İşte ABD'nin en ilginç genelevi

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.01.2018 13:38 |4 saat önce

ABD'nin Nevada eyaleti ülkede genelevlerin yasal olduğu nadir bölgelerden biri. Fotoğrafçı Marc McAndrews, bölgede fotoğraf çekmek için izin aldı ve kuş uçmaz kervan geçmez bir yere konuşlanan genelevin içine girdi.

Şaşkına çeviren eskortlar!

1 / 122 Ancak burası diğer genelevlerden biraz farklı. Çalışan kadınların çoğunun kocaları, çocukları var. Sabah normal bir işe gelir gibi geliyorlar, akşam evlerine dönüyorlar.

2 / 122 Hatta seks işçisi kadınlardan birisinin esas mesleği matematik öğretmenliği. Kışları okulda, yazları genelevde çalışıyor.

3 / 122 Uyuşturucu getiren müşterinin apar topar kovulduğu bu genelevin ilginç detaylarından biri ise sıradan bir anne - oğul tarafından işletilmesi.

4 / 122 Marc McAndrews'ın 'Nevada'nın Gülü' isimli projesi için fotoğrafladığı genelevdeki yatak odalarını, bonyalarını ve diğer kapalı odaları görüntüledi.

5 / 122 Yaptıklarıyla gurur duyan kadınlar, işlerini 'Bilmeyen kişilere cinselliği öğretmek ve kendilerine ihtiyaç duyanların yanında olmak' şeklinde özetliyor.

6 / 122 Bu projeye dahil olmaktan mutluluk duyan eskort kadınlar, işlerinin diğer insanlara ne olduğunun anlatılmasından gayet memnun.

7 / 122 İşte Marc McAndrews'in dergilerde de yer alan çalışmasından bazı kareler...

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27 / 122 Cinsel bir birleşme olmadan, erotik vücut masajı yapıyor Melbourne'da yaşayan Lily Eros 20 saniyelik bir sarılma ile başlayan "erotik vücut masajı" nı gerçekleştirmek için saat başı 400 dolar alıyor. Ancak saat uzarsa ücretin fiyatı da artıyor.

28 / 122 Lily, saatte 400 dolar kazanıyor Daily Mail Avustralya'ya konuşan Eros, ''müşterilerle cinsel bir birleşme yaşamıyorum, çünkü istemiyor, bundan zevk almıyordum. Çünkü arzularım çoğu insanın hissettiği gibi değildi. Ben de 'tantrik seks işçisi' olarak çalışmaya başladım. Müşterilerimin tüm bedenime dokunmalarına izin veriyorum - göğüslerim vajina dışında. Çünkü onlar benim sınırım. Orgazm halinde olmak için vajinama dokunulmasına ihtiyacım yok" dedi.

29 / 122 Müşterileriyle 20 saniye süren bir sarılma sonrası bağ kuruyor İlk önce müşterisiyle tanıştığında derin bir bağ kurmak isteyen Eros, 20 saniye süren ya da daha fazla bir sarılma eylemi gerçekleştiriyor.

30 / 122 24 yaşındaki kadın, seksin birleşmeden ibaret olmadığını söylüyor Lily, tantrik cinsel ilişki deneyiminde daha derin ve daha güçlü bir bağlantı olduğunu, bunun anlaşılması için de deneyimlenmesi gerektiği söylüyor.

31 / 122 Lily'nin yaptığı işe 'tantrik seks' adı veriliyor Farklı erotizm alanlarının keşfedilmesi gerektiğine inanan Eros, bunu 'deneyimsel cinsel eğitime' benzetiyor.

32 / 122 Müşterilerinin vajina ve göğüslerine dokunmasına izin vermiyor Lily'nin müşterileri belirli bir kalıba girmiyor ve yaşları, etnik kökenleri, yaşam biçimleri ve kişilikleri arasında farklılıklar sergiliyor.

