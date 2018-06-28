İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı

Kent genelinde etkili olan yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşandı. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintileri sebebiyle yolda kalan vatandaşlar kurtarılmak için suyun içinde beklemek zorunda kaldı. İşte ortaya çıkan görüntüler...

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Başta Esenler, Eyüp, Güngören, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Silivri, Beykoz, Tuzla, Sultangazi, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy ve Silivri olmak üzere yağış İstanbul genelinde etkisini sürdürdü.