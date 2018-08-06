Instagram'dan çok tepki toplayacak yeni güncelleme

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım platrformu Instagram yeni özelliği ile gündemde.

Instagram'dan takip kazalarını artıracak yenilik

1 / 32 İşte Instagram'ın çok tepki toplayacak yeni güncellemesiyle gelen o 'ara bozacak' tuş...

2 / 32 Instagram'ın sessiz sedasız sunduğu yeni güncelleme, takibi bırakma esnasında sorulan ek soruyu ortadan kaldırdı.

3 / 32 Platforma entegre edilen söz konusu yenilik sonrası yanlışlıkla takibi bırakmak gibi eylemlerin sayısının bir hayli çoğalacağı tahmin ediliyor.

4 / 32 Eğer bu hatanızı fark eder de hızlıca tekrar eklerseniz artık çok geç olmuş olacak; zira tekrar takip ettiğinizde karşı tarafa sizin ilgili kişiyi takip etmeye başladığınıza dair bir bildirim gidecek.

5 / 32 Daha da kötüsü eğer takip etmeyi bıraktığınız kişinin hesabı gizliyse o kişi onaylayana kadar takip edemeyeceksiniz.

6 / 32 Instagram'ın bu özelliği neden devredışı bıraktığı bilinmiyor; ancak yanlışlıkla sıkça dokunulan bu tuş pek çok kişinin başını yakacağa benziyor.

7 / 32 Dudak uçuklatan Instagram kazançları Kylie Jenner, Fotoğraf başına 1 milyon dolar Kategori

8 / 32 Takipçi sayısı: 111 milyon

9 / 32 Selena Gomez Fotoğraf başına 800 bin dolar

10 / 32 Takipçi sayısı: 139 milyon

11 / 32 Cristiano Ronaldo Fotoğraf başına 750 bin dolar

12 / 32 Takipçi sayısı: 137 milyon

13 / 32 Nusret Fotoğraf başına 54 bin TL

14 / 32 Takipçi sayısı: 14.9 milyon

15 / 32 Burak Özçivit Fotoğraf başına 41 bin TL

16 / 32 Takipçi sayısı: 11.7 milyon

17 / 32 Murat Boz Fotoğraf başına 36 bin TL

18 / 32 Takipçi sayısı: 8.2 milyon

19 / 32 Bella Hadid Fotoğraf başına 27 bin dolar

20 / 32 Takipçi sayısı: 19.2 milyon

21 / 32 Emily Ratajkowski Fotoğraf başına 26 bin 500 dolar

22 / 32 Takipçi sayısı: 18.7 milyon

23 / 32 Chiara Ferragni Fotoğraf başına 19 bin 500 dolar

24 / 32 Takipçi sayısı: 13.6 milyon

25 / 32 Justin Bieber Fotoğraf başına 630 bin dolar

26 / 32 Takipçi sayısı: 101 milyon

27 / 32 Neymar JR Fotoğraf başına 600 bin dolar

28 / 32 Takipçi sayısı: 100 milyon

29 / 32 Lionel Messi Fotoğraf başına 500 bin dolar

30 / 32 Takipçi sayısı: 97.3 milyon

31 / 32 Huda Kattan Fotoğraf başına 33 bin dolar