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Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 11.01.2018 15:16 | Son Güncelleme 3 saat önce

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, kısa süre önce bebeğini kucağına aldıktan sonra soluğu tatilde aldı. Tatilde keyifli vakit geçiren güzel modelden sürpriz bir instagram paylaşımı geldi.

İşte Irina Shayk'ın Türk lokumu

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Rus model Irina Shayk, Santa Monica'da denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.
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10 ay önce kızı Lea De Seine'i kucağına alan ırina Shayk, sarı bikinisi ile dikkatleri yine üzerine topladı.
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Instagram hesabından tatil karesi paylaşan dünyaca ünlü model, fotoğrafa Türk lokumu etiketiyle yakın arkadaşı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı ekledi.
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IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK!

IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK!
Dünyaca ünlü modellerle yaptığı ses getiren çekimlerle tanınan fotoğrafçı Mert Alaş, sosyal medya hesabından bu çekimlere dair kareler paylaşıyor.
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Özellikle kullanılmayan kareleri takipçileriyle paylaşmaya özen gösteren Alaş böylelikle kendisini takip eden kitleyi mutlu etmeyi de başarıyor.
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Hemen hemen tüm modellerle çekimler yapan Mert Alaş’ın son paylaşımı model Irina Shayk’la yaptığı çekimden oldu.
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Shayk’ı çıplak bir şekilde yüzüstü yatağa uzanırken gördüğümüz bir kareyi paylaşan Alaş, fotoğrafına ‘Yatakta okuma zamanı’ notunu düştü.
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Irina Shayk

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