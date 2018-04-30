Askerdeyken paylaştığı fotoğraflarla ülkedeki oyunculuk ajanslarının dikkatini çekmeyi başaran Kim Mellibovsky, İsrail ordusunun en çekici kadın askeri olarak anılıyor.

İsrailli kadın asker sanal alemi salladı

1 / 27 Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafları ile kısa süre de fenomen olan İsrailli kadın asker Kim Mellibovsky, sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyanın en çekici kadın askeri olarak seçildi.

2 / 27 Bazen bikini bazen de silahlı bir şekilde fotoğraf paylaşan Mellibovsky, 18 yaşına basan kadınların askere zorunlu olarak gittiği İsrail'de sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline geldi.

3 / 27 Askerliği bitmesine rağmen, İsrail'in en çekici kadın askeri olarak gösterilen güzele şimdi modellik, oyunculuk teklifi yağıyor...

4 / 27 İşte güzel askerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar...

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