Instagram'da bu pozları verenlere kötü haber!

İngiltere merkezli bir turizm şirketi, insanları en rahatsız eden tatil fotoğraflarını belirledi.

İnsanları en çok rahatsız eden fotoğraflar

1 / 41 Bakın hangi fotoğraflar rahatsız ediyormuş.

2 / 41 İngiliz The Sun gazetesinin haberine konu olan araştırmada, yazları gidilen tatillerde çekilen selfie'ler, insanları en fazla rahatsız eden fotoğraflar arasında yüzde 34'le birinci sırada yer aldı.

3 / 41 İkinci sırada ise kadınların çok sevdiği pozlardan biri var. Bacakların sosisli gibi göründüğü klasik fotoğraf, araştırmaya katılanların yüzde 22'sinin içinde kızgınlık uyandırdı.

4 / 41 Öpüşen çiftler, 'haberim yokmuş gibi çek pampa' olarak literatüre geçen fotoğraf türü, güneşi ya da tarihi binaları mıncıklarken çektirdiğiniz fotoğraflar sırasıyla ilk beşe girdi.

5 / 41 Sevdiklerinizin nefretine hedef olmak istemiyorsanız, bunların dışında havada donmuş fotoğrafınızı ve kuma yazdığınız mesajlarınızı da pek paylaşmamanız hayrınıza.

6 / 41 Araştırmada insanları en az kızdıran fotoğrafların ise ülkelerin simgesi haline gelen anıt, tarihi eser vs... fotoğrafları.

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13 / 41 Instagram'da Türkiye'den bakın neresi çok paylaşılıyor Sizin için ilk 10'u listeledik. İşte Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan o yerler...

14 / 41 10- Oktoberfest (Almanya) Almanya'da her sonbaharda düzenlenen Oktoberfest Instagram fotoğraflarına göre 'Millenials' gençlerinin en çok ziyaret ettiği 10'uncu yer.

15 / 41 Bu yıl 22 Eylül’de başlayıp 7 Ekim'de bitecek olan bu etkinliğe arkadaşlarınızla beraber gidebilirsiniz..

16 / 41 9-Notre Dame Katedrali (Fransa-Paris) Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali de listede yer alıyor ve 9'uncu sırada…

17 / 41 Fransa'da bulunan ve Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen bu eşsiz katedral Paris'in diğer tüm önemli yapıları gibi şehrin simgesi konumunda bulunuyor.

18 / 41 8-Times Meydanı (New York) New York'taki Times Meydanı listenin 8'inci sırasında yer alıyor…Times Square olarak da bilinen bu eşsiz meydan dünyanın en ünlü meydanı konumunda.

19 / 41 Özellikle yılbaşı kutlamaları ve ışıklı dev reklamlarla ile tanınan Times Meydanı’nda bulunan tiyatro ve konser yerlerinde keyifle vakit geçirebilirsiniz.

20 / 41 7-Big Ben - Elizabeth kulesi (İngiltere-Londra) Listenin 7'inci sırasında Londra'daki ünlü Saat Kulesi Big Ben var. 2012 yılında adı değiştirilen 157 yıllık bu saat Londra'nın en ünlü simgesi durumunda... İnstagram’ın haricinde Big Ben, İngiltere'de en çok fotoğrafı çekilen yapı olarak biliniyor.

21 / 41 Bu eşsiz kuleyi görmek isteyenler için küçük bir hatırlatma yapacak olursak Big Ben yeni adıyla 'Elizabeth kulesi' 2021'e kadar susacak…

22 / 41 6- Las vegas Las Vegas da İnstagram kullanıcılarının fotoğraflamayı sevdiği yerler arasında ve listede 6'ıncı sırada…

23 / 41 'Günahlar Şehri' olarak bilinen Las Vegasın bu ismi almasındaki en büyük etken ise burada her şeyin serbest olması...

24 / 41 Birçok casino ve eğlence merkezinin bulunduğu Las Vegas gezmeyi sevenlerin listelerinde başlarda yer alıyor.

25 / 41 5- Berlin Duvarı ( Almanya) Beşinci sırada ise Almanya'nın başkentindeki Berlin Duvarı bulunuyor.

26 / 41 Doğu Almanya Meclisi tarafından, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını önlemek amacıyla 13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de yapımına başlanan 46 km uzunluğundaki namı değer 'Utanç Duvarı' İnstagram’da fotoğrafı en çok paylaşılan yerler arasında bulunuyor.

27 / 41 Berlin Duvarı'nın bölgesinde duvarın bazı kalıntıları ve konuyla ilgili müzeler bulunuyor. Bu müzeleri ziyaret edebilir ve duvarın geçmişi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca birçok filme konu olmuş bu duvar 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldı…

28 / 41 4- Miami plajı (ABD) Florida eyaletinin doğu kıyısında kalan ve ABD’nin en popüler tatil beldesi durumunda olan Miami Instagram’daki popüler paylaşımlarda dördüncü sırada…

29 / 41 Kışı yaşamayan ve ziyaretçilerine eşsiz deneyimler yaşama fırsatı sunan Miami, Florida’nın bir parçası olan ‘Key West City’ ile de misafirlerine mükemmel bir gün batımı görüntüsü sunuyor.

30 / 41 3-Walt Disney (ABD) ABD’deki başka bir eğlence parkı olan Walt Disney Dünyası listede 3’üncü sırada…

31 / 41 Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Lake Buena Vista ve Bay Lake kentlerinde bulunan tam adıyla Walt Disney World Resort ziyaret edenlere eşsiz anlar yaşatıyor.

32 / 41 Adından da anlaşılacağı üzere Disney karakterlerine ev sahipliği yapan Walt Disney İnstagram’da paylaşılma sayısıyla da zirvelerde yer alıyor.

33 / 41 2-Eyfel Kulesi (Fransa-Paris) İkinci sırada Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi bulunuyor…

34 / 41 Sadece Fransa’nın değil Avrupa’nın başkenti olarakta gösterilen Paris kuşkusuz Fransa gezilerinin vazgeçilmez durağı.

35 / 41 Filmlere konu olmuş Eyfel kulesi ise başkentin simgesi durumunda. 10.100 ton ağırlığında ve 324 m. uzunluğundaki bu eşsiz yapı adını İnstagram’da da duyuruyor.

36 / 41 1-Disneyland (ABD) ABD’deki eğlence parkı Disneyland listenin ilk sırasında yer alıyor…

37 / 41 Dünyanın en büyük eğlence parkları arasında yer alan ve önemli bir turizm merkezi olan görülen Disneyland’a gittiğinizde yapı içinde bulunan merkezlerde eğlenebilirsiniz.

38 / 41 Disneyland çocukların gitmesi gereken yerler arasında da ilk sırada. Sinema teknikleri ve gelişmiş teknoloji ürünlerinin bulunduğu bu ilginç eğlence merkezi İnstagram’da fotoğrafı en çok paylaşılan yer konumunda.

39 / 41 Ayasofya Müzesi ( Türkiye) Listedeki 470 yer arasında Türkiye’den sadece Ayasofya Müzesi bulunuyor.Ayasofya İnstagram paylaşımlarında 43’üncü sırada…

40 / 41 Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olan Ayasofya Müzesi aynı yerde üç kez inşa edilmiş bir yapı olarak bulunuyor.