İşte Arap turistlerin Türkiye'deki gözde mekanı

Akın akın Ordu'ya giden Araplar, özellikle Perşembe Yaylası ile Çarşamba Yaylası'nı görmeye geliyor

Arap turistlerin yeni gözdesi

1 / 21 Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin en gözde ziyaret yerlerinden biri Karadeniz kenti Ordu. Geçen yıla göre Arap turistlerin sayısında yüzde 7 artış gözlenen Ordu'nun gözde yerleri ise 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile 1.500 rakımlı Perşembe Yaylası.

2 / 21 Doğu Karadeniz Bölgesi’ne son yıllarda akın eden Arap turistler, Ordu’ya da rağbet gösteriyor. Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelip 3 yıldır yoğun olarak Ordu’yu ziyaret eden Arap turistler, özellikle yaz aylarında en fazla Kabadüz’e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı’ya bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nı ziyaret ediyor.

3 / 21 Denizin ve doğanın tadını çıkartan Arap turistler, Ordu’dan memnun bir şekilde ayrılıyor.

4 / 21 Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Kültür Ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, havalimanı açıldığından itibaren ciddi oranda Ordu’nun yabancı turist almaya başladığını söyledi.

5 / 21 Körfez ülkelerinden 2015 yılından itibaren düzenli olarak turist alındığını aktaran Müdür Uğur Toparlak, "Bugün de charter seferimiz ile El Kasım’dan bir uçağımız havalimanına iniş yaptı. Misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Bir hafta süre ile kalan misafirlerimiz daha sonra geri gidiyor ve yeni misafirleri karşılıyoruz. Ordu, ulaşım sorununu çözdükçe turist sayısını da arttırıyor” dedi.

6 / 21 Ordu’nun, tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilip görülmesi gerektiğini dile getiren Toparlak, şöyle konuştu: "Biz bu organizasyonların çoğalmasını, bölgenin turizm ile kalkınmasını umut ediyoruz. El Kasım’dan gelen misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Turistler, yaylalarımızı ve özellikle doğamız ile şelalelerimizi geziyorlar."

7 / 21 "Denizden de faydalanıyorlar, aileleriyle birlikte geliyorlar. Genelde ferdi gezilerden hoşlanıyorlar. Kalabalık aileler gelip, Aybastı, Çambaşı ve diğer yaylalarımızı gezerek bir hafta süre ile burada konaklayıp geri dönüyorlar."

8 / 21 İl Kültür Ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, 2017 yılında 55 bin yabancı turistin ağırlandığını belirterek, bu sayının her geçen gün arttığını kaydetti. Toparlak açıklamasını şöyle tamamladı: "Geçen yıl bu tarihlere baktığımızda yaklaşık yüzde 7 civarında artış olduğunu görüyoruz."

9 / 21 "Turizm zaten adı üzerinde ilin ekonomisine son derece katkıda bulunuyor. Aynı zamanda ilin tanıtımını da yapıyorlar. Misafirlerimizin her birini birer elçi olarak görüyoruz."

10 / 21 "Gelen misafirler burayı çok beğeniyor, gittiklerinde Ordu’yu anlatıyorlar ve çevrelerindeki insanlar tekrara Ordu’ya geliyor. Dolayısı ile biz misafirlerimizi önemsiyoruz ve gerekli ihtimamı göstermemiz gerektiğine inanıyorum."

11 / 21 Öte yandan Ordu’da 2015, 2016 ve 2017 kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın almış ve bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde olmuştu.

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