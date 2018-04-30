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İsrail ordusunun en çekici kadın askeri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

İsrailli kadın asker Kim Mellibovsky, yerine getirdiği zorunlu görev sırasında şöhret kapılarını araladı.

Askerdeyken paylaştığı fotoğraflarla ülkedeki oyunculuk ajanslarının dikkatini çekmeyi başaran Kim Mellibovsky, İsrail ordusunun en çekici kadın askeri olarak anılıyor.

İsrailli kadın asker sanal alemi salladı

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafları ile kısa süre de fenomen olan İsrailli kadın asker Kim Mellibovsky, sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyanın en çekici kadın askeri olarak seçildi.
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Bazen bikini bazen de silahlı bir şekilde fotoğraf paylaşan Mellibovsky, 18 yaşına basan kadınların askere zorunlu olarak gittiği İsrail'de sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline geldi.
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Askerliği bitmesine rağmen, İsrail'in en çekici kadın askeri olarak gösterilen güzele şimdi modellik, oyunculuk teklifi yağıyor...
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İşte güzel askerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
israil asker

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne kadar çekici olursa olsun bebeklerin katilleri en itici kişilerdir ki Yahudiler bu yüzden her yerden konulmuştur tamam bende kız güzel diye geldim de abazanlıktan daha önemli şeyler var hayatta
bunlarin kadinlsri bile 24 ay askerlik yapiyor askerden korkanlar bedelli istiyor
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