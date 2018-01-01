İşte ABD'nin en ilginç genelevi
ABD'nin Nevada eyaleti ülkede genelevlerin yasal olduğu nadir bölgelerden biri. Fotoğrafçı Marc McAndrews, bölgede fotoğraf çekmek için izin aldı ve kuş uçmaz kervan geçmez bir yere konuşlanan genelevin içine girdi.
Şaşkına çeviren eskortlar!
1 / 122
Ancak burası diğer genelevlerden biraz farklı. Çalışan kadınların çoğunun kocaları, çocukları var. Sabah normal bir işe gelir gibi geliyorlar, akşam evlerine dönüyorlar.
2 / 122
Hatta seks işçisi kadınlardan birisinin esas mesleği matematik öğretmenliği. Kışları okulda, yazları genelevde çalışıyor.
3 / 122
Uyuşturucu getiren müşterinin apar topar kovulduğu bu genelevin ilginç detaylarından biri ise sıradan bir anne - oğul tarafından işletilmesi.
4 / 122
Marc McAndrews'ın 'Nevada'nın Gülü' isimli projesi için fotoğrafladığı genelevdeki yatak odalarını, bonyalarını ve diğer kapalı odaları görüntüledi.
5 / 122
Yaptıklarıyla gurur duyan kadınlar, işlerini 'Bilmeyen kişilere cinselliği öğretmek ve kendilerine ihtiyaç duyanların yanında olmak' şeklinde özetliyor.
6 / 122
Bu projeye dahil olmaktan mutluluk duyan eskort kadınlar, işlerinin diğer insanlara ne olduğunun anlatılmasından gayet memnun.
7 / 122
İşte Marc McAndrews'in dergilerde de yer alan çalışmasından bazı kareler...
27 / 122
Cinsel bir birleşme olmadan, erotik vücut masajı yapıyor
Melbourne'da yaşayan Lily Eros 20 saniyelik bir sarılma ile başlayan "erotik vücut masajı" nı gerçekleştirmek için saat başı 400 dolar alıyor. Ancak saat uzarsa ücretin fiyatı da artıyor.
28 / 122
Lily, saatte 400 dolar kazanıyor
Daily Mail Avustralya'ya konuşan Eros, ''müşterilerle cinsel bir birleşme yaşamıyorum, çünkü istemiyor, bundan zevk almıyordum. Çünkü arzularım çoğu insanın hissettiği gibi değildi. Ben de 'tantrik seks işçisi' olarak çalışmaya başladım. Müşterilerimin tüm bedenime dokunmalarına izin veriyorum - göğüslerim vajina dışında. Çünkü onlar benim sınırım. Orgazm halinde olmak için vajinama dokunulmasına ihtiyacım yok" dedi.
29 / 122
Müşterileriyle 20 saniye süren bir sarılma sonrası bağ kuruyor
İlk önce müşterisiyle tanıştığında derin bir bağ kurmak isteyen Eros, 20 saniye süren ya da daha fazla bir sarılma eylemi gerçekleştiriyor.
30 / 122
24 yaşındaki kadın, seksin birleşmeden ibaret olmadığını söylüyor
Lily, tantrik cinsel ilişki deneyiminde daha derin ve daha güçlü bir bağlantı olduğunu, bunun anlaşılması için de deneyimlenmesi gerektiği söylüyor.
31 / 122
Lily'nin yaptığı işe 'tantrik seks' adı veriliyor
Farklı erotizm alanlarının keşfedilmesi gerektiğine inanan Eros, bunu 'deneyimsel cinsel eğitime' benzetiyor.
32 / 122
Müşterilerinin vajina ve göğüslerine dokunmasına izin vermiyor
Lily'nin müşterileri belirli bir kalıba girmiyor ve yaşları, etnik kökenleri, yaşam biçimleri ve kişilikleri arasında farklılıklar sergiliyor.