33 / 122 Seks işçileri yaşadıkları en ilginç deneyimleri anlattı AskReddit'te açılan bir başlık, seks işçilerinin yaşadıkları travmalara ve şaşırtıcı olaylara ışık tutacak türden bilgileri bir araya topladı. Seks işçilerinin yaşadıkları en ilginç deneyimleri anlatmaları istendi. İşte o deneyimlerden bazıları

34 / 122 Web kamerası ile cinsel istekte bulundu, yemek yerken dinledi "Ben İsrailliyim ve bir süre telefon ve web kamerası kullanarak çalıştım. Yazılar görüntüleniyordu ama telefon konuşulmuyordu. Bazen patronum söylemem gereken şeyleri bana yazıyordu. Çalıştığım günlerden birinde, Ortodoks Yahudi bir adam aradı. Bana domuz eti ve deniz ürünleri yiyip yemediğim hakkında sorular sordu. Patron bana karides yememin seksi olabileceğinden bahsetti ama adam ilgilenmedi. Lezzetli bir yemeği yerken sesimi duymak ve beni izlemek istediğini söyledi sadece domuz yedim."

35 / 122 Sadece sarıldık "Haftanın 6 günü spor salonunda çalışıyorum ve yarı zamanlı seks işçiliği yapıyorum. 50 yaşında oldukça hoş bir Asya kadını beni evine çağırdı. Bu arada bende 45 yaşındayım. Evine gittim ve ona sadece kibarca sarılmamı istediğini söyledi. Yaklaşık 1 dakika sonra omzumda ağlamaya başladı. 5 dakika boyunca bu şekilde ağladı ve sonrasında onu kanepeye götürdüm. Oturduk ve 20 dakika daha ağlamaya devam etti. Başını kaldırmadan göğsümde ağladı. İyi olup olmadığını sorduğumda kocasının ona hiç sarılmadığını söyledi. Ona sıkıca sarıldım ve 45 dakika süren görüşmemiz sonucunda paramı ödedi."

36 / 122 Duvara baktırmış! "Elimde kısa ama güzel bir hikaye var. Bu seks işçisi arkadaşlarımdan birinin başından geçmişti. Müşterisi sadece bir köşede durup, duvara doğru bakmasını istemiş. Dakikalarca hareketsiz kalmış ve gözlerini duvardan ayırmamış. Çıplak bir şekilde ayakta dikilen arkadaşımın ayaklarında yalnızca dövüş çizmeleri varmış. Bu duruma aramızda çok güldük."

37 / 122 Dişçi değil ayak fetişisti "Bir adam ile anlaşıp buluştuk. Ayakkabılarımı çıkardı ve beni masaya yatırdı. Dişçi ekipmanları vardı. Elektrikli diş fırçası, ipler aynalar bunlardan sadece birkaçıydı. Bir saat boyunca parlatma, temizleme ve kontrol gibi muayeneleri yaptı. Bunun neresi ilginç diyebilirsiniz ancak tüm bunları dişime değil ayağıma yaptı. Dişlerimi muayene etmesini tercih ederdim. Bunu oynamam gerekiyordu ve oynadım. Penisini pantolonunun dışına asla çıkarmadı. Tuhaf başlamış olmasına rağmen, aslında güzel vakit geçirdik."

38 / 122 Bayılacak kadar kötü olmak istedi "Müşterim saatlerce seks yapmayı ve sonunda bayılacak kadar kötü olmak istediğini söyledi. Kesinlikle bunu yapamayacağımı söyledim. Müşterinin seksten yorulma fantezisi vardı. Tek parça streç bir giysi giydim ve bu şekilde seks yapmayı teklif ettim. Oldukça zorlandı ve bu alternatifim harika oldu."

39 / 122 Telefonda seks ile danışmanlık hizmeti verdim "Benimle cinsel bir şeyler hakkında konuşmak isteyen tek bir müşterim vardı. İşleriyle ilgili konuşurduk ve yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyordu. Yeni fikri erkekler için etekti. 45 dakika boyunca onu dinledim, bankaya sunum yapmaya gidiyordu. Ona bazı eleştirilerde bulundum, sunumu ile ilgili notlar aldırdım. Beni dinledi ve söylediklerimi yaptı. Bir şeyleri değiştirerek başardığı zaman beni geri arardı. O bir beyefendiydi ve her zaman benim ortalama çağrı süresi artırdı. Benim en sevdiğim müşterilerinin biriydi."

