HABER

İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.04.2018 14:00 | Son Güncelleme

Sosyal medyada hızla artış yakalayan takipçi kitlesiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Rus güzel, Victoria's Secret modeli Adriana Lima'yı tahtından etmeye hazırlanıyor.

Dasha Kina isimli Rus model, mavi gözleriyle podyumda jübile yapması beklenen ünlü ismi aratmıyor.

Dasha Kina sosyal medyayı salladı

1 / 30

Rus model Dasha Kina, dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima'ya inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor. Kina'nın yakın gelecekte podyumda jübile yapması beklenen Lima'nın tahtını doldurabileceği düşünülüyor.
2 / 30

Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima’ya Rusya’dan rakip çıktı.
3 / 30

Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan Rus model Dasha Kina’nın şöhreti her geçen gün artıyor.
4 / 30

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Dasha Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla poz vermişti.
5 / 30

Dasha Kina’nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram’daki takipçi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı.
6 / 30

Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını düşünüyor.
7 / 30

Dasha Kina’nın sosyal medyadaki paylaşımları...
8 / 30

9 / 30

10 / 30

11 / 30

12 / 30

13 / 30

14 / 30

15 / 30

16 / 30

17 / 30

18 / 30

19 / 30

20 / 30

21 / 30

22 / 30

23 / 30

24 / 30

25 / 30

26 / 30

27 / 30

28 / 30

29 / 30

30 / 30

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dasha Kina model Adriana Lima

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı

Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı

Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz

Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz

Eskişehir'deki tören alanında gerginlik! Acılı aileler rektörün üzerine yürüdü

Eskişehir'deki tören alanında gerginlik! Acılı aileler rektörün üzerine yürüdü

Uçak yolculuğunda sınır tanımıyorlar!

Uçak yolculuğunda sınır tanımıyorlar!

Elini göğsünden alamadı!

Elini göğsünden alamadı!

Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.