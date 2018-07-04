İran'da Instagram yasağı!

Yapılan basın toplantısıyla açıklanan yasak için bakın sebep olarak ne gösterildi...
İran Instagram'ı yasaklıyor!
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İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağını belirtti.
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Başkent Tahran’daki başsavcılık binasında düzenlediği basın toplantısında Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram’ın yasaklanacağını söyledi.
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Musaddık, yasağın ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin bilgi vermezken, bu kararın gerekçesi olarak “ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını” gösterdi.
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İran’da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Geçen aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı.
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Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55’le en çok kullandıkları Telegram’ın ardından yüzde 23’le Instagram geliyor.
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Geçen hafta ülkede doların hızla yükselmesini protesto eden Tahran esnafının eylemlerinden sonra Instagram’ın kapatılması kararının alınması dikkati çekiyor.
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Instagramı oldukça aktif kullandığı gözlenen gençler, özellikle de 'zengin çocuklar' furyasının müptelası diyebiliriz.
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Ülke yasaklarına rağmen havuz partilerinden ve gece eğlencelerinden mahrum kalmayan gençler, lüks yaşamlarını sosyal medyada paylaşmaktan geri kalmıyor.
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İşte gençlerin İran'daki dikkat çeken yaşamı...
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