40 / 122 Harry Potter oldum "Bir adam bana oldukça yüklü bir miktar para verdi ve ilginç bir istekte bulundu. Tamamen Harry Potter gibi giyinmemi istedi. Gözlükleri başta olmak üzere tamamen ona uygun giyindim. Elime bir asa alarak büyü yapıyormuş gibi role girdim. Bunun yaşadığım en saçma şey olduğunu düşünüyorum. Bu saçmalık hayatımdan o adamla birlikte gitti. "

41 / 122 Alışveriş listesi yaptım "Üniversitede yaklaşık altı ay bu işi yaptım. Müşterilerimden biri evinde yapmak zorunda olduğu şeylerin ve alışverişlerinin listelerini yapmamı istedi. 25 yaşında genç bir adamdı ve İngilizdi. Nişanlısı okumak için Belçika’ya taşınmıştı ve ilişkilerine ara verdikleri için kendini yalnız hissediyordu. Benden yapmamı istediği planlamaları önceden nişanlısı yapıyormuş. Her hafta görüşüyorduk ve kahve içiyorduk. O sırada listelerin üzerinden geçiyorduk. Ona işleriyle ilgili şans dilerdim ve hayatlarımıza devam ederdik. Çok tatlıydı ve kalbi kırıktı. Nişanlısının onu terk ettiğini düşünüyordum. Bazen onunla ilgili konuşmak isterdi ve konuşurduk. Ama hiçbir zaman onu geri geleceğine inanmadım."

42 / 122 Seks yapmadan eğleniyorduk "Çok sevdiğim müşterilerimden biri kucağına oturup, motorsiklet sürme taklidi yapmamı istedi. Benim yolcum olma fikrini yaşamak istiyordu. Tüm bunları kıyafetlerimi hiç çıkarmadan yaptım. Bir senaryo ile ona bunu yaşatmamı istedi ve gerektiğinde motor sesi bile çıkardım. Motor sahne için gerekli olan ne varsa yaptım diyebilirim. Bir gün kıyafetlerimi çıkarmadan dans etmeyi istedi. Beraber oturup dans ettik, kucak dansı sanmayın normaldi. Oldukça kibar ve eğlenceli biriydi."

43 / 122 Kasıklarına tekme atmamı istedi "Bir müşterim beni her hafta çağırırdı ve kasıklarına tekme atmamı isterdi. Bana para ödemesinin sebebi sadece buydu. Sert vururdum ve 5-10 dakika kendine gelemezdi. Tekme atarken hep aynı botları giyerdim ve bunu çok severdi. Korkuyor gözükse de her zaman olabildiğince sert vurmamı isterdi. Birkaç kez çok endişe duydum ve bunu yapmaktan çekindim ama sonra anladım ki onun benden istediği sadece buydu. Stresli bir hafta geçirdiğim zaman beni aramasını dört gözle beklerdim. Rahatlamak için ideal bir müşteriydi."

44 / 122 Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi Avustralya'nın ünlü seks işçisi seks endüstrisi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Samantha X adındaki eskort, modern toplumdaki iş kadınlarının da artık eskort olarak çalıştığını söyledi.

45 / 122 Artık bu işi üst düzey insanlar da yapıyor Yıllardır seks işçiliği yapan Avustralyalı Samantha X, sektörde yaşadıklarını anlatarak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samantha X, seks işçiliğinin artık farklı bir boyutta olduğunu günümüzdeki iş kadınlarının da artık seks işçiliği yaptıklarını itiraf etti.

