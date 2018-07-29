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Instagram kullanıcılarının yeni kabusu oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Instagram'da bir hesap, paylaşılan fotoğrafların ne kadar da birbirine benzediğini göstermeye çalışıyor.

İşte Insta Repeat isimli hesabın ilginç çalışması.

Instagram'da 'deja vu' etkisi...

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Sosyal medya Instagram'daki karelerin tek elden çıkmışcasıa benzer olmasını gözler önüne seren 'Insta Repeat' isimli hesabı konuşuyor
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Adı açıklanmayan 27 yaşındaki bir fotoğrafçı tarafından başlatılan kampanya tabiri caizse Instagram'da 'deja vu' etkisi yaşatıyor.
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Başka bir deyşile son dönemde hayli popüler olan hesap Instagram'da klişelere başvuranların da korkulu rüyası olmuş durumda.
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"Sosyal medya benzerliklerle kaynıyor. Ancak Instagram bunun farklı bir boyutu." diyen Insta Repeat, benzer mekanlardaki benzer fotoğrafları bir araya getiriyor.
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"Gez. Dolaş. Benzet." sloganı ile yayın hayatına devam eden bu hesap, bu ana kadar 78 farklı gönderide hesapların fotoğraflarını bir araya getirdi.
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İşte ilgi çelen o karelerden bazıları...
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