33 / 122
Seks işçileri yaşadıkları en ilginç deneyimleri anlattı
AskReddit'te açılan bir başlık, seks işçilerinin yaşadıkları travmalara ve şaşırtıcı olaylara ışık tutacak türden bilgileri bir araya topladı. Seks işçilerinin yaşadıkları en ilginç deneyimleri anlatmaları istendi. İşte o deneyimlerden bazıları
34 / 122
Web kamerası ile cinsel istekte bulundu, yemek yerken dinledi
"Ben İsrailliyim ve bir süre telefon ve web kamerası kullanarak çalıştım. Yazılar görüntüleniyordu ama telefon konuşulmuyordu. Bazen patronum söylemem gereken şeyleri bana yazıyordu. Çalıştığım günlerden birinde, Ortodoks Yahudi bir adam aradı. Bana domuz eti ve deniz ürünleri yiyip yemediğim hakkında sorular sordu. Patron bana karides yememin seksi olabileceğinden bahsetti ama adam ilgilenmedi. Lezzetli bir yemeği yerken sesimi duymak ve beni izlemek istediğini söyledi sadece domuz yedim."
35 / 122
Sadece sarıldık
"Haftanın 6 günü spor salonunda çalışıyorum ve yarı zamanlı seks işçiliği yapıyorum. 50 yaşında oldukça hoş bir Asya kadını beni evine çağırdı. Bu arada bende 45 yaşındayım. Evine gittim ve ona sadece kibarca sarılmamı istediğini söyledi. Yaklaşık 1 dakika sonra omzumda ağlamaya başladı. 5 dakika boyunca bu şekilde ağladı ve sonrasında onu kanepeye götürdüm. Oturduk ve 20 dakika daha ağlamaya devam etti. Başını kaldırmadan göğsümde ağladı. İyi olup olmadığını sorduğumda kocasının ona hiç sarılmadığını söyledi. Ona sıkıca sarıldım ve 45 dakika süren görüşmemiz sonucunda paramı ödedi."
36 / 122
Duvara baktırmış!
"Elimde kısa ama güzel bir hikaye var. Bu seks işçisi arkadaşlarımdan birinin başından geçmişti. Müşterisi sadece bir köşede durup, duvara doğru bakmasını istemiş. Dakikalarca hareketsiz kalmış ve gözlerini duvardan ayırmamış. Çıplak bir şekilde ayakta dikilen arkadaşımın ayaklarında yalnızca dövüş çizmeleri varmış. Bu duruma aramızda çok güldük."
37 / 122
Dişçi değil ayak fetişisti
"Bir adam ile anlaşıp buluştuk. Ayakkabılarımı çıkardı ve beni masaya yatırdı. Dişçi ekipmanları vardı. Elektrikli diş fırçası, ipler aynalar bunlardan sadece birkaçıydı. Bir saat boyunca parlatma, temizleme ve kontrol gibi muayeneleri yaptı. Bunun neresi ilginç diyebilirsiniz ancak tüm bunları dişime değil ayağıma yaptı. Dişlerimi muayene etmesini tercih ederdim. Bunu oynamam gerekiyordu ve oynadım. Penisini pantolonunun dışına asla çıkarmadı. Tuhaf başlamış olmasına rağmen, aslında güzel vakit geçirdik."
38 / 122
Bayılacak kadar kötü olmak istedi
"Müşterim saatlerce seks yapmayı ve sonunda bayılacak kadar kötü olmak istediğini söyledi. Kesinlikle bunu yapamayacağımı söyledim. Müşterinin seksten yorulma fantezisi vardı. Tek parça streç bir giysi giydim ve bu şekilde seks yapmayı teklif ettim. Oldukça zorlandı ve bu alternatifim harika oldu."