46 / 122 Avukatlar, doktorlar daha fazla kazanabilmek için... Ek gelir olarak seks işçiliğinden oldukça kar edildiğini söyleyen ünlü seks işçisi, kadınlar özellikle aşk ilişkileri bittiklerinde kendilerini daha güçlü hissetmek, hayatlarını kontrol altına alabilmek için bu işe başlıyor dedi.

47 / 122 Seks işçisi 6 yıldır bu işi yaptığını, tüm deneyimlerini bir kitapta topladığını belirtiyor Samantha X, '' bu endüstri bağımlılık yapıcı. Para ve heyecan 'üst sınıf' dediğimiz insanları da bu endüstriye çekmeye başladı.

48 / 122 Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi Doktorların, avukatların da bu işi daha fazla kar elde etmek ve normal bir işte bir haftada yaptıklarını bir günde kazandıklarını söyleyen Samantha tüm bunları Back On Top (en başa dön) adlı kitabında anlatıyor.

49 / 122 Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi Avustralya'nın ünlü seks işçisi seks endüstrisi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Samantha X adındaki eskort, modern toplumdaki iş kadınlarının da artık eskort olarak çalıştığını söyledi.

50 / 122 Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi Avustralya'nın ünlü seks işçisi seks endüstrisi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Samantha X adındaki eskort, modern toplumdaki iş kadınlarının da artık eskort olarak çalıştığını söyledi.

51 / 122 Seks işçisinin itirafları şaşkına çevirdi Avustralya'nın ünlü seks işçisi seks endüstrisi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Samantha X adındaki eskort, modern toplumdaki iş kadınlarının da artık eskort olarak çalıştığını söyledi.

52 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

53 / 122 18 yaşından beri bu işi yapıyor İki oğlu olan Bonnie Danimarka'da küçük bir kasabada yaşıyor.

54 / 122 14 yaşındaki oğlu annesinin fuhuş yaptığını biliyor Bonnie'nin hayatı karakol ile geneleve dönen evi arasında geçmiş.

55 / 122 Küçük oğlu henüz olup bitenlerin farkında değil Büyük oğlu bu durumu kabullenmiş ve müşterilerden parayı o alıyor.

56 / 122 Ve işte Bonnie'nin yaşamı... Bonnie, oğullarıyla birlikte düzenli olarak kiliseye gidiyor.

57 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

58 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

59 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

60 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

61 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

62 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

63 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

64 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

65 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

66 / 122 Seks işçisinin her anını fotoğrafladı Danimarkalı fotoğrafçı Marie Hald, 20 yıllık seks işçisi Bonnie'nin yaşamını görüntüledi. Bu işe 18 yaşında başlayan Bonnie, aralıksız 20 yıldır seks işçiliği yapıyor.

67 / 122 İşte çölün ortasındaki seks işçileri Fotoğrafçı Marc McAndrews Nevada'nın genel evlerine girip buradaki hayatı gözlemledi. İşte çölün ortasında seks işçiliği yapan hayat kadınlarının çalıştığı atmosfer ve gündelik hayatları.

68 / 122 İşte çölün ortasındaki seks işçileri Marc McAndrews, o dünyayı merak etti ve uzun uğraşların sonucunda fotoğraf çekmek için izin aldı. Ve kuş uçmaz kervan geçmez bir yere konuşlanan bir genelevin içine girdi.

69 / 122 İşte çölün ortasındaki seks işçileri McAndrews kadınların fotoğrafını çekmek için hepsinden izin almış. Ve kendilerinin hiç de utangaç olmadığını belirtiyor.

70 / 122 İşte çölün ortasındaki genelev Fotoğraftaki bu kadın aslında bir matematik öğretmeni. Fakat yazları boşta olduğu için genelevde çalışıyor

71 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

72 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

73 / 122 işte çölün ortasındaki genelev İlginç detaylardan biri ise, bu genelevi sıradan bir anne-oğulun işletmesi...

