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İşte dünyanın en güzel çocuğu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

Thylane Blondeau ve Anna Knyazeva'nın ardından 'dünyanın en güzel çocuğu' listesine bir isim daha dahil oldu.

Nijerya'daki bir fotoğrafçının kadrajıyla dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

Dünyanın en güzel kızı

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5 yaşındaki Nijeryalı küçük kız Jare, fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Jare'e övgü dolu yorumlar geldi.
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'Çocuklar cennetten armağan.', 'O bir melek' ve 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumlar alan fotoğraf ise Mofe Bamuyiwa'ya ait.
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Daha önce de dünyanın en güzel kızı olarak gösterilen Anna Knyazeva ve Thylane Blondeau fotoğraflarıyla büyük beğeni toplamıştı.
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Thylane Blondeau artık 17 yaşında. Çocukluğundaki güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Thylane'nin sosyal medya hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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Anna Knyazeva'nın ise takipçi sayısı 1 milyondan fazla.
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Anna Knyazeva'nın sosyal medya paylaşımları...
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Thylane Blondeau'nun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Jare Thylane Blondeau Anna Knyazeva

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiyede de mavi gözlü tatlı bir kız vardı Facebookta dolasan. Bence o kız dünyanın en güzel çocuğuydu.
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