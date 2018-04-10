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İstanbul'da sis engeli! Seferler aksadı ama...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.04.2018 08:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan sis, görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düşmesine neden oldu. Şehir Hatları AŞ., tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Kentin genelini etkileyen sis, Marmaray seferlerindeki yoğunluğunun da artmasına sebep olurken, özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan manzara ise akıllarda kalıcı yer edecek cinstendi. İşte şehrin sisle büründüğü anlarda ortaya çıkan manzara...

İstanbul sis altında

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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
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Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.05 itibarıyla Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Sarıyer, Anadolu Hisarı-Eminönü, Bostancı-Karaköy, Eminönü-Kadıköy ve İstinye-Çubuklu vapur seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
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Vapur seferlerinin iptal edilmesi yüzünden Marmaray seferlerinde yoğunluk yaşanıyor.
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Ayrıca kentin genelinde etkili olan sis nedeniyle Şişli'nin yanı sıra boğaza kıyısı olan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz, Haliç'te Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri ile diğer bölgelerde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.
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Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri, Ortaköy Camisi, kentin önemli tarihi sembollerinden Galata Kulesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'nin de siste kaybolduğu görüldü.
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Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği dikkati çekti.
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Sisin etkili olduğu şehirde gece saatlerinde de bu görüntüler ortaya çıktı...
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İstanbul’da gece boyunca etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu.
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Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.
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Ortaköy Camiinden daha önceden görülen köprü sis nedeniyle tamamen kayboldu.
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Sis nedeniyle E-5, TEM’de ilerleyen araçlar görüş mesafesinin düşmesiyle zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.
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sis hava istanbul

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