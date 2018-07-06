HABER

Instagram'ın yeni trendi: Başım ağrıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Ünlü güzellerin yayınladığı fotoğraflar sanal alemde yeni bir akım başlamasına sebep oldu.

Dünya çapında tanınan isimlerin verdiği pozlarla gündem yaratan trend bu kez bakın ne oldu...

Sosyal medyada yeni trend şaşırttı

1 / 42

2 / 42

Günümüzde trendler artık ya sokaktan ya sosyal medyadan çıkıyor.
3 / 42

Neredeyse her gün yeni bir akımla karşılaştığımız sosyal medya bu kez de paylaşılan fotoğraflar üzerinden bir trend başlattı.
4 / 42

Burada asıl amaç gerçekten başınız ağrıyormuş gibi ya da migreniniz tutmuş gibi poz verip dikkati yüzünüze çekmek…
5 / 42

Genelde trendlerde bir ‘Hashtag’ oluşturulur ama bu kez paylaşım kendiliğinden yayıldı.
6 / 42

İşte o paylaşımlarda yayınlanan kareler...
7 / 42

8 / 42

9 / 42

10 / 42

11 / 42

12 / 42

YENİ TREND SEKSİ SELFIE

YENİ TREND SEKSİ SELFIE
Sosyal medyanın son yıllardaki hızlı yükselişi internet dünyasında da bir takım değişikliklere neden oldu.
13 / 42

Twitter, Instagram gibi sosyal platformlarda "ünlü" olmak isteyen kızlar, seksi selfilerle dikakt çekmeye çalışıyorlar.
14 / 42

15 / 42

16 / 42

17 / 42

18 / 42

19 / 42

20 / 42

21 / 42

22 / 42

23 / 42

24 / 42

25 / 42

26 / 42

27 / 42

28 / 42

29 / 42

30 / 42

31 / 42

32 / 42

33 / 42

34 / 42

35 / 42

36 / 42

37 / 42

38 / 42

39 / 42

40 / 42

41 / 42

42 / 42

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya trend

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!

Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!

Tomara Şelalesi'nde büyüleyici görüntüler

Tomara Şelalesi'nde büyüleyici görüntüler

Turizmde yeni soluk: Vezirsuyu

Turizmde yeni soluk: Vezirsuyu

Kimse ondan gözünü alamadı

Kimse ondan gözünü alamadı

Sokak ortasında şaşkına çeviren olay! Yerlerde sürükleyip tecavüz etti

Sokak ortasında şaşkına çeviren olay! Yerlerde sürükleyip tecavüz etti

Kraliyet ailesinin rüya evliliğinin karanlık yüzü!

Kraliyet ailesinin rüya evliliğinin karanlık yüzü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.