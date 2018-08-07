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İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 08:28 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi değerleri, kültür ve inanç zenginliği yeniden ortaya çıkarılmak istenen İstanbul için Eylem Planı hazırladı.

Eylem Planı ile şehir, Eski İstanbul ve Yeni İstanbul olarak ikiye ayrılacak. İşte gerçekleştirilmek istenen Eylem Planı'nın detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul Eylem Planı

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İstanbul'u eski hüviyetine kavuşturmak için düğmeye basan Kültür ve Turizm Bakanlığı 'İstanbul Eylem Planı' hazırladı. Buna göre dikey binaların yerini mahalle eksenli yapılaşma planları alacak.
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Tarihi şehir 'Eski İstanbul' ve 'Yeni İstanbul' olarak ayrılacak. İşte Sabah gazetesinde yer alan habere göre İstanbul için hazırlanan eylem planı.
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Eski Tarihi İstanbul yeniden tanımlanarak, sınırları yeniden belirlenecek. İstanbullu ile İstanbul arasında bir yabancılaşmayla kaybolmaya yüz tutmuş şehrin tarihi değerleri, kültür ve inanç zenginliği yeniden yaşatılacak.
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Bu doğrultuda, eski Kudüs şehri (Old City Jerusalem), eski Prag kasabası (Old Town Prague) gibi örnekler dikkate alınarak bu şehirlerdekine benzer şekilde bir "Eski İstanbul" (Old City Istanbul) bölgesi belirlenerek turizme açılacak.
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Küresel dünyadaki gelişmelerin etkisiyle uluslararası alanda ekonominin, sanatın, sporun ve turizmin merkezi olan modern bölgeler ise Yeni İstanbul adıyla anılacak.
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DİKEY MİMARİ OLMAYACAK

DİKEY MİMARİ OLMAYACAK
İstanbul'un metropolitan planının hazırlanmasıyla yeni şehir planlamaları sosyal ve kültürel odaklı olarak 'İstanbulluluk' kimliği etrafındaki bütünleşmeyi özendirecek.
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Muhitinden tecrit edilmiş (kapalı/ güvenlikli) site ve dikey yapılaşmanın önü alınarak mahalle eksenli açık bir yapılaşmaya gidilecek.
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Bu değişikliklerin hukuki ve idari alt yapısı en kısa sürede hayata geçirilecek. Bu doğrultuda Eski İstanbul'un siluetini bozacak gökdelenler, çok katlı yapılara geçit verilmeyecek.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, deprem tehlikesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Ulusal deprem çalışma stratejisine kültürel değerlerin korunması yönünde katkı sağlayacak.
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Depremin yanı sıra doğa kaynaklı diğer afetler ile teknolojik kazaların ve bu kazaların çevreye oluşturduğu riskler ve tehlikelere dikkat çekilerek sorunlara çözüm üretilecek.
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İklim değişikliğine bağlı sel, toprak kayması, deprem gibi doğal afetler sırasında tarihî yapıların ne kadar risk altında olduğu belirlendikten sonra acilen gerekli önlemler alınacak.
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KORUMA KANUNU ÇIKARILACAK

KORUMA KANUNU ÇIKARILACAK
İstanbul Koruma Kanunu çıkartılacak. Kanun çerçevesinde özgün İstanbul politikası oluşturularak İstanbul'un tarihi mirasları, kültürel arşivi ve binlerce yıllık hafızası korunarak sonraki nesillere aktarılacak.
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İstanbul'un 39 ilçesindeki mobilite azaltılarak geleneksel yaşam biçimlerine bağlı ve kolay ulaşılır bir şehir haline getirilecek.
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MÜFREDATA 'İSTANBUL' DERGİ GELİYOR

MÜFREDATA 'İSTANBUL' DERGİ GELİYOR
İstanbul'daki ilk ve orta öğretim müfredatında "İstanbul" dersi yer alacak. İstanbul bilgi, görgü, zevk ve adap eğitiminin öğretilmesi hedeflenecek.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'İstanbulluluk' ruhunu konu alan kitaplar belirlenerek İstanbul derslerinde okutulacak.
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YENİ MÜZELER KURULACAK

YENİ MÜZELER KURULACAK
Resmi bir hüviyete sahip olacak bu konseyin kadroları İstanbul'a ilgi ve yakınlığı olan akademisyen ve sanatçılardan seçilecek.
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İstanbul'da Doğu Roma ve Osmanlı medeniyetlerini yansıtacak birer müze kurulacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Eylem Planı istanbul kültür

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