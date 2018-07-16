Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı

Oxford Üniversitesi'nde eğitim gören İngiliz öğrenci Grace Beverly, fenomen olabilmek için üniversiteyi bıraktı.

Grace Beverly fenomenlik uğruna Oxford'u bıraktı!

1 / 17 1 milyona yakın takipçisi bulunan be beğeni alan paylaşımlarıyla yeni bir kariyer peşine düşen 21 yaşındaki Grace Beverly, hesabına odaklanabilmek için herkesin eğitim almak için can attığı üniversitesini terk etti.

2 / 17 Formda kalma tavsiyeleri verdiği ve diyet ürünler sattığı sosyal medya hesabını eğitimden daha çok önemseyen Grace, kararı ile herkesi şaşkına çevirdi.

3 / 17 Annesi Albert Müzesi'nde küratör, babası iş adamı olan genç kız hiç bir zaman maddi zorluk çekmedi.

4 / 17 Çok iyi okullarda eğitim gördü ve pek çok gencin okumak için can attığı Oxford Üniversitesi'ne girdi.

5 / 17 Fakat fırsatlarla çevrili hayatını geri tepen genç kız tüm enerjisini fenomen olmak için harcamaya karar verdi.

6 / 17 Hayallerindeki işin Instagram'da beğeni toplamakla kazanabileceğini düşünen genç kızın sosyal medyadaki paylaşımlarından bazıları...

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