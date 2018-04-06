İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel

Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima’ya Rusya’dan rakip çıktı.

Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan Rus model Dasha Kina’nın şöhreti her geçen gün artıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Dasha Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla poz vermişti.