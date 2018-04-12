İşte dünyanın en eski tapınağı

12 bin yılık dairesel yapılara rastlanan bölgede, 2017'nin en sıra dışı keşfi de gerçekleştirildi.

Dünyanın en eski tapınağı: Göbeklitepe

1 / 25 Şanlıurfa il merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan, dünya üzerinde yapılmış en eski anıtsal tapınak olarak bilinen Göbeklitepe, her gün yüzlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.

2 / 25 Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik Çağ'a ait Göbeklitepe'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlanmıştı.

3 / 25 Uygarlığın kökeni hakkındaki görüşleri değiştiren Göbeklitepe, belki de tüm insanlığın tarihini baştan yazabilecek bir öneme sahip.

4 / 25 Hayvan figürleriyle yontulmuş taşları ve T biçimli sütunlarıyla 12.000 yıllık dairesel yapılar, tarım devriminden ve çanak çömlek yapımının icadından bile daha eski.

5 / 25 Bu sütunların insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve semboller kabartma yoluyla ya da oyularak tasvir edilmiş.

6 / 25 Tüm bu T biçimlili sütunlari uzmanlar tarafından insan heykelleri olarak yorumlanıyor ve en büyüğünün ağırlığı 16 tonu aşıyor.

7 / 25 Göbeklitepe'de araştırmacı olarak çalışan Alman Arkeoloji Enstitüsü arkeoloğu Jens Notroff yaptığı bir röportajda, Göbeklitepe'nin konumunun tesadüf olmadığını belirterek "Küçük avcı toplayıcı gruplar, temel olarak, bilgi ve ürün değiş tokuşu yapmak ve gen havuzunu tazelemek için evlilik bağları kurmak amacıyla bu tarz düzenli buluşmalara güvenir. Bu açıdan Göbeklitepe'nin coğrafi konumu tesadüf değildir.

8 / 25 Göbeklitepe bir dağ silsilesinin en yüksek noktasında kolayca görülebilecek bir yere kurulmuştur. Böylece Göbeklitepe'nin dairesel yapılarını bu buluşmaları belirten izler, zengin betimli dikilitaşları ise bu grupları temsilen anılarını saklayan buluntular olarak yorumlamak mümkün" diyor.

9 / 25 Göbeklitepe'deki mimarinin oluşması için çok sayıda insan gücü gerekiyordu.Bu nedenle uzmanlar, o dönemde yaşayan insanların farklı gruplardan, eşitlikçi bireyler olduğunu varsayıyor.

10 / 25 BİRA ÜRETİYORLARDI Göbeklitepe'deki büyük taş kaplar içinde yapılan ilk kimyasal analizler oksalat kalıntılarını ortaya çıkardı. Uzmanlar, buna dayalı olarak, büyük çaplı şölenler çerçevesinde bira üretmiş olabileceklerini düşünüyorlar.

11 / 25 EN SIRA DIŞI KEŞİF 2017'de Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları sırasında bulunan kafatası kemikleri Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün 2017'nin en sıra dışı keşifleri listesinde birinci sırada yer almıştı.

12 / 25 Bölgede bulunan 3 yetişkin kafatası parçası üzerinde yapılan incelemelerde, bu insanların ilk önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerinden arındırıldığı; ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığı anlaşıldı.

13 / 25 ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR Göbeklitepe kazı alanında süren restorasyon çalışmalarında tarihi eserlerin bulunduğu bölgeye 6 milyon 600 bin euroluk bedelle koruma amaçlı çatı yapıldı.

14 / 25 Çatının tamamlanmasıyla birlikte Şubat Göbeklitepe ziyaretçilere açıldı.

15 / 25 Açılığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

16 / 25 Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Göbeklitepe’nin gelecek yılın başında asıl listeye girmesi için çalışma yürütülüyor.

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