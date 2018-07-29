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İstanbullular buraya akın etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Tatil için farklı şehirlere gidemeyen ve uzun soluklu bir tatile bütçe ayıramayan İstanbullular sıcak havalarda İstanbul plajlarına ilgi gösteriyor.

Güneş ve Menekşe plajlarında vatandaşlar, hem serinledi, hem de hoşça vakit geçirdi.

Tatil parası bulamayan da izin alamayan da buraya akın etti!

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Menekşe Plajı: 630 metrelik plajda; 200 şezlong, 300 şemsiye, 20 soyunma kabini, 10 duş, 20 WC, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, 4 adet seyyar kule, cankurtaran personeli, büfe, emanet dolabı ve 120 araçlık otopark alanı bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.
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Güneş Plajı: 840 metrelik plajda; 1200 şezlong, 1590 şemsiye, 25 WC, 144 soyunma kabini, 24 duş, 165 emanet dolabı, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, cankurtaran personeli, güvenlik kabini, büfe ve 240 araçlık otopark bulunuyor. Plaj giriş ücreti 22 TL, öğrenciler için ise 11 TL (şezlong + şemsiye).
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Anahtar Kelimeler:
Menekşe plajı Güneş plajı istanbul

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