İşte Apple'ın yeni bombaları

İşte Apple'ın çok konuşulacak yeni iPhone'ları...

Bu yıla damga vuracak

1 / 36 Satışları kötü giden iPhone X önümüzdeki aylarda piyasadan çekiliyor. Ancak bu yıl tanıtılacak üç bomba yeni iPhone modeli ile birlikte Apple iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor!

2 / 36 Kimsenin aklına gelmiyordu; ancak Apple bu yıl üç bomba telefonla birden geliyor. iPhone X2 Plus, iPhone X 2 ve Face ID'li LCD iPhone...

3 / 36 Apple‘ın 2018’de üç yeni iPhone satışa çıkartacağı söyleniyor. Bunlardan iki tanesinin 5.8 inç (İkinci jenerasyon iPhone X) ve 6.5 inç (iPhone X Plus) OLED ekran kullanacağı belirtiliyor.

4 / 36 LCD ekranlı modelin ise 6.1 inç iPhone olacağı söyleniyor. Bu modellerin hepsinde Truedepth kamera sistemini kullanacağı söylenen şirket, çentik konusunda bir ilerleme yapacak gibi duruyor.

5 / 36 Araştırmacılara göre yeni modellerin çentiği iPhone X’den daha ufak olacak. Truedepth kamera sisteminde ufak bir geliştirme yapacağı söylenen firma, görünüşe bakılırsa boyutu ufaltmaya çalışacak. Bu da çentiği daha az dikkat çeker hale getirecek.

6 / 36 Bir diğer analiz ise 6.1 inç model için karşımıza çıkıyor. Şirketin bu modeli 700 dolardan daha düşük bir fiyata raflara çıkartacağı belirtiliyor.

7 / 36 Çelik yerine iPhone 8 gibi alüminyum gövde kullanacak telefon, söylendiği kadarıyla şirkete büyük paralar kazandıracak.

8 / 36 Eğer tahminler doğru çıkarsa Apple bu modelden 2018’de tam 100 milyon adet satacak. Bu TFT LCD ekranlı model hem iPhone 8 hem de iPhone 8 Plus’ın yerini alacak.

9 / 36 Yani yeni ailenin en küçük modeli aşağıda görebileceğiniz gibi 5.8 inç ekrana, en büyüğü ise 6.5 inç ekrana sahip olacak.

10 / 36 Yeni iPhone'ların gelmesiyle birlikte iPhone 8'lerin fiyatları da 250 dolar birden düşecek! Yani iPhone almak isteyenlerin bunu da göz önünde bulundurmasında fayda var. Peki yurtdışından iPhone'u ucuza almak isteyenler ne yapmalı? Yurtdışından iPhone getirip kullanmanın kuralları ne?

11 / 36 IMEI bilgisine sahip cihazların tamamının kayıt altına alınması gerekiyor. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar)

12 / 36 Cihazımın IMEI numarasını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim? IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak sureti ile öğrenilebiliyor.

13 / 36 Yurt dışından gelen cihazımı kayıt altına aldırmam için herhangi bir süre sınırı bulunuyor mu?

14 / 36 Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemleri 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

15 / 36 Kayıt işlemini nerelerde yaptırabilirim?

16 / 36 Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar. E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) aşağıda belirtilen işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.

17 / 36 e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini nasıl yapılır ve gerekli belgeler nelerdir?

18 / 36 e-Devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde pasaport sahibi, şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden sisteme girerek cihaz kaydını yaptırabilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılmaktadır.

19 / 36 Kayıt işlemi öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

20 / 36 IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunulmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 120 günü geçmemiş olması gerekiyor.

21 / 36 Kayıt işlemi için öncelikle ne yapılması gerekiyor?

22 / 36 e-devlet sisteminden kayıt hakkını sorgulaması; harç ücretini yatırması (149.20 TL) ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

23 / 36 Dekontta dikkat edilmesi gereken husus nedir?

24 / 36 Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarası, ad ve soyadın, TC Kimlik numarasının yer alması gerekmektedir. IMEI numarasının doğru olmasına dikkat edilmeli.

25 / 36 Harç parası yatırıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış oluyor mu? E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. (120 gün)

26 / 36 Harç bedelini bankaya EFT yapabilir miyim?

27 / 36 Harç bedeli EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bulunması durumunda mümkün.

28 / 36 Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım?

29 / 36 İlgili GSM işletmecilerinin abone kayıt merkezlerinden veya Kurumumuzun Bilgi İhbar (0312-294 94 94) merkezinden öğrenilebilir.

30 / 36 Yurt dışından yeni geldim ancak beraberimde cihaz getirmedim. Pasaport kayıt hakkımı ücretsiz veya ücretli olarak bir başkasına verebilir miyim?

31 / 36 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre bir kişi yurt dışından 2 yılda 1 cihaz getirebiliyor. Bu düzenleme çerçevesinde ülkemize ne şekilde getirildiği belli olmayan cihazların kayıt işleminin yapılması yasal olarak uygun olmadığından pasaportunuzun başkaları tarafından kullanılması durumunda doğacak olan yasal sorumluluk tarafınıza ait.

32 / 36 Ayrıca kayıt altına alınan cihazın suç teşkil eden bir olaya karışması durumunda yasal sorumluluk pasaport sahibine ait. O nedenle pasaport kaydı yaptırırken buna aman dikkat!

33 / 36 Yurt dışından gelirken iki adet cihaz aldım. Kayıt işlemi yaptırabilir miyim?

34 / 36 Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile 01.02.2008 tarihinden itibaren 2 takvim yılı içerisinde 1 adet cep telefonunun yurda getirilebileceği belirlendi.

35 / 36 Yurtiçinden satın almış olduğum cihazımın IMEI numarasını sorguladım. “Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihaz” uyarısını aldım. Ne yapmalıyım?