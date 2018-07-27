İşte dünyanın en güzel çocuğu

Nijerya'daki bir fotoğrafçının kadrajıyla dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

Dünyanın en güzel kızı

1 / 28 5 yaşındaki Nijeryalı küçük kız Jare, fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

2 / 28 'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Jare'e övgü dolu yorumlar geldi.

3 / 28 'Çocuklar cennetten armağan.', 'O bir melek' ve 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumlar alan fotoğraf ise Mofe Bamuyiwa'ya ait.

4 / 28 Daha önce de dünyanın en güzel kızı olarak gösterilen Anna Knyazeva ve Thylane Blondeau fotoğraflarıyla büyük beğeni toplamıştı.

5 / 28 Thylane Blondeau artık 17 yaşında. Çocukluğundaki güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Thylane'nin sosyal medya hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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7 / 28 Anna Knyazeva'nın ise takipçi sayısı 1 milyondan fazla.

8 / 28 Anna Knyazeva'nın sosyal medya paylaşımları...

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17 / 28 Thylane Blondeau'nun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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