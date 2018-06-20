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IŞİD, ünlü modeli böyle kandırmaya çalışmış!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

29 yaşındaki Kimberley Miners isimli İngiliz kadın, IŞİD tarafından nasıl beyninin yıkandığını anlattı.

İngiltere'de bombalı saldırı planı yapan Naweed Hüseyin tarafından beyninin yıkandığını söyleyen Miners, IŞİD'in yanına çekmeye çalıştığı kişileri ikna sürecinde nasıl etkilediğini anlattı.

Kimberley Miners IŞİD'in kendisini nasıl ikna ettiğini anlattı

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Glamour modeli Kimberley Miners, her şeyin sosyal medya hesabından Suriye'deki bombalı saldırılar sırasında ölen çocukların videolarını paylaşmasıyla başladığını söyledi.
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Kısa süre sonra Naweed Hüseyin isimli adamın kendisiyle Facebook üzerinden iletişime geçtiğini ve Suriye'ye yerleşmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Miners'a eski Punk'çı Sally Jones'un ayak izlerini takip etmesini söyleyen Hüseyin, Miners'ın IŞİD'e dahil edeceği bir sonraki 'beyaz dul' olmasını istemiş.
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Hüseyin ile yazışmaları ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Miners, Hüseyin'in kendisini Sally Jones'un yeni bir versiyonu olarak kullanmak istediğine inanıyordu.
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Bir süre sosyal medya üzerinden sık sık konuştuğu Hüseyin'in kendisine güven verdiğini söyleyen Miners, konuşmalar sonrasında ismini dahi değiştirmeyi kabul etmiş. Hüseyin, Miners'ın yeni ismini dahi belirlemiş. Verilen karar doğrultusunda Miners'ın yeni ismi Aisha Lauren el-Britaniya olacakmış.
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Sosyal medyayı bekar kalana kadar düzgün kullanmadığını, mültecilerle de bu noktadan sonra tanıştığını ve Suriyeli insanlarla arkadaşlık yapmaya başladığını söyleyen Miners, 'Suriye'de çocuklara olanlardan dolayı üzüldüm. Yardım etmek için bir şey yapmak istedim. İnsanlara neler olduğunu göstermek umuduyla bombalı saldırıların videolarını paylaşmaya başladım.
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Sonrasında da Suriye'deki insanlardan çok sayıda arkadaşlık isteği almaya başladım. Facebook'tan bana mesaj gönderdiler. Şimdi utanç duyuyorum ama o zaman benimle iletişime geçmelerinden çok mutluydum. Çünkü çok yalnızdım. Onlarla konuştukça oraya ait olduğumu hissediyordum. İLgiyi, saygıyı ve arkadaşlık tekliflerini özlemiştim.' dedi.
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Hüseyin, Miners'ın Suriye iç savaşlarında yakalanan çocukların durumunu anlatmak için sosyal medya kullandığını fark edince onunla temasa geçmişti.
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Facebook hesabını Ebu Usamah Al-Britani ismiyle kullanan Hüseyin, Miners ile iletişime geçti ve Suriye iç savaşlarıyla ilgili konuşmaya başladı.
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Miners'ın Hüseyin'in yanı sıra sosyal medya hesabında arkadaşları arasına kattığı kişiler arasında Sally Jones, Amira Abase ve ilkokulda birlikte okduğu arkadaşları vardı.
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Hüseyin, başta Facebook üzerinden iletişim haline geçtiği Miners'ın şifreli mesajlaşma servisi olan Telegram'da bir hesap açmasını istedi.
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Sonrasında da Hüseyin'in kendisini Türkiye'ye davet ettiğini oradan Suriye'ye geçişini sağlayacağını söyledi.
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Terörle mücadele ekipleri, bu yazışmalardan kısa süre sonra Miners'ı tutukladı. Ardından tüm yazışmalar keşfedildi.
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Miners'ın 10 yıl hapsi istendi; fakat Ocak ayında kefaletle serbest bırakıldı.
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Birkaç hafta sonra da Hüseyin bir saldırıda öldürüldü.
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Kimberley Miners Naweed Hüseyin terör IŞİD terörist DAEŞ

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