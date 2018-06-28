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İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.06.2018 08:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış geç saatlere kadar devam etti. Su baskınları özellikle yoldaki vatandaşlar için çileye dönüştü.

Kent genelinde etkili olan yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşandı. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintileri sebebiyle yolda kalan vatandaşlar kurtarılmak için suyun içinde beklemek zorunda kaldı. İşte ortaya çıkan görüntüler...

İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

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İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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Başta Esenler, Eyüp, Güngören, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Silivri, Beykoz, Tuzla, Sultangazi, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy ve Silivri olmak üzere yağış İstanbul genelinde etkisini sürdürdü.
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Şiddetli yağmur, yerini zaman zaman dolu yağışına bırakıyor.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
istanbulu her yağmurda bu felaketten kurtarmak varken başakşehire milyonlarca dolar harcayan ibb ye ve başakşehiri tutanlara duyurulur!
16 yılda istanbulu idare eden yollar köprüler yapanlar alt yapıyı unutmuşlar tuh beeee
proje şehri idi , yeni türkiye yeni istanbul ne oldu kapak mı oldu köprü ayağı bağışlamaya benzemiyor ama millete müstehak..!
ve sözde belediye çalışıyor sanıyor artık güzel olmayan vatandaşım müstahak bunlara az dişinizi gösterin
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