Instagram'ın yeni trendi: Başım ağrıyor

Dünya çapında tanınan isimlerin verdiği pozlarla gündem yaratan trend bu kez bakın ne oldu...

Sosyal medyada yeni trend şaşırttı

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2 / 42 Günümüzde trendler artık ya sokaktan ya sosyal medyadan çıkıyor.

3 / 42 Neredeyse her gün yeni bir akımla karşılaştığımız sosyal medya bu kez de paylaşılan fotoğraflar üzerinden bir trend başlattı.

4 / 42 Burada asıl amaç gerçekten başınız ağrıyormuş gibi ya da migreniniz tutmuş gibi poz verip dikkati yüzünüze çekmek…

5 / 42 Genelde trendlerde bir ‘Hashtag’ oluşturulur ama bu kez paylaşım kendiliğinden yayıldı.

6 / 42 İşte o paylaşımlarda yayınlanan kareler...

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12 / 42 YENİ TREND SEKSİ SELFIE Sosyal medyanın son yıllardaki hızlı yükselişi internet dünyasında da bir takım değişikliklere neden oldu.

13 / 42 Twitter, Instagram gibi sosyal platformlarda "ünlü" olmak isteyen kızlar, seksi selfilerle dikakt çekmeye çalışıyorlar.

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