39 / 122
Telefonda seks ile danışmanlık hizmeti verdim
"Benimle cinsel bir şeyler hakkında konuşmak isteyen tek bir müşterim vardı. İşleriyle ilgili konuşurduk ve yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyordu. Yeni fikri erkekler için etekti. 45 dakika boyunca onu dinledim, bankaya sunum yapmaya gidiyordu. Ona bazı eleştirilerde bulundum, sunumu ile ilgili notlar aldırdım. Beni dinledi ve söylediklerimi yaptı. Bir şeyleri değiştirerek başardığı zaman beni geri arardı. O bir beyefendiydi ve her zaman benim ortalama çağrı süresi artırdı. Benim en sevdiğim müşterilerinin biriydi."
40 / 122
Harry Potter oldum
"Bir adam bana oldukça yüklü bir miktar para verdi ve ilginç bir istekte bulundu. Tamamen Harry Potter gibi giyinmemi istedi. Gözlükleri başta olmak üzere tamamen ona uygun giyindim. Elime bir asa alarak büyü yapıyormuş gibi role girdim. Bunun yaşadığım en saçma şey olduğunu düşünüyorum. Bu saçmalık hayatımdan o adamla birlikte gitti. "
41 / 122
Alışveriş listesi yaptım
"Üniversitede yaklaşık altı ay bu işi yaptım. Müşterilerimden biri evinde yapmak zorunda olduğu şeylerin ve alışverişlerinin listelerini yapmamı istedi. 25 yaşında genç bir adamdı ve İngilizdi. Nişanlısı okumak için Belçika’ya taşınmıştı ve ilişkilerine ara verdikleri için kendini yalnız hissediyordu. Benden yapmamı istediği planlamaları önceden nişanlısı yapıyormuş. Her hafta görüşüyorduk ve kahve içiyorduk. O sırada listelerin üzerinden geçiyorduk. Ona işleriyle ilgili şans dilerdim ve hayatlarımıza devam ederdik. Çok tatlıydı ve kalbi kırıktı. Nişanlısının onu terk ettiğini düşünüyordum. Bazen onunla ilgili konuşmak isterdi ve konuşurduk. Ama hiçbir zaman onu geri geleceğine inanmadım."
42 / 122
Seks yapmadan eğleniyorduk
"Çok sevdiğim müşterilerimden biri kucağına oturup, motorsiklet sürme taklidi yapmamı istedi. Benim yolcum olma fikrini yaşamak istiyordu. Tüm bunları kıyafetlerimi hiç çıkarmadan yaptım. Bir senaryo ile ona bunu yaşatmamı istedi ve gerektiğinde motor sesi bile çıkardım. Motor sahne için gerekli olan ne varsa yaptım diyebilirim. Bir gün kıyafetlerimi çıkarmadan dans etmeyi istedi. Beraber oturup dans ettik, kucak dansı sanmayın normaldi. Oldukça kibar ve eğlenceli biriydi."
43 / 122
Kasıklarına tekme atmamı istedi
"Bir müşterim beni her hafta çağırırdı ve kasıklarına tekme atmamı isterdi. Bana para ödemesinin sebebi sadece buydu. Sert vururdum ve 5-10 dakika kendine gelemezdi. Tekme atarken hep aynı botları giyerdim ve bunu çok severdi. Korkuyor gözükse de her zaman olabildiğince sert vurmamı isterdi. Birkaç kez çok endişe duydum ve bunu yapmaktan çekindim ama sonra anladım ki onun benden istediği sadece buydu. Stresli bir hafta geçirdiğim zaman beni aramasını dört gözle beklerdim. Rahatlamak için ideal bir müşteriydi."
44 / 122
Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi
Avustralya'nın ünlü seks işçisi seks endüstrisi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Samantha X adındaki eskort, modern toplumdaki iş kadınlarının da artık eskort olarak çalıştığını söyledi.
45 / 122
Artık bu işi üst düzey insanlar da yapıyor
Yıllardır seks işçiliği yapan Avustralyalı Samantha X, sektörde yaşadıklarını anlatarak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samantha X, seks işçiliğinin artık farklı bir boyutta olduğunu günümüzdeki iş kadınlarının da artık seks işçiliği yaptıklarını itiraf etti.
