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Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 07:38 | Son Güncelleme

Kendini tamamen Instagram hesabını yönetmeye adamak için 21 yaşındaki genç kızın yaptığı duyanlara 'yok artık' dedirtti.

Oxford Üniversitesi'nde eğitim gören İngiliz öğrenci Grace Beverly, fenomen olabilmek için üniversiteyi bıraktı.

Grace Beverly fenomenlik uğruna Oxford'u bıraktı!

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1 milyona yakın takipçisi bulunan be beğeni alan paylaşımlarıyla yeni bir kariyer peşine düşen 21 yaşındaki Grace Beverly, hesabına odaklanabilmek için herkesin eğitim almak için can attığı üniversitesini terk etti.
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Formda kalma tavsiyeleri verdiği ve diyet ürünler sattığı sosyal medya hesabını eğitimden daha çok önemseyen Grace, kararı ile herkesi şaşkına çevirdi.
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Annesi Albert Müzesi'nde küratör, babası iş adamı olan genç kız hiç bir zaman maddi zorluk çekmedi.
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Çok iyi okullarda eğitim gördü ve pek çok gencin okumak için can attığı Oxford Üniversitesi'ne girdi.
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Fakat fırsatlarla çevrili hayatını geri tepen genç kız tüm enerjisini fenomen olmak için harcamaya karar verdi.
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Hayallerindeki işin Instagram'da beğeni toplamakla kazanabileceğini düşünen genç kızın sosyal medyadaki paylaşımlarından bazıları...
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