İşte 10 bin yıl önce ilk beyin ameliyatı yapılan kafatası

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Gül, "Aşıklı Höyük, Türkiye'deki en eski yerleşim yerlerinden biridir. Aynı zamanda Kapadokya'nın, Orta Anadolu'nun en eski köyüdür. Hayvancılık ve tarımcılık yönünden de çok ilklere sahne olmuş bir yer Aşıklı Höyük. Uzun zamandan beri kazı devam ediyor. Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran hocamız kazılara devam ediyor. Onun ekibi ve yurt dışından gelen katılımcılar var. Onların tespit ettiği çok orijinal bilgiler de var. Obsidyen taşından yapılan orakla hububat hasadı yapıldığını öğreniyoruz. Buranın en önemlisi belki literatüre en önemli katkıda bulunan bilgisi, 20- 25 yaşlarında kadın kafatası bulunmuştu. Burada o kafatası Aksaray Müzesi'nde ziyaretçilere açık şekilde sergileniyor. Mısır'da özellikle firavunlara yapıldığı düşünülen beyin ameliyatı ya da kafatasına yapılan müdahalenin çok daha öncesinin burada yapıldığını, Aşıklı Höyük'te yapıldığını öğreniyoruz. Bu bakımdan Aşıklı Höyük, ziyadesiyle çok önemli bir yer" diye konuştu.