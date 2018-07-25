İstanbul uçağındaki yolcu sınır dışı edilen kişiyi böyle savundu

Onun hayatını kurtarmaya çalışıyorum' diyen genç kız uçakta oturmama eylemi yaptı. Uçuşun iptal edilmesine sebep olan bu eylem sosyal medya sayesinde tüm dünyaya yayıldı.

İstanbul uçağında kimsenin beklemediği hareket!

1 / 10 22 yaşındaki Elin Ersson, Afgan bir adamın sınır dışı edileceğini öğrendikten sonra adamın sınırdışı edileceği uçağa bilet aldı. Eylemci koltuğuna oturmayı reddetti ve 14 dakika süren İngilizce protestoda bulundu.

2 / 10 Afganistanlı adam sonunda uçaktan indirildi, ancak İsveçli yetkililer adamın yine de sınır dışı edileceğini ve aktivist kızın altı ay hapisle karşı karşıya kalacağını söyledi. Olayın sonunda diğer bazı yolcular da yapılan protestoya katıldılar ve uçaktan inme anı çoğu kişi tarafından alkış aldı. Uçağın içinde bulunan Türk yolcular da 21 yaşındaki aktiviste alkışlarla destek verdi.

3 / 10 Afganlı bir adamın sınır dışı edilmemesi için protesto gösterisi düzenleyen İsveçli öğrenci, adamın uçaktan indirilmesi için uçuşu engellemeye kalktı. İsveç Göteborg Üniversitesi'nden aktivist bir öğrenci olan 22 yaşındaki Elin Ersson, Göteborg'dan İstanbul'a uçan uçaktan bir bilet satın aldı. Ardından sivil direnişini gerçekleştirmek için uçuş değiştirdi ve Kabil'e uçtu.

4 / 10 Öğrenci telefonunu çıkardı ve 14 dakika süren bir video çekti. Yayınladığı videoda eğer adamın sınır dışı edilirse 'öldürülme ihtimali' olduğu hakkında açıklamalar yaptı. Ayakta bir yolcu varken uçağın kalkamayacağını bilen aktivist kız, Afgan yolcunun uçaktan indirilmesini istedi ve isteği kabul edilene kadar koltuğa oturmayacağını söyledi.

5 / 10 TELEFONU ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI Video kaydı sırasında telefonunu ele geçirmeye çalışan bir yolcuya “Önemli olan bir hayat mı yoksa sizin zamanınız mı?” diye soran İsveçli aktivist kız şöyle konuştu. "Yapmak istediğim tek şey adamın sınır dışı edilmesine engel olmak ve bu gerçekleştikten sonra buradaki kurallara uyacağım." Ve ekledi "Bu tamamen yasal ve ben suç işlemedim."

6 / 10 Aktivist kızın çabalarıyla adam uçaktan indirildi ve sınır dışı edilmekten kurtuldu. Protestonun yapıldığı Landvetter havaalanını işleten Swedavia, Afgan sığınmacının, üç güvenlik görevlisinin ve Elin Ersson'un hepsinin uçaktan ayrıldığını doğruladı.

7 / 10 TWITTER ÇALKALANDI Ancak, İsveç yetkilileri, bir tarih belirlenmemiş olsa da, Afgan adamın yine de sınır dışı edileceğini söyledi. Ayrıca, polisin emirlerine uymayı reddettiği için aktivist kızın altı ay hapisle karşı karşıya kalacağını iddia ediyorlar.Eylem Twitter'da da çok fazla destekçi buldu. Bazı Twitter kullanıcıları aktivist kız için "kahraman" ifadesini kullandı.

8 / 10 Bir kişi şöyle dedi: 'Cesaretiniz için, merhametiniz ve umudunuz için teşekkür ederim.'

9 / 10 Başka biri ekledi: "Bu süper kahramanın neye benzediğinin kanıtı"