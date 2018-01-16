Instagram'ın görmediğiniz yüzü

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 11:49 |7 saat önce

Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi?

Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli!

1 / 48 Bakın öyle bir işe yarıyor ki...

2 / 48 Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.

3 / 48 Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.

4 / 48 Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.

5 / 48 Ardından İleri'ye basın.

6 / 48 Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!

7 / 48 Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.

8 / 48 Şimdi profil sayfanızı kontrol edin. Evet o simgeler gelmiş; ayrıca da Tanıtımını Yap butonu da eklenmiş!

9 / 48 Dikkat edeceğiniz üzere e-posta bilgisi girdiğimiz için profil sayfamızda e-posta gönder butonu da yer alıyor.

10 / 48 Yukarıdaki tuşa bastığımızda sizi kaç kişinin takip ettiğinden öte bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraflarınızın kaç kez görüntülendiğini, profilinizdekilerinin yüzde kaçının erkek/kadın olduğu gibi detaylı bilgiler burada...

11 / 48 Profil sayfanızı son bir haftada ziyaret edenlerin sayısını da yine bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz!

12 / 48 Şimdi de daha önce paylaştığınız herhangi bir fotoğrafa bakın. Altta İstatistikleri Gör butonunu göreceksiniz!

13 / 48 Buna bastığınızda sadece o fotoğrafa özel bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Mesela o fotoğrafı görüp sizin profil sayfanızı görenlerin sayısını öğrenebilirsiniz.

14 / 48 Instagram'da paylaştığınız Hikayeler'le ilgili de daha detaylı rakamlar alabilirsiniz. Örneğin bir hikayenizi kaç kişinin gördüğünü görebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin kaç kez görüntülendiğini merak ediyor musunuz? Aynı kişinin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmayın!

15 / 48 Instagram'ın İşletme hesabı özelliği kullanıcıların takipçi ve fotoğraflarıyla ilgili detaylı analiz yapabilmesini sağlayan bir özellik. Herkes ücretsiz olarak kullanabilir!

16 / 48 Facebook’un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, Facebook’a entegre edildikten sonra kullanıcısı sayısında büyük bir artış yaşadı. Çıktığı ilk zamanlarda bildiğiniz gibi olumsuz yorumlar alan Messenger, Facebook mesajlaşma platformu olarak ortaya çıkmıştı.

17 / 48 Facebook ile entegre çalışan bu uygulama, sosyal medya devinin kullanıcıları arasında yapılan etkileşimi kolaylaştırmayı hedefliyordu. Facebook’a tamamen entegre edilmesinden ardından sosyal medya devi hedefine ulaşmayı başardı.

18 / 48 Şimdi ise 2 milyarın üzerinde aktif kullanıcı sayısına sahip sosyal medya devi Facebook, bu uygulamayı diğer sosyal medya platformu olan Instagram’a getirmeyi planlıyor. Instagram’da bulunan Direct mesajın yerine Instagram Direct uygulamasını getirmeyi planlayan Facebook, Instagram kullanıcılarının da kendi aralarında kolayca mesajlaşabileceği bir platform ortaya koymaya çalışıyor.

19 / 48 Söz konusu uygulamayı başlangıç olarak Türkiye, Şili, İsril, Uruguay, İtalya, Portekiz’de deneme sürecine sokan Facebook, gösterilen tepkilere göre uygulamayı yaygınlaştıracak. Şayet platforma kullanıcılar olumlu yaklaşır ise kısa süre içerisinde tüm dünyada kullanıma sunacak.

20 / 48 Bahsettiğimiz 6 ülkede bugün Android ve iOS platformlarında kullanımasunulan uygulamayı yüklendiğiniz taktirde Instagram’dan direct özelliği kalkıyor ve yüklenen yeni uygulama üzerine geçiyor. Kullanıcılar o saatten sonra açılışta Snapchat’te olduğu gibi kamera ile açılan uygulama üzerinden Instagram mesajlaşmalarını kolayca gerçekleştirebilecek.

21 / 48 Instagram otomatik arşivlenen hikayeler özelliğini başlattı Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagam, hikayeler özelliğine eklediği iki yenilikle Snapchat’in sevilen özelliklerini devşirmeye devam ediyor.

22 / 48 Bir önceki gün sosyal ağa eklenen özelliklerden ilki, hikayeleri arşivliyor ve kullanıcıların istedikleri zaman eski hikayelerini görüntülemelerini sağlıyor.

23 / 48 Instagram artık bir hikayenin zamanı dolduğunda bunu otomatik olarak yalnızca sahibinin görebildiği şekilde arşivliyor.

24 / 48 Daha önce Instagram’da yalnızca fotoğraflar ve videolar arşivlenebilirken, bu isteğe bağlı bir seçenek olarak sunuluyordu.

25 / 48 Arşivlenen hikayelere ulaşmak için profil sayfasının sağ üst bölümünde bulunan saat ikonuna dokunmak gerekiyor.

26 / 48 Arşiv sayfasında, tarihi geçmiş hikayelerin yanı sıra daha önce arşivlenmiş fotoğraf ve video paylaşımları da görüntülenebiliyor.

27 / 48 Otomatik arşivlenen hikayeler, Instagram tarafından kopyalanan bir diğer Snapchat özelliği oldu.

28 / 48 Snapchat bu özelliği Hatıralar adıyla başlatmıştı.

29 / 48 Instagram’a eklenen bir diğer özellik ise arşivlenen hikayelerin profil sayfasında sergilenmesini sağlıyor.

30 / 48 Bunun için profil sayfasının sol üst köşesindeki halka ikonuna dokunmak gerekiyor.

31 / 48 Instagram’ın yeni özellikleri, Snapchat uygulamasının yeni tasarımının yayınlanmasından bir hafta sonra yayınlandı.

32 / 48 Bu yılın mart ayında sosyal ağa eklenen hikayeler özelliği Instagram’ın kullanıcı sayısını da artırdı.

33 / 48 Nisan 2017 verilerine göre, Instagram Hikayeleri her gün 200 milyon kullanıcı tarafından kullanılırken, Snapchat’in aktif kullanıcı sayısı 158 milyon civarında.

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