74 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

75 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

76 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

77 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

78 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

79 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

80 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

81 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

82 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

83 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

84 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

85 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

86 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

87 / 122 Amsterdam Red Lights genelevleri: Dünyanın dört bir yanından akın akın görmeye geliyorlar Red Light District ya da Türkçe karşılığı ile Kırmızı Fener Mahallesi, Amsterdam’ın dünyaca meşhur eğlence bölgesidir. 14. yüzyılda kadın arayışı içerisinde şehre varan denizcilerin talepleri üzerine kurulan Red Light District’de birçok seks shop, randevu evi, gay bar, özel sinema, tiyatro ve çeşitli türlerde müzeler bulunmaktadır. Her yıl milyonlarca turist sadece bu mekânları görmek için bile buraya gelmektedir.

88 / 122 Amsterdam Red Lights'ın hikayesi Kırmızı neonlar altında seksi kıyafetleriyle, pencerelerinde müşteri bekleyen hayat kadınları modern Amsterdam’ın simgelerinden biri olmuştur. Kırmızı Fener Mahallesi ya da halk arasındaki bilinen adıyla Walletjes (alçak duvarlar) sınırlarının büyük kısmı şehrin ünlü kilisesi Oude Kerk’te olsa da, sınırları batıda Warmoesstraat, kuzeyde Zeedijk’e, doğuda Kloveniersburgwal’a kadar uzanır.

89 / 122 Amsterdam Red Lights'ın hikayesi Birbirini kesen dar sokaklardan oluşan mahallede gündüz kalabalık turist gruplarını görebilir ve ilgi çekici birçok kafe, bar restoran ve güzel kanal evlerini bulabilirsiniz. Bölge akşam saatlerine doğru ise eğlenmek isteyen gezginler tarafından ilgi ile karşılanır.

90 / 122 Amsterdam Red Lights'ın hikayesi Red Light District’te müşteri bekleyen hayat kadınları küçük apartmanlarının camlarında çıplak ya da çeşitli kostümler ile oturarak müşterilerini beklerler. Bölgede fotoğraf ve video çekimi kesinlikle yasaktır. Özellikle müşteri bekleyen kadınların görüntülerini çekerseniz tatsız hadiseler ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmanızda fayda var. Bununla birlikte Kırmızı Fener Mahallesi’nde birçok uyuşturucu satıcısına rastlayabilirsiniz. Eğer birisi sizin yanınıza yaklaşırsa panik yapmanıza gerek yok, kibarca ilgilenmediğinizi söylemeniz yeterli.

91 / 122 Endonezya'nın Seks Dağı Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın da bulunduğu Cava Adası'nda "Gunung Kemukus" olarak bilinen bir dağ bulunuyor.

92 / 122 Endonezya'nın Seks Dağı Dünyanın ve Endonezya'nın bu en garip yerlerinden biri olan dağ aynı zamanda "Seks Dağı" olarak da biliniyor.

93 / 122 Endonezya'nın Seks Dağı Burada içlerinde hayat kadınlarından politikacılara kadar binlerce kişinin olduğu topluluk kendilerine iyi şans ve talih getireceğine inandıkları için tanımadıkları insanlarla cinsel ilişkiye giriyor.

94 / 122 Endonezya'nın seks dağı Endonezyalılar kökeni 16. yüzyıla kadar dayanan bu ritüelin işe yaraması için her 35 günde bir Seks Dağı'nda arka arkaya yedi kez cinsel ilişkiye girilmesi gerektiğine inanıyor.

95 / 122 Endonezya'nın seks dağı

96 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti.

97 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti Yapılan araştırmalara göre Nijerya'daki seks işçilerinin yaklaşık dörtte birinde HIV buluyor.

98 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti Fotoğrafçı Ton Koene tarafından çekilen bu karelerle o genelev ilk kez böyle görüntülendi.

99 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti İşte o genelevden görüntüler...

100 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

101 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

102 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

103 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

104 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

105 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

106 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

107 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

108 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

109 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

110 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

111 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

112 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

113 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

114 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

115 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

116 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

117 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

118 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

119 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

120 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti

121 / 122 Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'taki seks işçilerinin çalıştığı genelev şok etti