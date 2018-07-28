HABER

Instagram'dan ne kadar kazanıyorlar?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

Instagram'ı kullanıyor, paylaştığı her fotoğrafı için servet kazanıyor.

İşte fotoğraflarıyla çok konuşulan o isimler ve kazandıkları 'müthiş' paralar...

Dudak uçuklatan Instagram kazançları

1 / 26

Kylie Jenner

Kylie Jenner
Fotoğraf başına 1 milyon dolar Kategori
2 / 26

Takipçi sayısı: 111 milyon
3 / 26

Selena Gomez

Selena Gomez
Fotoğraf başına 800 bin dolar
4 / 26

Takipçi sayısı: 139 milyon
5 / 26

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Fotoğraf başına 750 bin dolar
6 / 26

Takipçi sayısı: 137 milyon
7 / 26

Nusret

Nusret
Fotoğraf başına 54 bin TL
8 / 26

Takipçi sayısı: 14.9 milyon
9 / 26

Burak Özçivit

Burak Özçivit
Fotoğraf başına 41 bin TL
10 / 26

Takipçi sayısı: 11.7 milyon
11 / 26

Murat Boz

Murat Boz
Fotoğraf başına 36 bin TL
12 / 26

Takipçi sayısı: 8.2 milyon
13 / 26

Bella Hadid

Bella Hadid
Fotoğraf başına 27 bin dolar
14 / 26

Takipçi sayısı: 19.2 milyon
15 / 26

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski
Fotoğraf başına 26 bin 500 dolar
16 / 26

Takipçi sayısı: 18.7 milyon
17 / 26

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni
Fotoğraf başına 19 bin 500 dolar
18 / 26

Takipçi sayısı: 13.6 milyon
19 / 26

Justin Bieber

Justin Bieber
Fotoğraf başına 630 bin dolar
20 / 26

Takipçi sayısı: 101 milyon
21 / 26

Neymar JR

Neymar JR
Fotoğraf başına 600 bin dolar
22 / 26

Takipçi sayısı: 100 milyon
23 / 26

Lionel Messi

Lionel Messi
Fotoğraf başına 500 bin dolar
24 / 26

Takipçi sayısı: 97.3 milyon
25 / 26

Huda Kattan

Huda Kattan
Fotoğraf başına 33 bin dolar
26 / 26

Takipçi sayısı: 26.3 milyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram ünlüler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...

Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...

Bunları biliyor muydunuz?

Bunları biliyor muydunuz?

En güzel ev yenileme örnekleri (öncesi/ sonrası)

En güzel ev yenileme örnekleri (öncesi/ sonrası)

Gizemi çözülemeyen yerler

Gizemi çözülemeyen yerler

Filmde gördü, kendine yaptı

Filmde gördü, kendine yaptı

Harran'da UNESCO heyecanı

Harran'da UNESCO heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.