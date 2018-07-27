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Instagram hikaye sıralaması neye göre oluyor?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

Instagram hikaye özelliği ile sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça rağbet görüyor. Peki Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor? Profil görüntüleme sayısına göre yapıldığı düşünülen Instagram hikaye sıralaması gerçekte bakın neye göre yapılıyormuş?

Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor sorusu pek çok kullanıcının kafasında cevaplanmayı bekleyen bir soru olarak yer alıyor. Instagram hikaye sırasının profil görüntüleme sıklığına göre sıralandığı düşünülse de gerçek daha farklıymış.

Instagram'da hikaye görüntüleme sırası neye göre belirleniyor?

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Instagram 2016'da 'hikayeler' özelliğini getirdi ve birçok kullanıcı, 'X kişi neden hikaye görüntülemede üst sırada yer alıyor?' sorusuyla modern zamanlar paranoyalarına bir yenisini daha ekledi.
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Instagram kullanıcıları yeni bir hikaye paylaştığı zaman 24 saat süre ile hikaye profilde görünür hale geliyor ve hikayeyi izleyen kişilerin sıralı listesine erişilebiliyor.
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Fakat Instagram'ın hikaye görüntüleme sıralamasını nasıl bir algoritmaya göre düzenlediği tam olarak bilinmiyor. Instagram da bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.
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Birçok kullanıcı, hikaye görüntüleme sıralamasının, profili en çok ziyaret eden kullanıcı başta olmak üzere listelendiğini düşünüyor.
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Fakat Instagram en azından, durumun böyle olmadığını söylüyor.
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Instagram, hikaye görüntüleme sıralamasının detaylı açıklamasını hiçbir zaman yapmayacak gibi görünse de, Instagram için geliştirmeler yapan Julian Gutman, algoritmanın nasıl çalıştığına dair bazı bilgiler verdi.
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'Cevap şu; listenin başında sıralanan kişiler profilinizi en çok stalklayan kişiler değil. Bu tamamen sizin etkinliğine ve size en yakın insanlara bağlı olarak çalışan bir algoritma.'
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Bu açıklamaya göre, tek bir fotoğraf dahi beğenmediğiniz halde yalnızca profil görüntülemek kullanıcıları listenin başında sıralamaya yetiyor.
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Algoritma ayrıca beğeni, yorum, direkt mesaj, uygulamadaki diğer etkileşimler ve alışkanlıklara göre sıralama yapıyor. Böylece uygulama size, en çok görüntülemek istediğiniz içeriği gösteriyor.
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Facebook kullanma alışkanlığınız da Instagram hikaye görüntüleme sıralaması için önemli bir faktör.
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instagram Hikaye

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