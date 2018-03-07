İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder'da Ashley Madison tarafından 1074 erkek ve kadın sorularak yapılan araştırma, aldatmaya en yakın meslekleri ve oranlarını ortaya çıkardı. İşte kadın ve erkeklerin yanıtlarının ayrı ayrı değerlendirdiği araştırmaya göre ortaya çıkan sonuçlar...

En çok aldatan meslekler

1 / 23 12- Halkla ilişkiler (Erkek) Buna göre, araştırmaya katılan ve eşini/sevgilisini en az bir kez aldattığını itiraf eden erkeklerin yüzde 2'sini halkla ilişkiler bölümünde çalışanlar oluşturuyor.

2 / 23 12- Siyaset (Kadın) Listede onu, yüzde 1 oranıyla politikayla uğraşan kadınlar izliyor.

3 / 23 11- Tarım sektörü (Erkek) Aldatmaya yatkın mesleklerin yüzde üçünü tarım ile uğraşan erkekler oluşturuyor

4 / 23 11- Sanatçılar/Eğlence sektörü (Kadınlar) Tarım ve hayvancılığın ardından ise eğlence sektöründe yer alan ünlü kadınlar yüzde 4 oranla kendilerine yer bulmuş.

5 / 23 10- Sanatçılar/Eğlence sektörü (Erkekler) Eğlence sektöründeki kadınlar, yüzde 4 oranla aldatmaya en yatkın meslekler arasında yer alırken, erkeklerde bu oran yüzde 3'de kalmış.

6 / 23 10- Hukukçular (Kadın) Hukuk ile uğraşan kadınlar, en çok aldatanlar arasında yüzde 4'lük oranıyla 10'uncu sırada yer alıyor.

7 / 23 9- Eğitimciler (Erkek) Aldatmaya yatkın mesleklerin yüzde dördünü erkek eğitimciler; öğretmenler, profesörler oluşturuyor

8 / 23 9- İnşaat ve tesisat (Kadın) Kadınlar arasında inşaat, tesisat gibi işlerle uğraşanlar 'aldatmaya yatkın mesleklerin' yüzde 4'ünü oluştururken bu oranla 8'inci sırada yer alıyor.

9 / 23 8- Hukukçular (Erkek) Hukuk ile uğraşan kadınlar, en çok aldatanlar arasında yüzde 4'lük oranıyla 10'uncu sırada yer alırken, erkeklerde bu oran yüzde 4 olmasına karşın sıralaması 8...

10 / 23 8- Pazarlama ve iletişim (Kadın) Pazarlama ve iletişim ile uğraşan kadınlar listede yüzde 4'lük oranlarıyla 8'inci sırada yer alıyor.

11 / 23 7- Sağlık sektörü (Erkek) Erkek doktor ve hemşireler eşlerini/partnerlerini aldatanlar arasında 7'inci sırada.

12 / 23 7- Bilgi ve işlem- I.T (Kadın) Araştırmaya katılan kadınların yüzde 8'i bilgi işlem ve I.T işlerinde çalışanlardan oluşuyor.

13 / 23 6- Pazarlama ve iletişim (Erkek) Daha önce en az bir kez eşini aldattığını söyleyenlerin yüzde 6'sını pazarlama ve iletişim ile uğraşan erkekler oluşturuyor.

14 / 23 6- Tezgahtarlık, danışmanlık, otel çalışanı (Kadın) Tezgahtarlık ve danışmanlık ile uğraşan kadınlar yüzde 9 oranlarıyla 6'ıncı sırada

15 / 23 5- Finans (Erkek) Araştırmada, yüzde 8 ile finans sektöründe çalışan erkekler 5'inci sırada yer alıyor.

16 / 23 5- Halkla ilişkiler (Kadın) Araştırmaya katılan ve eşini/sevgilisini en az bir kez aldattığını itiraf eden kadınların yüzde 9'unu halkla ilişkiler bölümünde çalışanlar oluşturuyor.

17 / 23 4- Barmenler, garsonlar ve otel çalışanları (Erkek) Aldatmaya yatkın mesleklerin yüzde 8'ini barmenlik, garsonluk ve otel çalışanları gibi hizmet sektöründe çalışan erkekler oluşturuyor

18 / 23 4- Finans (Kadın) Araştırmaya katılan kadınların yüzde 9'u finans sektöründe çalışıyor.

19 / 23 3- Girişimcilik (Erkek-Kadın) Aldatmaya en yakın mesleklerde kadın ve erkeklerin aynı oranda olduğu tek alan günümüzün mesleği 'girişimcilik' olurken, listede 3'üncü sırada yer alıyor.

20 / 23 2- Bilgi İşlem (Erkek) Bilgi işlemci olarak çalışan erkekler eşlerini aldatmaya en yatkın 2'inci meslek grubunu oluşturuyor.

21 / 23 2- Öğretmen (Kadın) Kadın öğretmenler yüzde 12'lik oranlarıyla ikinci sırada.

22 / 23 1- Ticaret (Erkek) Araştırmaya katılan ve ticaret sektöründe çalışan erkekler eşlerini/partnerlerini aldatmaya en yatkın meslek olarak yüzde 29'luk oranla 1'inci sırayı alıyor