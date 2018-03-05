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Instagram fenomeni olmak istedi! Borç batağına saplandı...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.03.2018 07:32 | Son Güncelleme

26 yaşındaki Lissette Calveiro, staj yapmak için geldiği New York'ta Instagram ünlüsü olma kararı aldı.

Daha fazla takipçi kazanmak için Instagram'ına gösterişli içerikler koyma kararı alan genç kadın sık sık seyahat etmeye başladı.

Lissette Calveiro Instagram fenomeni olmak isterken...

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2013 yılında geldiği New York'ta yaşayan bir genç kadının hikâyesini anlatmak istediğini söyleyen Calveiro, 'hayatını mükemmel gibi göstermeyi' seçti.
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Virgin Adalarına tatile giden ve gardrobunu sürekli olarak yenleyen kadın bir süre sonra maddi sıkıntılar yaşamaya başladı.
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Kendini bir anda 10 bin dolar borca girmiş halde bulan genç kadın Instagram'da yaratmak istediği 'marka'nın kendisine geri dönüş yapmadığını bir süre sonra üzülerek anladı.
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Miami'de yaşayan Calveiro'nun Instagram hesabında 12 bin takipçisi bulunuyor.
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Lissette Calveiro'nin sosyal medya paylaşımları...
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