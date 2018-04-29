Instagram'da yeni dönem başlıyor

Analistlere göre, uygulamanın hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yasalara uyumluluk göstermesi gerekiyor.

Instagram'a yeni özellik eklendi!

1 / 26 AB, sosyal medya ağlarından gizli bilgiler konusunda kullanıcılara karşı şeffaf olmasını talep ediyor.

2 / 26 Ancak Instagram'da paylaşılan fotoğraf ve video gibi paylaşımların indirilmesi kolay olmayacak.

3 / 26 Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre, paylaşımları indirmek isteyen kullanıcılar öncelikle sitede talep oluşturarak, kendilerine gönderilen e-maile göre hareket etmeli.

4 / 26 Ancak indirme işlemini 48 saat sonra yapmalı.

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6 / 26 Hikayeler kullanıcıların onları eklediği sırayla paylaşılırken, her biri tek tek düzenlenebiliyor.

7 / 26 Öte yandan, paylaşım sırasında hikayenin çekildiği noktadan uzak bir yerdeyseniz, Instagram fotoğrafın ya da videonun çekildiği noktalara yakın konum etiketleri öneriyor.

8 / 26 Android kullanıcıları için sunulmaya başlanan özelliğin önümüzdeki haftalarda iPhone ve iPad kullanıcıları için de yayınlanması bekleniyor.

9 / 26 Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a sonunda Focus adında bir özellik geldi.

10 / 26 Bu özellikle birlikte portre modu platforma dahili olarak eklenmiş oldu.

11 / 26 Bu yeni format sayesinde ön kamerayla "selfie" veya arka kamerayla portre çekimlerinde kamera doğrudan kadraja giren yüze odaklanıp, arka planı hafifçe bulanıklaştırıyor.

12 / 26 Yani başta iPhone'larda ve diğer birçok telefonda olan Portre modu dahili olarak Instagram'a eklenmiş oluyor.

13 / 26 Diğer tüm Hikayeler kamera formatlarında olduğu gibi, Odak modu ile çekilen fotoğraflara da filtre, çıkartma ve yazı eklenebiliyor.

14 / 26 Instagram aynı zamanda bahset çıkartmasını da kullanıma sundu. İnsanlar artık Hikayeler formatında fotoğraf veya video çektikten sonra çıkartmalar arasından bahset çıkartmasını seçip, hikayelerinde başka bir hesabı etiketleyebiliyorlar.

15 / 26 INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ OLARAK NASIL KAPATILIR? Instagram'da hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. Fakat bu özellik, Instagram'ın mobil uygulamasından değil, web sitesinden yapılıyor.

16 / 26 Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda paylaştığınız fotoğraflar, yaptığınız yorumlar, beğenmeler gizleniyor, ancak silinmiyor.

17 / 26 Instagram hesabını geçici olarak şu şekilde donduruluyor: İlk olarak tarayıcıdan www.instagram.com sitesine giriş yapın.

18 / 26 Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan profil işaretine tıklayın.

19 / 26 Açılan ayarlar menüsünde en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Hesabınızı yine aynı yol üstünden tekrar etkinleştirebilirsiniz.

20 / 26 KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Instagram ve Snapchat kullanıcıların bir kısmı tarafından fark edilen ve ırkçılık öğesi içeren bir GIF, büyük tepkiye sebebiyet verdi.

21 / 26 Olayın büyümesinin ardından GIF desteği, ivedilikle bu iki sosyal medya platformundan kaldırıldı.

22 / 26 Snapchat sözcüsü konuyla ilgili açıklama yaptı.

23 / 26 Yapılan açıklamada programda yer alan bütün GIF'lerin 13 yaş ve üstüne uygun GIF'ler olduğunu belirtilirken, firmanın bu durum hakkında çok üzgün olduğunu ve bir daha yaşanmayacağı kesinleşene kadar GIF desteğinin kaldırıldığı belirtildi.

24 / 26 Instagram sözcüsü ise durum hakkında "Bu tarz bir içeriğin Instagram'da asla bulunamayacağını, bu yüzden GIPHY desteğini sorun çözülene kadar kaldırdıklarını" ifade etti.

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