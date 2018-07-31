İşte dünyanın en ilginç otelleri! Türkiye'den de bir otel listede

Listeye Türkiye'den de çoğu kişinin duymadığı çok ilginç bir otel girdi...

Böyle ilginç otel görmediniz

1 / 21

2 / 21 Jules' Undersea Lodge, Florida İsmini Jules Verne’in ‘Denizler Altında 20 Bin Fersah’ adlı romanından alan Florida’daki Jules’ Undersea Lodge, girişi denizin 6 metre derinliğinde olan ve kalabilmek için dalış belgenizin olması gereken bir otel.

3 / 21 70’li yıllarda bir araştırma merkezi olarak açılan otel, halen dünyadaki sayılı araştırma projelerine ev sahipliği yapıyor.

4 / 21 İki odası bulunan otelde, odaları çevreleyen pencerelerden sayısız deniz canlısıyla selamlaşmak mümkün.

5 / 21 Das Park Hotel, Avusturya Avusturya’nın Linz, Almanya’nın da Bottrop şehirlerinde yer alan Das Park Hotel, sadece küçük bir otel olmasıyla değil tasarımıyla da dikkat çekiyor. 2004 yılında Andreas Straus tarafından açılan oteldeki odalar en fazla iki kişinin kalabileceği boyutlarda ve borular yani odalar yıl içerisinde ülkenin farklı parklarına da taşınabiliyorlar.

6 / 21 Yani aynı zamanda gezici otel olma özelliği de taşıyan işletme, genellikle farklı konaklama deneyimi yaşamak isteyen turistlere hizmet veriyor.

7 / 21 Hotel Kakslauttanen, Finlandiya Kuzey Kutup Dairesi’nin 250 km uzaklığında, Finlandiya’da bulunan Kakslauttanen’de cam tavanlı Eskimo kulübelerinde uzanarak, bir gökyüzü fenomeni olan muhteşem Aurora Borealis karşısında uykuya dalabilirsiniz.

8 / 21 Dog Bark Park Inn, Idaho Farklı çeşit ve büyüklükteki otellerin olması bu alandaki rekabeti kızıştırırken, otel sahiplerini de tercih edilmek için alternatif çözümler bulmaya itiyor.

9 / 21 Amerika’nın Idaho Eyaletinde bulunan “Dog Bark Park Inn” de bu soruna çözümü farklı şekilde buluyor ve oteli büyük bir Beagle şeklinde tasarlıyor.

10 / 21 Adrere Amellal, Mısır Sıcak Mısır çölünde yer alan bu otel sanki sizi eski dönemlerde yaşıyormussunuz hissine geri götürebilir çünkü bu otelde tenhalığı dışındaki diğer bir özelliği de elektriklerinin olmaması.

11 / 21 Ama bunu avantaja çevirip insanlarla sosyalleşebilirsiniz.

12 / 21 Göl ile çevrili orman evi, kaya ve çamurdan yapılmış.

13 / 21 Hotel Palacio de Sal, Bolivya Bolivya’daki Uyuni tuz düzlükleri…

14 / 21 Bu düzlüklerde kurulan Palacio de Sal, yani “Tuz Sarayı”, inşaat malzemesinden mobilyasına dek malzeme olarak “tuz”un da kullanıldığı özel bir yapı.

15 / 21 1950s Bristol freighter plane, Yeni Zelanda Vietnam savaşında yer almış 1950 model Bristol Freighter uçağı kullanılarak tasarlanmıştır. North Island Woodlyn Park’da konumlanmış motelin, kokpit ve kuyruk kısmı olmak üzere iki ana bölümü bulunuyor.

16 / 21 Kokpit bölümünde bir kanepe ile çift kişilik bir yatak bulunuyor ve burada en fazla 4 kişi kalabiliyor. Ayrıca bu bölüme girebilmek için oldukça dik bir merdivenden çıkmanız gerektiğini de ayrıca belirtelim. Kuyruk bölümüne gelirsek, burada ise yine bir çift kişilik yatak ve bir çift ranza bulunuyor. Tıpkı diğer kısımda olduğu gibi, motelin bu kısmında da en fazla 4 kişi konaklayabiliyor.

17 / 21 Kokopelli's Cave, Meksika Kokopelli's Cave , Meksika New Mexico'daki Farmington'daki Kokopelli Mağarası, 65 milyon yıllık kaya oluşumunda oyulmuş tek yatak odalı bir oteldir.

18 / 21 Kadir's Tree Houses, Antalya, Türkiye Uluslararası Backpacking camiasında popüler olan Kadir’in Ağaç Evleri, 2000 yılında TNT’de yeryüzünün en iyi Hostel’i seçildi.

19 / 21 2010 yılında Washington Post’da, dünyada görülecek en ilginç 10 yer arasında yer aldı. 2011 yılında ise Los Angeles Times tarafından dünyanın en ‘cool’ 10 Hostel’i arasında ilk sırada yer aldı. BBC Televizyonu Olympos’ta “Sırt Çantalıların İpek Yolu Belgeseli” adıyla iki kez çekim yapmıştır.

20 / 21 Kadir’in Ağaç Evleri’nin kurucusu Kadir Kaya, 31 yıl önce elektriğin bile olmadığı bu bölgeye geldiğinde neredeyse Robinson Crusoe hayatı yaşamaya başlamış ve birçok güçlükle tesisi bugünlere kadar getirmeyi başarabilmiştir.