46 / 122
Avukatlar, doktorlar daha fazla kazanabilmek için...
Ek gelir olarak seks işçiliğinden oldukça kar edildiğini söyleyen ünlü seks işçisi, kadınlar özellikle aşk ilişkileri bittiklerinde kendilerini daha güçlü hissetmek, hayatlarını kontrol altına alabilmek için bu işe başlıyor dedi.
47 / 122
Seks işçisi 6 yıldır bu işi yaptığını, tüm deneyimlerini bir kitapta topladığını belirtiyor
Samantha X, '' bu endüstri bağımlılık yapıcı. Para ve heyecan 'üst sınıf' dediğimiz insanları da bu endüstriye çekmeye başladı.
48 / 122
Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi
Doktorların, avukatların da bu işi daha fazla kar elde etmek ve normal bir işte bir haftada yaptıklarını bir günde kazandıklarını söyleyen Samantha tüm bunları Back On Top (en başa dön) adlı kitabında anlatıyor.
49 / 122
Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi
Avustralya'nın ünlü seks işçisi seks endüstrisi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Samantha X adındaki eskort, modern toplumdaki iş kadınlarının da artık eskort olarak çalıştığını söyledi.
50 / 122
Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi
Avustralya'nın ünlü seks işçisi seks endüstrisi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Samantha X adındaki eskort, modern toplumdaki iş kadınlarının da artık eskort olarak çalıştığını söyledi.
51 / 122
Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi
Avustralya'nın ünlü seks işçisi seks endüstrisi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Samantha X adındaki eskort, modern toplumdaki iş kadınlarının da artık eskort olarak çalıştığını söyledi.
52 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
53 / 122
18 yaşından beri bu işi yapıyor
İki oğlu olan Bonnie Danimarka'da küçük bir kasabada yaşıyor.
54 / 122
14 yaşındaki oğlu annesinin fuhuş yaptığını biliyor
Bonnie'nin hayatı karakol ile geneleve dönen evi arasında geçmiş.
55 / 122
Küçük oğlu henüz olup bitenlerin farkında değil
Büyük oğlu bu durumu kabullenmiş ve müşterilerden parayı o alıyor.
56 / 122
Ve işte Bonnie'nin yaşamı...
Bonnie, oğullarıyla birlikte düzenli olarak kiliseye gidiyor.
57 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
58 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
59 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
60 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
61 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
62 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
63 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
64 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
65 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
66 / 122
Seks işçisinin her anını fotoğrafladı
Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.
67 / 122
İşte çölün ortasındaki seks işçileri
Fotoğrafçı Marc McAndrews Nevada'nın genel evlerine girip buradaki hayatı gözlemledi. İşte çölün ortasında seks işçiliği yapan hayat kadınlarının çalıştığı atmosfer ve gündelik hayatları.
68 / 122
İşte çölün ortasındaki seks işçileri
Marc McAndrews, o dünyayı merak etti ve uzun uğraşların sonucunda fotoğraf çekmek için izin aldı. Ve kuş uçmaz kervan geçmez bir yere konuşlanan bir genelevin içine girdi.
69 / 122
İşte çölün ortasındaki seks işçileri
McAndrews kadınların fotoğrafını çekmek için hepsinden izin almış. Ve kendilerinin hiç de utangaç olmadığını belirtiyor.
70 / 122
İşte çölün ortasındaki genelev
Fotoğraftaki bu kadın aslında bir matematik öğretmeni. Fakat yazları boşta olduğu için genelevde çalışıyor
71 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
72 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
73 / 122
işte çölün ortasındaki genelev
İlginç detaylardan biri ise, bu genelevi sıradan bir anne-oğulun işletmesi...
