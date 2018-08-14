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iOS 12'nin en dikkat çeken özelliği bu modellerde çalışmayacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

iOS 12'nin en dikkat çeken özelliği bu modellerde çalışmayacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında tanıtılan iOS 12 eylül ayında gerçekleşmesi beklenen lansmandan sonra kullanıma girecek.

iOS 12 güncellemesi almayacak telefonlar

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iOS 12 ile beraber FaceTime, 32 kişilik grup görüntülü görüşme özelliğine kavuşacaktı. Gelen son bilgilere göre bu özellik, iOS 12'nin sonraki sürümlerine ertelendi.
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iOS 12 hangi iPhone'lara gelecek?

iOS 12 hangi iPhone'lara gelecek?
Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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iPhone X
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iPhone 8 Plus
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iPhone 8
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iPhone 7 Plus
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iPhone 7
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iPhone 6 Plus
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iPhone 6
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iPhone 6S
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iPhone 6S Plus
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iPhone 5S
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iPhone SE
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iOS 12 hangi iPhone'larda çalışmayacak?

iOS 12 hangi iPhone'larda çalışmayacak?
Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.
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iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...

iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...
12.9-inch iPad Pro 2. Nesil 12.9-inch iPad Pro 1. Nesil 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Pro 9.6-inch iPad iPad Air 2 iPad Air iPad 5. Nesil iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2
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