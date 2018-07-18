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İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

ABD'li Maura T. Hennelly isimli veterinerlik öğrencisi genç kız, bakımını üstlendiği aşk kuşlarının (Agapornis) hikayesini sosyal medyada paylaşınca papağan ailesi fenomen haline geldi.

Renkli Kiwi ve siyah-beyaz Siouxsie isimli papağanların 4 tane de yavrusu var. İşte internette paylaşım rekorları kıran papağan ailesinin aşk dolu hikayesi...

Papağan ailesi sosyal medyayı salladı

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ABD’nin California eyaletinde yaşayan veterinerlik fakültesi öğrencisi Maura T. Hennelly, geçen yıl papağangillerin alt türlerinden olan bir erkek aşk kuşu (Agapornis) sahiplendiğini, fakat Kiwi adını verdiği parlak yeşil renklere sahip olan hayvanın bir süre sonra oldukça yalnız ve üzgün olduğunu fark ettiğini söyledi.
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19 yaşındaki Hennely, aşk kuşunun yalnızlığını gidermek için önce ona kendi renklerinde bir dişi arkadaş getirdiğini, ancak ikisinin pek iyi anlaşamadığını belirtti.
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Umudunu kaybetmeyen üniversite öğrencisi, saha sonra Kiwi’nin türündeki ancak siyah beyaz renklere sahip Siouxsie adını verdiği dişi kuşu sahiplendiğini açıkladı.
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Hennelly, Kiwi ve Siouxsie’nin ilk görüşte birbirlerine aşık olduğu söyledi.
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Aşk kuşlarınının ikisi renkli ikisi siyah beyaz renkte olan 4 yavruya sahip olduğunu sözlerine ekledi.
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“Kiwi ile onun gotik kız arkadaşını hatırlıyor musunuz? Onlar artık evlendi ve yarısı gotik olan 4 güzel bebek sahibi oldular” şeklinde, yavru kuşların yumurtadan çıkışlarını Twitter hesabından paylaşan genç kadının gönderisi binlerce kez paylaşıldı.
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Kiwi ve Siouxsie ailesinin hayranı olan bazı internet kullanıcıları onların insan şeklindeki çizimlerini oluşturdu.
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