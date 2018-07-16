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Instagram'ın son trendi Barbie duruşu pozu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 08:48 | Son Güncelleme

Bikini sezonunun açıldığı şu günlerde daha ince ve uzun gözükme isteği sosyal medya kullanan pek çok kadını yeni trendin peşinden sürükledi.

Ünlülerde görmeye alışkın olduğumuz pozların sosyal medya hızla yayıldığını görenler hangi trendden bahsettiğimizi kolayca anlamıştır...

İşte Instagram'ın son trendi

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Ünlülerin verdiği pozların sosyal medyada hızla yayıldığı şu günlerde son trend eskimeden bir yenisinin çıkması kaçınılmaz oluyor.
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Bu kez pek çok kadının beğeniyle gerçekleştirdiği trend ise 'Barbie' pozu!
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Milyonlarca takipçisi olan ünlü güzellerin bir bacağını diğer bacağının önünde tutup, vücudunu biraz yukarı doğru esneterek verdiği bu poz şu sıralar sosyal medyanın yeni trendi oldu.
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Bu pozu vermekteki amaçsa poz veren kişinin kendisini daha ince ve uzun göstermesi.
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İşte sosyal medya kullanan kadınların en gözde trendi haline gelen o poz...
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