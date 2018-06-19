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İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.06.2018 10:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da gece etkili olan şiddetli yağışlar vatandaşları perişan etti. Bazı ilçelerde rögarların tıkanmasıyla su taşkınlarının yaşandığı gecede sabah uykusundan uyananlar büyük şok yaşadı.

Özellikle bodrum katta oturanların evlerinde görülen su baskınları İSKİve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alındı.

İstanbul'da sabah yağmur sürprizi

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İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini bir anda arttıran yağmur, Bakırköy’de bir çok evin bodrum katlarını sular altında bıraktı. İSKİ ve itfaiye ekipleri dairelerdeki suyu tahliye etmek için seferber oldu.
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İstanbul’da etkili olan yağmur yağışı sabah saatlerinde Bakırköy Yeşilköy’de bodrum katlarında oturan vatandaşları zor durumda bıraktı.
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Mahalle içerisinde çok sayıda evin bodrum katları sular altında kaldı.
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Bodrum katlarda oturan vatandaşlar, evlerindeki suyu tahliye edebilmek için uzun süre çaba gösterdi.
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İSKİ ve itfaiye ekipleri ise bu tahliyeler sırasında seferber oldu.
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Yaşanan bu su baskınları sırasında evde bulunan eşyalar zarar görürken, vatandaşlar çaresizce suların boşaltılmasını bekledi.
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Evlerde bulunan kedi gibi bazı hayvanların da en az insanlar kadar etkilendiği görüldü.
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Vatandaşlar sık sık bu sorunu yaşadıklarını ifade ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.
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