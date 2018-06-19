İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu

Özellikle bodrum katta oturanların evlerinde görülen su baskınları İSKİve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alındı.

İstanbul'da sabah yağmur sürprizi

1 / 14 İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini bir anda arttıran yağmur, Bakırköy’de bir çok evin bodrum katlarını sular altında bıraktı. İSKİ ve itfaiye ekipleri dairelerdeki suyu tahliye etmek için seferber oldu.

2 / 14 İstanbul’da etkili olan yağmur yağışı sabah saatlerinde Bakırköy Yeşilköy’de bodrum katlarında oturan vatandaşları zor durumda bıraktı.

3 / 14 Mahalle içerisinde çok sayıda evin bodrum katları sular altında kaldı.

4 / 14 Bodrum katlarda oturan vatandaşlar, evlerindeki suyu tahliye edebilmek için uzun süre çaba gösterdi.

5 / 14 İSKİ ve itfaiye ekipleri ise bu tahliyeler sırasında seferber oldu.

6 / 14 Yaşanan bu su baskınları sırasında evde bulunan eşyalar zarar görürken, vatandaşlar çaresizce suların boşaltılmasını bekledi.

7 / 14 Evlerde bulunan kedi gibi bazı hayvanların da en az insanlar kadar etkilendiği görüldü.

8 / 14 Vatandaşlar sık sık bu sorunu yaşadıklarını ifade ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

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