74 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
75 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
76 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
77 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
78 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
79 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
80 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
81 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
82 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
83 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
84 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
85 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
86 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
87 / 122
Amsterdam Red Lights genelevleri: Dünyanın dört bir yanından akın akın görmeye geliyorlar
Red Light District ya da Türkçe karşılığı ile Kırmızı Fener Mahallesi, Amsterdam’ın dünyaca meşhur eğlence bölgesidir. 14. yüzyılda kadın arayışı içerisinde şehre varan denizcilerin talepleri üzerine kurulan Red Light District’de birçok seks shop, randevu evi, gay bar, özel sinema, tiyatro ve çeşitli türlerde müzeler bulunmaktadır. Her yıl milyonlarca turist sadece bu mekânları görmek için bile buraya gelmektedir.
88 / 122
Amsterdam Red Lights'ın hikayesi
Kırmızı neonlar altında seksi kıyafetleriyle, pencerelerinde müşteri bekleyen hayat kadınları modern Amsterdam’ın simgelerinden biri olmuştur. Kırmızı Fener Mahallesi ya da halk arasındaki bilinen adıyla Walletjes (alçak duvarlar) sınırlarının büyük kısmı şehrin ünlü kilisesi Oude Kerk’te olsa da, sınırları batıda Warmoesstraat, kuzeyde Zeedijk’e, doğuda Kloveniersburgwal’a kadar uzanır.
89 / 122
Amsterdam Red Lights'ın hikayesi
Birbirini kesen dar sokaklardan oluşan mahallede gündüz kalabalık turist gruplarını görebilir ve ilgi çekici birçok kafe, bar restoran ve güzel kanal evlerini bulabilirsiniz. Bölge akşam saatlerine doğru ise eğlenmek isteyen gezginler tarafından ilgi ile karşılanır.
90 / 122
Amsterdam Red Lights'ın hikayesi
Red Light District’te müşteri bekleyen hayat kadınları küçük apartmanlarının camlarında çıplak ya da çeşitli kostümler ile oturarak müşterilerini beklerler. Bölgede fotoğraf ve video çekimi kesinlikle yasaktır. Özellikle müşteri bekleyen kadınların görüntülerini çekerseniz tatsız hadiseler ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmanızda fayda var. Bununla birlikte Kırmızı Fener Mahallesi’nde birçok uyuşturucu satıcısına rastlayabilirsiniz. Eğer birisi sizin yanınıza yaklaşırsa panik yapmanıza gerek yok, kibarca ilgilenmediğinizi söylemeniz yeterli.
91 / 122
Endonezya'nın Seks Dağı
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın da bulunduğu Cava Adası'nda "Gunung Kemukus" olarak bilinen bir dağ bulunuyor.
92 / 122
Endonezya'nın Seks Dağı
Dünyanın ve Endonezya'nın bu en garip yerlerinden biri olan dağ aynı zamanda "Seks Dağı" olarak da biliniyor.
93 / 122
Endonezya'nın Seks Dağı
Burada içlerinde hayat kadınlarından politikacılara kadar binlerce kişinin olduğu topluluk kendilerine iyi şans ve talih getireceğine inandıkları için tanımadıkları insanlarla cinsel ilişkiye giriyor.
94 / 122
Endonezya'nın seks dağı
Endonezyalılar kökeni 16. yüzyıla kadar dayanan bu ritüelin işe yaraması için her 35 günde bir Seks Dağı'nda arka arkaya yedi kez cinsel ilişkiye girilmesi gerektiğine inanıyor.
95 / 122
Endonezya'nın seks dağı
96 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti.
97 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
Yapılan araştırmalara göre Nijerya'daki seks işçilerinin yaklaşık dörtte birinde HIV buluyor.
98 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
Fotoğrafçı Ton Koene tarafından çekilen bu karelerle o genelev ilk kez böyle görüntülendi.
99 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
İşte o genelevden görüntüler...
100 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
101 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
102 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
103 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
104 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
105 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
106 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
107 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
108 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
109 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
110 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
111 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
112 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
113 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
114 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
115 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
116 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
117 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
118 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
119 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
120 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
121 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
122 / 122
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum