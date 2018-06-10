Instagram'da en çok paylaşılan kent: İstanbul

Yapılan bir araştırma İstanbul'un aynı zamanda dünyanın Istagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan kentlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Instagram'ın en popüler yerler

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9 / 70 Instagram fotoğrafınız sizin hakkınızda neler söylüyor? Günümüzün en popüler sosyal medya araçlarından Instagram kullanıcılarının kişiliği ve ruhsal durumlarıyla ilgili birçok ipucunu barındırıyor. ABD’li bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre Instagram’da paylaşılan her fotoğraf ve filtre kişinin duygusal eğilimlerini gösteriyor.

10 / 70 Ruhsal durumla doğrudan ilişkili Harvard Üniversitesi psikologları Instagram’da kullanılan filtre ve paylaşılan fotoğrafların kişinin ruhsal durumuyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Buna göre paylaşılan her fotoğraf kullanıcının duygusal eğilimleriyle ilgili farklı bir durumu ortaya koyuyor.

11 / 70 Sürekli partnerinizle fotoğraf paylaşıyorsanız ilişkinizde problem olabilir Yapılan çalışmaya göre, bir kişi sosyal medya hesabında sürekli partnerinin fotoğrafını paylaşıyorsa bu onun mutlu bir ilişki yaşadığından ziyade, “güvensiz” bir durumda olduğunu gösteriyor.

12 / 70 Durumun ciddiyeti artıyor Eğer fotoğraflar sürekli sıradan mekanlarda çekiliyor ve “aşkım”, “sevgilim” gibi sözcüklerle paylaşılıyorsa durumun ciddiyeti artıyor.

13 / 70 “Inkwell”e dikkat Harvard Üniversitesi araştırmacıları depresyon ve koyu tonlamalardaki Instagram fotoğrafları arasında bir bağlantı buldular. Çalışmada, fotoğraflarında mavi, gri ve siyah tonlarını ve sıklıkla Inkwell filtresi kullanan kişilerin depresyona daha fazla meyilli olduğu görüldü.

14 / 70 "Gym' pozları narsistlik göstergesi" Tara C. Marshall, Katharina Lefringhausen ve Nelli Ferenczi tarafından yürütülen araştırmaya göre ise narsistik kişilik geliştirmeye eğilimli kişiler fiziksel görünüşleriyle ön plana çıkmayı seviyor.

15 / 70 Narsist kişiliğe sahipler.. Sosyal medya hesaplarından aralıksız olarak spor salonundaki görüntülerini ve sağlıklı yemek fotoğrafları paylaşan kişiler narsist olabilirler.

16 / 70 “valencıa” kullananlar popüler Yahoo Labs’ten bir grup bilim insanı is sıcak tonlardaki “Valencia” filtresi kullanan kişilerin yaşıtlarına göre daha popüler olduğunu ortaya çıkardı.

17 / 70 Daha fazla beğeni alıyor Bu filtreyi kullanan kişiler aynı zamanda Instagram’da daha fazla beğeni alıyor.

18 / 70 Derli-toplu bir şekilde yalnız poz verenler Eğer bir kullanıcı, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarda genellikle yalnız, saçı ve giyinimi derli toplu görünüyorsa bu kişiler, olgun bir izlenim yaratmaya önem veriyor.

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20 / 70 Instagram'ın en popüler 50 yer etiketi Instagram, dünyadaki en popüler 50 yer etiketini açıkladı. 3,6 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal ağa göre, gezginler en çok Fransa’nın başkentinde bulunan Eyfel Kulesi’ni tercih ediyor. Türkiye’den Ayasofya ve Sultan Ahmet Camii’nin yer aldığı listenin zirvesinde ise ilk 10’da bulunan 4 yer etiketiyle ABD bulunuyor.

21 / 70 İşte Instagram kullanıcılarının fotoğraf paylaşmayı en çok sevdiği 50 yer; 1. Eyfel Kulesi, Paris #EiffelTower

22 / 70 2. Big Ben Saat Kulesi, Londra - #BigBen

23 / 70 3. Büyük Kanyon, ABD - #GrandCanyon

24 / 70 4. Londra Büyük Dönme Dolabı #LondonEye

25 / 70 5. Empire State Binası, ABD- #EmpireStateBuilding

26 / 70 6. Golden Gate Köprüsü, ABD- #GoldenGateBridge

27 / 70 6. Golden Gate Köprüsü, ABD- #GoldenGateBridge

28 / 70 8. Özgürlük Heykeli, ABD#StatueofLiberty

29 / 70 9. Sagrada Familia, Barselona- #SagradaFamilia

30 / 70 10. Kolezyum, Roma - #Colosseum

31 / 70 11. CN Kulesi, Toronto, Kanada- #CNTower

32 / 70 12. Machu Picchu, Peru - #MachuPicchu

33 / 70 12. Machu Picchu, Peru - #MachuPicchu

34 / 70 14. Tac Mahal, Agra, Hindistan- #TajMahal

35 / 70 14. Tac Mahal, Agra, Hindistan- #TajMahal

36 / 70 14. Tac Mahal, Agra, Hindistan- #TajMahal

37 / 70 17. Sidney Opera Binası, Sidney - #SydneyOperaHouse

38 / 70 18. Sacre-Coeur Bazilikası, Paris - #SacreCoeur

39 / 70 19. Stonehenge, İngiltere- #Stonehenge

40 / 70 20. Chichen Itza, Meksika - #ChichenItza

41 / 70 21. Hollywood Simgesi, Los Angeles - #HollywoodSign

42 / 70 22. Çin Seddi, Beijing - #GreatWall

43 / 70 23. Willis Kulesi, Chicago - #WillisTower

44 / 70 24. Trevi Çeşmesi, Roma - #TreviFountain

45 / 70 25. Altın Tapınak, Punjab, Hindistan - #GoldenTemple

46 / 70 26. Uluru, Petermann - #Uluru

47 / 70 27. Ayasofya, İstanbul - #HagiaSophia

48 / 70 28. Fuji Dağı, Fujinomiya - #MountFuji

49 / 70 29. Neuschwanstein Şatosu, Almanya - #Neuschwanstein

50 / 70 29. Neuschwanstein Şatosu, Almanya - #Neuschwanstein

51 / 70 31. Mont Saint-Michel Adası, Fransa - #MontSaintMichel

52 / 70 32. Yasak Şehir, Beijing - #ForbiddenCity

53 / 70 33. Pisa Kulesi, İtalya - #LeaningTowerOfPisa

54 / 70 34. Aziz Petrus Bazilikası, Vatican City - #StPetersBasilica

55 / 70 35. Brandenburg Kapısı, Berlin - #BrandenburgGate

56 / 70 35. Brandenburg Kapısı, Berlin - #BrandenburgGate

57 / 70 37. Gateway Arch, St. Louis, Missouri - #GatewayArch

58 / 70 38. Kurtarıcı İsa Heykeli, Brezilya - #ChristTheRedeemer

59 / 70 39. Louvre Müzesi, Paris - #TheLouvre

60 / 70 40. Versay Sarayı, Fransa- #PalaceofVersailles

61 / 70 41. Aziz Vasil Katedrali, Moskova - #StBasilsCathedral

62 / 70 42. Bran Kalesi, Romanya - #BranCastle

63 / 70 43. Dover’ın Beyaz Uçurumları, İngiltere - #WhiteCliffsOfDover

64 / 70 44. Angel Şelalesi, Venezuela - #AngelFalls

65 / 70 45. Kremlin Sarayı, Moskova - #MoscowKremlin

66 / 70 46. Potala Sarayı, Lhasa, Çin Tibet Özerk Bölgesi - #PotalaPalace

67 / 70 47. Sultan Ahmet Camii, İstanbul - #SultanAhmedMosque

68 / 70 47. Sultan Ahmet Camii, İstanbul - #SultanAhmedMosque

69 / 70 49. Park Güell, Barselona - #ParkGuellBarcelona