Instagram'da en çok paylaşılan kent: İstanbul

Yapılan bir araştırma İstanbul'un aynı zamanda dünyanın Istagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan kentlerinden biri olduğunu gösteriyor.
Instagram'ın en popüler yerler
9 / 70
Instagram fotoğrafınız sizin hakkınızda neler söylüyor?
Günümüzün en popüler sosyal medya araçlarından Instagram kullanıcılarının kişiliği ve ruhsal durumlarıyla ilgili birçok ipucunu barındırıyor. ABD’li bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre Instagram’da paylaşılan her fotoğraf ve filtre kişinin duygusal eğilimlerini gösteriyor.
10 / 70
Ruhsal durumla doğrudan ilişkili
Harvard Üniversitesi psikologları Instagram’da kullanılan filtre ve paylaşılan fotoğrafların kişinin ruhsal durumuyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Buna göre paylaşılan her fotoğraf kullanıcının duygusal eğilimleriyle ilgili farklı bir durumu ortaya koyuyor.
11 / 70
Sürekli partnerinizle fotoğraf paylaşıyorsanız ilişkinizde problem olabilir
Yapılan çalışmaya göre, bir kişi sosyal medya hesabında sürekli partnerinin fotoğrafını paylaşıyorsa bu onun mutlu bir ilişki yaşadığından ziyade, “güvensiz” bir durumda olduğunu gösteriyor.
12 / 70
Durumun ciddiyeti artıyor
Eğer fotoğraflar sürekli sıradan mekanlarda çekiliyor ve “aşkım”, “sevgilim” gibi sözcüklerle paylaşılıyorsa durumun ciddiyeti artıyor.
13 / 70
“Inkwell”e dikkat
Harvard Üniversitesi araştırmacıları depresyon ve koyu tonlamalardaki Instagram fotoğrafları arasında bir bağlantı buldular. Çalışmada, fotoğraflarında mavi, gri ve siyah tonlarını ve sıklıkla Inkwell filtresi kullanan kişilerin depresyona daha fazla meyilli olduğu görüldü.
14 / 70
"Gym' pozları narsistlik göstergesi"
Tara C. Marshall, Katharina Lefringhausen ve Nelli Ferenczi tarafından yürütülen araştırmaya göre ise narsistik kişilik geliştirmeye eğilimli kişiler fiziksel görünüşleriyle ön plana çıkmayı seviyor.
15 / 70
Narsist kişiliğe sahipler..
Sosyal medya hesaplarından aralıksız olarak spor salonundaki görüntülerini ve sağlıklı yemek fotoğrafları paylaşan kişiler narsist olabilirler.
16 / 70
“valencıa” kullananlar popüler
Yahoo Labs’ten bir grup bilim insanı is sıcak tonlardaki “Valencia” filtresi kullanan kişilerin yaşıtlarına göre daha popüler olduğunu ortaya çıkardı.
17 / 70
Daha fazla beğeni alıyor
Bu filtreyi kullanan kişiler aynı zamanda Instagram’da daha fazla beğeni alıyor.
18 / 70
Derli-toplu bir şekilde yalnız poz verenler
Eğer bir kullanıcı, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarda genellikle yalnız, saçı ve giyinimi derli toplu görünüyorsa bu kişiler, olgun bir izlenim yaratmaya önem veriyor.
20 / 70
Instagram'ın en popüler 50 yer etiketi
Instagram, dünyadaki en popüler 50 yer etiketini açıkladı. 3,6 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal ağa göre, gezginler en çok Fransa’nın başkentinde bulunan Eyfel Kulesi’ni tercih ediyor. Türkiye’den Ayasofya ve Sultan Ahmet Camii’nin yer aldığı listenin zirvesinde ise ilk 10’da bulunan 4 yer etiketiyle ABD bulunuyor.
