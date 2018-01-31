İşte bu yıla damga vuracak telefonlar!

Dünya bu telefonu bekliyor

1 / 30 Yeni telefonlar gümbür gümbür geliyor; özellikle Çinlilerin ve Korelilerin telefonları bu yıla fazlasıyla damga vuracağa benziyor. Hele bir telefon var ki (fotoğrafını görüyorsunuz) diğer hiçbir telefonda olmayan bomba bir özellikle geliyor!

2 / 30 One Plus 6 Çinlilerin gözdesi One Plus'ın yeni oyuncağı One Plus 6 epey ses getireceğe benziyor. Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 845'ten güç alacak olan One Plus 6'da, önceki modeli One Plus 5T'de olduğu gibi 18:9 ekran formatına sahip bir ekran kullanılacak.

3 / 30 Parmak izi okuyucunun ekranın alt kısmına konumlandırılacağı bilinen cihaz, güçlü bir yüz tanıma teknolojisine sahip olacak.

4 / 30 Diğer akıllı telefonlar gibi uygun fiyatlı ve yüksek performanslı olması beklenen One Plus 6 da, şubat ayı içinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

5 / 30 Nokia 9 5.5 inç QHD ekrana sahip olması beklenilen Nokia 9'un, 6 GB RAM'e sahip olacağı biliniyor. Ayrıca, cihazın suya ve toza da hayli dayanıklı.

6 / 30 Snapdragon 845 işlemciyle gelmesi beklenen cihaz, çift lensli kamera sistemine sahip olacak.

7 / 30 Nokia'nın da yeni akıllı telefonu Nokia 9'u Barselona'da bu ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkması bekleniyor.

8 / 30 Moto G6 Moto'un yeni telefonu Moto G6, önceki seride olduğu orta segmentte bir telefon olarak sunulacak.

9 / 30 Snapdragon 450 işlemciden güç alacak olan Moto G6, 5.7 inç'lik 2160x1080 (FHD+) Pixel çözünürlük sunan bir ekrana sahip olacak. Çerçevesiz tasarımla sunulacak olan cihaz, 3000 mAh bir bataryaya sahip.

10 / 30 18:9 ekran formatında olacak Moto G6'nın, 250 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

11 / 30 LG G7 6 GB'lık bir RAM'e sahip olması beklenen LG G7, FullVision OLED ekrana sahip olacak. Çift arka kamera ve çift ön kameranın olacağı cihaz, iris tarayıcıya sahip ve kablosuz şarj desteği sunacak.

12 / 30 LG'nin yeni telefonu LG G7'nin Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 845 işlemcisi olacak ve kullanıcılarına 6 GB RAM hizmeti sunacak.

13 / 30 Ayrıca, cihaz, geniş lenslere ve ince çerçevelere sahip olacak.

14 / 30 Samsung Galaxy S9 Samsung'un 25 Şubat tarihinde tanıtacağı Galaxy S9 ailesi, ABD'de Snapdragon 845 işlemci ile, Avrupa'da ise Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 9810 ile sunulacak.

15 / 30 5.8 inç'lik Super AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, 3000 mAh bir bataryadan güç alacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama hizmeti sunan Galaxy S9, hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği de sunuyor.

16 / 30 Galaxy S9 Plus modeli ise 6.2 inç'lik Super AMOLED ekrana sahip olacak. GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunan cihaz, 3500 mAh bataryadan güç alacak. Ek bilgi olarak her iki cihazda da parmak izi okuyucu arka tarafa konumlandırılmış.

17 / 30 RED Hydrogen One Bu telefonun en büyük özelliği hologram teknolojisini kullanıyor olması! RED Hydrogen One, 5,7 inç QHD “holografik” ekran üzerine kurulacak. Bu ekran çok katmanlı yapısı ve çok yönlü arka aydınlatma sayesinde kişilerin iki farklı görüntüyü holografik olarak görmesine imkan tanıyacak.

18 / 30 Holografik görüntüleme sürecinde özel bir gözlük gerektirmeyecek cihaz, bunun için 4V (4-View) olarak isimlendirilen videolara ihtiyaç duyacak.

19 / 30 Telefon gücünü çok yüksek ihtimalle Qualcomm Snapdragon 835 işlemciden alacak. Bünyesinde 3.5mm kulaklık girişinin yer alacağı belirtilen telefon, ilginç olarak çift SIM kart desteğini de verecek.

20 / 30 Üç Yeni iPhone iPhone X, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında tanıtılmış ve TrueDepth temelli Face ID yani yüz tanıma teknolojisiyle tüm teknolojiseverleri ve kullanıcılarını heyecanlandırmıştı.

21 / 30 Apple'dan 3 farklı iPhone X modeli geliyor! Bunlar; iPhone X2, iPhone X2 Plus ve LCD iPhone. Apple bu cihazlar için ekran boyutu çalışmalarında 5,85 inç'lik ve 6,46 inç'lik tasarımlar üzerine yoğunlaşıyor.

22 / 30 Samsung Galaxy Note 9 Samsung da, Galaxy Note 8 modelini geçtiğimiz yılın ikinci yarısında tanıtmıştı. Cihaz, daha satışa sunulmadan yoğun ilgi görmüştü.

23 / 30 Galaxy Note 9 modelinin kod adı ise söylenenlere göre Crown olacak. KGI Securities analisti Ming- Chı Kuo'ya göre cihaz, çift lensli kameraya sahip olacak.

24 / 30 Yine gelen sızıntılardan anlaşılanlara göre Samsung'un da bu yılın ikinci yarısında Galaxy Note 9 modeli tanıtması bekleniyor.

25 / 30 LG V40 LG de geçtiğimiz yılın ikinci yarısında LG V30 modelini tanıtmış ve ardından o modele ahududu kırmızısı seçeneğini eklemişti.

26 / 30 Şirket, bu yılın ikinci yarısında da LG V30'un bir üst modeli olan LG V40 modelini tanıtacak.

27 / 30 Ayrıca LG V40 modeli, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 845 işlemciden güç alacak.

28 / 30 Razer Phone 2 CES 2018 etkinliğinde duyurulan Project Linda, Razer Phone telefonu donanım ve touchpad olarak kullanıyor. Ek olarak, ekstra batarya ve ekstra depolama alanı da sağlanmış oluyor. Dizüstü bilgisayar ve telefonun bir araya gelmesi ile üst düzey oyun deneyimi ve artırılmış üretkenlik için bir hibrit mobil cihaz sağlanmış oluyor.

29 / 30 Razer Phone, 5.72 inç'lik bir ekrana sahipti ve gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alıyordu. Ayrıca, cihaz, 8 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunuyordu.