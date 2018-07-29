Instagram kullanıcılarının yeni kabusu oldu

İşte Insta Repeat isimli hesabın ilginç çalışması.

Instagram'da 'deja vu' etkisi...

1 / 40 Sosyal medya Instagram'daki karelerin tek elden çıkmışcasıa benzer olmasını gözler önüne seren 'Insta Repeat' isimli hesabı konuşuyor

2 / 40 Adı açıklanmayan 27 yaşındaki bir fotoğrafçı tarafından başlatılan kampanya tabiri caizse Instagram'da 'deja vu' etkisi yaşatıyor.

3 / 40 Başka bir deyşile son dönemde hayli popüler olan hesap Instagram'da klişelere başvuranların da korkulu rüyası olmuş durumda.

4 / 40 "Sosyal medya benzerliklerle kaynıyor. Ancak Instagram bunun farklı bir boyutu." diyen Insta Repeat, benzer mekanlardaki benzer fotoğrafları bir araya getiriyor.

5 / 40 "Gez. Dolaş. Benzet." sloganı ile yayın hayatına devam eden bu hesap, bu ana kadar 78 farklı gönderide hesapların fotoğraflarını bir araya getirdi.

6 / 40 İşte ilgi çelen o karelerden bazıları...

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