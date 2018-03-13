Instagram ondan cesurunu görmedi!

Her daim kendisinden bahsettirmeyi başaran Demi Rose, yayınladığı son fotoğraflarla yine milyonlarca takipçisine hitap etmeyi başardı.

Demi Rose sosyal medyayı salladı

1 / 85 Instagram'ın kıvrımlı kraliçesi Demi Rose, son paylaşımlarıyla yine sosyal medyayı salladı.

2 / 85 22 yaşındaki model, Instagram paylaşımlarıyla yine ortalığı yıktı geçti.

3 / 85 Demi, cumartesi gününü Güney Afrika'daki Clifton 3rd Beach'te geçirdi.

4 / 85 İngiliz güzel derin dekolteli kırmızı mayosu ve küçücük file bikinisiyle her zamanki gibi çok cesurdu.

5 / 85 Demi Rose'un bu paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

6 / 85 Demi Rose Mawby, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.

7 / 85 Güzel modelin Instagram'da tam 6.4 milyon takipçisi bulunuyor.

8 / 85 İngiliz güzel, 1995 Birmingham doğumlu.

9 / 85 Aslında son derece minyon olan Demi Rose'un boyu ise sadece 157 cm.

10 / 85 Demi Rose, Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

11 / 85 İşte Demi Rose'un Instagram'da çok beğenilen paylaşımları...

12 / 85

13 / 85

14 / 85

15 / 85

16 / 85

17 / 85

18 / 85

19 / 85 Sosyal medya fenomenlerinin en cesurları arasında yer alan Demi Rose, yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

20 / 85 Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla yankı uyandırmayı başaran Demi Rose, yine adından söz ettirmeyi başardı.

21 / 85 ÇIPLAK PAYLAŞIMIYLA OLAY YARATTI Güzel model 6 milyon takipçiye ulaşınca hayranlarına sürpriz yaparak çıplak fotoğrafını paylaştı.

22 / 85 'Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim' diyerek bir çekimde verdiği çıplak pozunu paylaşan Rose hayranlarını mest etti.

23 / 85 DEMI ROSE NASIL MODEL OLDU? Küçükken en büyük hayali modellik olan Demi, ilk kez bir ajansa başvurduğunda aynı gün kabul edilmiş ve sözleşme imzalamış.

24 / 85 Kate Upton'a benzetilen model, mesleğe tıpkı onun gibi iç çamaşırı modelliği ile başlamış.

25 / 85 22 yaşındaki model kıvrımlı hatlarıyla övünen ünlüler arasında yer alıyor.

26 / 85 İşte Demi Rose'un beğeni toplayan diğer paylaşımları...

27 / 85

28 / 85 YIRTMACI BAŞINA İŞ AÇTI İngiliz manken Demi Rose, katıldığı davette derin yırtmaçlı kırmızı elbise tercih etti. Rose, yırtmaçlı elbisesinden frikik vermemek için büyük çaba harcadı.

29 / 85 OK! Dergisi'nin düzenlediği Beauty Awards töreni Londra'da yapıldı. Kozmetik firmaları arasında en iyilerin belirlendiği ödül gecesine ekran, müzik ve sinema dünyasının ünlüleri katıldı. Demi Rose'un kırmızı elbisesi geceye damga vurdu.

30 / 85 ARABAYA ZOR BİNDİ Herkesin özenle hazırlanarak gittiği gecenin en çok dikkat çeken konuğu ise Demi Rose oldu. Kırmızı ipek tuvaletiyle törene katılan genç yıldız, salona girmeden önce fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi. Rose, arabaya binerken frikik vermemek için büyük çaba harcadı.

31 / 85

32 / 85

33 / 85

34 / 85

35 / 85

36 / 85 Şöhretini Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile flört etmesine borçlu olan Demi Rose, aslında bir Instagram şöhreti.

37 / 85 INSTAGRAM'DA 6 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR ani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri. Yaklaşık 6 milyon takipçisi var.

38 / 85 Her ne kadar yıllardır beklediği kadar büyük bir tanınırlığı yeni yeni elde etmiş olsa da Demi Rose, bazı ünlülerin çevresiyle de arkadaşlık ilişkileri kurdu.

39 / 85 Sık sık davetlerde boy gösteren Rose kıyafet tercihleriyle de herkesi gölgede bırakıyor.

40 / 85 Yine böyle bir davette görüntülenen Rose, hayal gücüne neredeyse hiçbir şey bırakmadı.

41 / 85 Bronz elbisesiyle paparazilerin ilgi odağı oldu

42 / 85

43 / 85

44 / 85 Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor Sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose, ne kadar yoğun olursa olsun Instagram'ı bırakmıyor

45 / 85 Son dönemlerde "erkek arkadaşa ihtiyacım yok" diyip, sevgili bulma uygulamasında yer alan Rose, olursa da fena olmaz moduydaydı.