21 / 70
İşte Instagram kullanıcılarının fotoğraf paylaşmayı en çok sevdiği 50 yer; 1. Eyfel Kulesi, Paris #EiffelTower
22 / 70
2. Big Ben Saat Kulesi, Londra - #BigBen
23 / 70
3. Büyük Kanyon, ABD - #GrandCanyon
24 / 70
4. Londra Büyük Dönme Dolabı #LondonEye
25 / 70
5. Empire State Binası, ABD- #EmpireStateBuilding
26 / 70
6. Golden Gate Köprüsü, ABD- #GoldenGateBridge
27 / 70
6. Golden Gate Köprüsü, ABD- #GoldenGateBridge
28 / 70
8. Özgürlük Heykeli, ABD#StatueofLiberty
29 / 70
9. Sagrada Familia, Barselona- #SagradaFamilia
30 / 70
10. Kolezyum, Roma - #Colosseum
31 / 70
11. CN Kulesi, Toronto, Kanada- #CNTower
32 / 70
12. Machu Picchu, Peru - #MachuPicchu
33 / 70
12. Machu Picchu, Peru - #MachuPicchu
34 / 70
14. Tac Mahal, Agra, Hindistan- #TajMahal
35 / 70
14. Tac Mahal, Agra, Hindistan- #TajMahal
36 / 70
14. Tac Mahal, Agra, Hindistan- #TajMahal
37 / 70
17. Sidney Opera Binası, Sidney - #SydneyOperaHouse
38 / 70
18. Sacre-Coeur Bazilikası, Paris - #SacreCoeur
39 / 70
19. Stonehenge, İngiltere- #Stonehenge
40 / 70
20. Chichen Itza, Meksika - #ChichenItza
41 / 70
21. Hollywood Simgesi, Los Angeles - #HollywoodSign
42 / 70
22. Çin Seddi, Beijing - #GreatWall
43 / 70
23. Willis Kulesi, Chicago - #WillisTower
44 / 70
24. Trevi Çeşmesi, Roma - #TreviFountain
45 / 70
25. Altın Tapınak, Punjab, Hindistan - #GoldenTemple
46 / 70
26. Uluru, Petermann - #Uluru
47 / 70
27. Ayasofya, İstanbul - #HagiaSophia
48 / 70
28. Fuji Dağı, Fujinomiya - #MountFuji
49 / 70
29. Neuschwanstein Şatosu, Almanya - #Neuschwanstein
50 / 70
29. Neuschwanstein Şatosu, Almanya - #Neuschwanstein
51 / 70
31. Mont Saint-Michel Adası, Fransa - #MontSaintMichel
52 / 70
32. Yasak Şehir, Beijing - #ForbiddenCity
53 / 70
33. Pisa Kulesi, İtalya - #LeaningTowerOfPisa
54 / 70
34. Aziz Petrus Bazilikası, Vatican City - #StPetersBasilica
55 / 70
35. Brandenburg Kapısı, Berlin - #BrandenburgGate
56 / 70
35. Brandenburg Kapısı, Berlin - #BrandenburgGate
57 / 70
37. Gateway Arch, St. Louis, Missouri - #GatewayArch
58 / 70
38. Kurtarıcı İsa Heykeli, Brezilya - #ChristTheRedeemer
59 / 70
39. Louvre Müzesi, Paris - #TheLouvre
60 / 70
40. Versay Sarayı, Fransa- #PalaceofVersailles
61 / 70
41. Aziz Vasil Katedrali, Moskova - #StBasilsCathedral
62 / 70
42. Bran Kalesi, Romanya - #BranCastle
63 / 70
43. Dover’ın Beyaz Uçurumları, İngiltere - #WhiteCliffsOfDover
64 / 70
44. Angel Şelalesi, Venezuela - #AngelFalls
65 / 70
45. Kremlin Sarayı, Moskova - #MoscowKremlin
66 / 70
46. Potala Sarayı, Lhasa, Çin Tibet Özerk Bölgesi - #PotalaPalace
67 / 70
47. Sultan Ahmet Camii, İstanbul - #SultanAhmedMosque
68 / 70
47. Sultan Ahmet Camii, İstanbul - #SultanAhmedMosque
69 / 70
49. Park Güell, Barselona - #ParkGuellBarcelona
70 / 70
50. Rushmore Dağı Anıtı, ABD- #MountRushmoreNationalMemorial
Okuyucu Yorumları 0 yorum