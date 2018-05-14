İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz

Tarihe ışık tutan fotoğraflarda Osmanlı padişahları ve devletin önde gelen paşaları yer alıyor.

Geçmişteki Türkiye

1 / 66 Osmanlı Padişahı Abdülhamid / Yıldız Sarayı

2 / 66 İstanbul

3 / 66 İstanbul

4 / 66 İstanbul

5 / 66 İstanbul

6 / 66 İstanbul, Yedikule

7 / 66 Padişah Mehmed Reşad Eyüp camiine giderken

8 / 66 Mahmut Şevket Paşa, İstanbul, 1909

9 / 66 Meclisi Mebusan önü, İstanbul, 1908

10 / 66 Mehmed Reşad, İstanbul, 1916

11 / 66 TÜRKİYE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ 72 bin karelik "Gezegen Arşivi" bugün Paris yakınlarında Japon, İngiliz, Fransız bahçelerinden oluşan evinde sergileniyor.

12 / 66 Fotoğrafta TBMM tarafından 19 Kasım 1922 tarihinde ilk ve son İslam Halifesi seçilen Halife II. Abdülmecid (Efendi)'nin Topkapı Sarayı avlusundaki arabasını çeken kalabalık görülüyor.

13 / 66 1912 yılının eylül ayında 'Muhteşem' ya da 'Kanuni' olarak bilinen Sultan I. Süleyman'ın türbesinin içi görüntülenmiş.

14 / 66 1912 yılının eylül ayında 'Muhteşem' ya da 'Kanuni' olarak bilinen Sultan I. Süleyman'ın türbesinin içi görüntülenmiş.

15 / 66 2 Aralık 1922 tarihinde çekilen fotoğrafta bugün İstanbul Üniversitesi olarak kullanılan Osmanlı İmparatorluğu Savunma Bakanlığı Seraskerat´ın anıtsal kapısı görülüyor.

16 / 66 Muhtemelen Ankara'da Mebusların yemek yediği ve kadın hakları açısından önemli bir yer tutan, kadınların Atatürk ve ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu'nun girişimiyle ilk kez lokantada yemek yedikleri Ankara'daki İstanbul Lokantası (1922

17 / 66 Meclis-i Mebusan'ın toplantı salonu (1922)

18 / 66 Bugün Yeni Kimlik Kartlarında bir siluet halinde bulunan ilk Meclis Binası'nın yandan görünüşü (1922)

19 / 66 İlk Meclis Binası'nın balkonunda bulunanlar. Kim oldukları seçilmiyor (1922)

20 / 66 Meclis Binasının uzaktan genel görünümü (1922)

21 / 66 Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa (kalpaklı) (29 Aralık 1922, Ankara)

22 / 66 Albert Kahn, Atatürk'ün de ilk renkli fotoğraflarını çeken kişidir aynı zamanda. Hüseyin Rauf (Orbay) Bey, Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa (29 Aralık 1922, Ankara)

23 / 66 Hüseyin Rauf (Orbay) Bey, Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa (29 Aralık 1922, Ankara)

24 / 66 Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa (kalpaksız) (29 Aralık 1922, Ankara)

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