46 / 85 Günlerdir Bitcoin'in gündemde olmasından sonra Rose'dan bir paylaşım geldi. Reklam almış olduğunu dair yorumlar yapıldı. Rose paylaşımına şu notu düştü:

47 / 85 Günlerdir Bitcoin'in gündemde olmasından sonra Rose'dan bir paylaşım geldi. Reklam almış olduğunu dair yorumlar yapıldı. Rose paylaşımına şu notu düştü:

48 / 85 Bitcoin'de kaybettiysen Clout.io'ya katıl. Kazanmak isteyen? (*Clout.io; bitcoin için bir ağ)

49 / 85

50 / 85

51 / 85 İşte Demi Rose'un o kıyafeti İngiltere'de TV kanalının gala gecesi, kırmızı halıda yapılan şıklık yarışıyla başladı. Hem kırmızı halıya hem partiye damga vuran isim ise sosyal medya fenomeni Demi Rose oldu. Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Demio More, gala gecesinde tercih ettiği transparan ve dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.

52 / 85 Oldukça cesur pozlar veriyor Rose yine şaşırtmadı ve bol dekolteli elbisesiyle tüm gözleri üstüne çekti. 22 yaşındaki güzel isim, son zamanlarda modellik yaparak ün kazanmış olsa da onu sosyal medyadaki cesur fotoğraflarının ünlü yaptığını herkes biliyor. Ve tabii ki Kylie Jenner'ın eski aşkı Tyga ile yaşadığı aşk. Demi Rose'un son zamanlarda kalbi boş. Instagram'ın meşhur olmasının ardından gelen işlere yoğunlaşan ateşli isim, sevgiliye ayıracak vaktinin olmadığını söylemişti

53 / 85 İşte Demi Rose'un o kıyafeti

54 / 85 İşte Demi Rose'un o kıyafeti

55 / 85 İngiliz model Demi Rose, soğuk havaya aldırış etmeden cesur kıyafet tercihlerine devam ediyor. Saç bakımı için Londra'daki kuaför salonuna giden Rose, takipçileriyle de bu anı paylaştı.

56 / 85 6 milyona yakın takipçisinden saçlarıyla ilgili yorum alamasa da bol bol kalçaları ve kıyafetiyle ilgili yorum alan Demi Rose, binlerce beğeni aldı.

57 / 85 Şu sıralar yalnız olmaktan mutlu olduğunu söyleyen ancak geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlık sitesinde erkek arkadaş aradığı ortaya çıkan İngiliz model, bu konuyla ilgili ise konuşmaktan kaçıyor.

58 / 85

59 / 85

60 / 85

61 / 85

62 / 85

63 / 85

64 / 85

65 / 85 Son bir yıldır ABD ve İngiltere'de gösteri dünyasının kulislerinde hep bu genç kızın adı dolaşıyor: Demi Rose Mawby... Yaptığı her hareketi olay olan sosyal medya fenomeni bu sefer de süper mini deri eteği ve göğüs dekoltesiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir marka için poz veren Rose'un yine cesareti markanın önüne geçti.

66 / 85 INSTAGRAM'DA POPÜLER OLDU 21 yaşındaki İngiliz Demi Rose; model olarak tanınıyor. Ama o aslında bir Instagram şöhreti. Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri. Tam 5.6 milyon takipçisi var.

67 / 85 YALNIZLIKTAN ÇABUK SIKILDI Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga ile anıldıktan sonra hatırı sayılır bir şöhrete kavuşan Demi Rose’un adı uzun zamandır kimseyle anılmıyordu…

68 / 85 SOLUĞU ARKADAŞLIK SİTESİNDE ALDI Geçtiğimiz ay ‘MailOnline’a yaptığı açıklamada yalnız olmaktan son derece mutlu olduğunu ve tamamen modellik kariyerine odaklandığını söyleyen seksi güzelin, bir sevgili bulabilmek için popüler arkadaş bulma uygulaması ‘huggle’ı kullandığı ortaya çıktı!

69 / 85 Pazar günü Instagram hesabından, profilinin ekran görüntüsünü paylaşan 22 yaşındaki güzel, iddiaları kabul etti.

70 / 85 Demi Rose hiç şaşırtmayarak bu uygulamadaki profilinde de cesur pozlarını sergiliyor.

71 / 85 Profil fotoğrafında pembe sütyen dışında hiçbir şey giymeyen seksi güzel, takipçilerinin nefeslerini kesti.

72 / 85 Profil sayfasının olduğu ekran görüntüsünü ‘Hey millet, bunun için bana özel mesaj atmanıza gerek yok; evet bu sahte değil benim gerçek profilim. Beni önemsediğiniz için teşekkür ederim ama ortada bir taklit profil yok’ açıklamasıyla paylaşan Demi, dürüst bir şekilde uygulamayı kullandığını itiraf etti.

73 / 85 Henüz eylül ayında yalnızlığa övgüler yağdıran kıvrımlı güzel, aşksızlıktan çok çabuk sıkılmışa benziyor.

74 / 85

75 / 85

76 / 85

77 / 85

78 / 85

79 / 85

80 / 85

81 / 85

82 / 85

83 / 85

84 / 85