Instagram'ın son trendi Barbie duruşu pozu

Ünlülerde görmeye alışkın olduğumuz pozların sosyal medya hızla yayıldığını görenler hangi trendden bahsettiğimizi kolayca anlamıştır...

İşte Instagram'ın son trendi

1 / 21 Ünlülerin verdiği pozların sosyal medyada hızla yayıldığı şu günlerde son trend eskimeden bir yenisinin çıkması kaçınılmaz oluyor.

2 / 21 Bu kez pek çok kadının beğeniyle gerçekleştirdiği trend ise 'Barbie' pozu!

3 / 21 Milyonlarca takipçisi olan ünlü güzellerin bir bacağını diğer bacağının önünde tutup, vücudunu biraz yukarı doğru esneterek verdiği bu poz şu sıralar sosyal medyanın yeni trendi oldu.

4 / 21 Bu pozu vermekteki amaçsa poz veren kişinin kendisini daha ince ve uzun göstermesi.

5 / 21 İşte sosyal medya kullanan kadınların en gözde trendi haline gelen o poz...

6 / 21

7 / 21

8 / 21

9 / 21

10 / 21

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21