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Instagram'dan çok tepki toplayacak yeni güncelleme

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a gelen yeni güncelleme kullanıcıların tepkisini çekti.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım platrformu Instagram yeni özelliği ile gündemde.

Instagram'dan takip kazalarını artıracak yenilik

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İşte Instagram'ın çok tepki toplayacak yeni güncellemesiyle gelen o 'ara bozacak' tuş...
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Instagram'ın sessiz sedasız sunduğu yeni güncelleme, takibi bırakma esnasında sorulan ek soruyu ortadan kaldırdı.
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Platforma entegre edilen söz konusu yenilik sonrası yanlışlıkla takibi bırakmak gibi eylemlerin sayısının bir hayli çoğalacağı tahmin ediliyor.
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Eğer bu hatanızı fark eder de hızlıca tekrar eklerseniz artık çok geç olmuş olacak; zira tekrar takip ettiğinizde karşı tarafa sizin ilgili kişiyi takip etmeye başladığınıza dair bir bildirim gidecek.
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Daha da kötüsü eğer takip etmeyi bıraktığınız kişinin hesabı gizliyse o kişi onaylayana kadar takip edemeyeceksiniz.
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Instagram'ın bu özelliği neden devredışı bıraktığı bilinmiyor; ancak yanlışlıkla sıkça dokunulan bu tuş pek çok kişinin başını yakacağa benziyor.
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Dudak uçuklatan Instagram kazançları

Dudak uçuklatan Instagram kazançları
Kylie Jenner, Fotoğraf başına 1 milyon dolar Kategori
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Takipçi sayısı: 111 milyon
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Selena Gomez

Selena Gomez
Fotoğraf başına 800 bin dolar
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Takipçi sayısı: 139 milyon
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Fotoğraf başına 750 bin dolar
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Takipçi sayısı: 137 milyon
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Nusret

Nusret
Fotoğraf başına 54 bin TL
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Takipçi sayısı: 14.9 milyon
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Burak Özçivit

Burak Özçivit
Fotoğraf başına 41 bin TL
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Takipçi sayısı: 11.7 milyon
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Murat Boz

Murat Boz
Fotoğraf başına 36 bin TL
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Takipçi sayısı: 8.2 milyon
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Bella Hadid

Bella Hadid
Fotoğraf başına 27 bin dolar
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Takipçi sayısı: 19.2 milyon
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Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski
Fotoğraf başına 26 bin 500 dolar
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Takipçi sayısı: 18.7 milyon
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Chiara Ferragni

Chiara Ferragni
Fotoğraf başına 19 bin 500 dolar
24 / 32

Takipçi sayısı: 13.6 milyon
25 / 32

Justin Bieber

Justin Bieber
Fotoğraf başına 630 bin dolar
26 / 32

Takipçi sayısı: 101 milyon
27 / 32

Neymar JR

Neymar JR
Fotoğraf başına 600 bin dolar
28 / 32

Takipçi sayısı: 100 milyon
29 / 32

Lionel Messi

Lionel Messi
Fotoğraf başına 500 bin dolar
30 / 32

Takipçi sayısı: 97.3 milyon
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Huda Kattan

Huda Kattan
Fotoğraf başına 33 bin dolar
32 / 32

Takipçi sayısı: 26.3 milyon
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