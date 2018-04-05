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İnternetin yeni fenomeni: Üzgün suratlı köpek 'Bayan Kaş'

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

Madame Eyebrows (Bayan Kaş) isimli bulldog cinsi köpek, internetin yeni fenomeni haline geldi.

Onu fenomen yapan özeliğiyle yüzündeki kaş şeklindeki koyu renkli tüyler sebebiyle sürekli üzgün gözükmesi.

Bayan Kaş fenomen oldu

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Almanya’da yaşayan Madame Eyebrows (Bayan Kaş) isimli İngliz bulldog cinsi köpek, sürekli “üzgün” görünen yüz ifadesiyle internetn yeni fenomeni haline geldi.
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Almanya’da yaşayan İngiliz bulldog cinsi dişi köpeğin gözlerinin üstünde insanların kaşlarını andıran gri tüyler bulunuyor.
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Madame Eyebrows (Bayan Kaş) isimli köpeğe sürekli üzgünmüş gibi bir ifade katan bu tüyler, onu internetin yeni fenomeni haline getirdi.
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Ancak, köpeğin sahibi Janine, Madame Eyebrows’un görünüşünün aldatıcı olduğunu ve onun çok mutlu bir köpek olduğu söyledi:
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“Onunla birkaç dakika vakit geçirirseniz, ne kadar sevgi dolu ve mutlu bir canlı olduğunu anlarsınız. Biz onun ‘üzgün’ yüzünü görmüyoruz, onun ne kadar komik ve özel olduğunu görüyor ve bizimle paylaştığı sevgiyi hissediyoruz.”
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Madame Eyebrows'tan kareler...
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kaş köpek Almanya

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