklarının üstüne basabilmek için birileri yardımcı olmuştu.
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anne Çocuk yardım ABD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
abd devleti ve askeri cocuk katılıdır bu sadece reklam
bu adamların işi gücü propaganda e ne oldu katil amerikan polisi bir anda kahraman oldu alkış. haysiyetsizler.
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