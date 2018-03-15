İşte dünyanın en iyi 20 akıllı telefonu!

İşte yoğun ilgi gören dünyanın en iyi telefonları...

Türkiye fiyatı şaşırttı

1 / 41 Dünyanın konuştuğu telefonlar.

2 / 41 20- BlackBerry KeyOne 4.5 inç büyüklüğünde bir ekran tasarımına sahip olan BlackBerry KeyOne, 12 MP arka kameraya sahip. Ön kamera ise 8 MP.

3 / 41 İşlemci noktasında ise BlackBerry, bu modelde Snapdragon 625 kullanmış. 3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle sunulan cihazın batarya ömrü ise bir günü rahatça kurtarıyor.

4 / 41 19- Motorola Moto G5 Plus ve G5S Plus Moto G5 Plus 5.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 12 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera yer alan cihaz, Snapdragon 625 işlemciden güç alıyor. Ayrıca, telefonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuyor.

5 / 41 Moto G5S Plus'ın özelliklerine bakıldığında ise 5.5 inç'lik bir ekran tasarımı kullanıldığı görülüyor. 13 MP arka kameraya ve 8 MP ön kameraya sahip olan telefon, Snapdragon 625 işlemciden besleniyor. Telefonda 3 GB RAM / 32 GB ve bir diğer modelinde de 4 GB RAM / 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle sunuluyor.

6 / 41 18- Motorola Moto Z2 Force 5.5 inç büyüklüğünde olan Moto Z2 Force, çift 12 MP arka kamerayla geliyor. Cihazın ön kamerası ise 5 MP.

7 / 41 Qualcomm Snapdragon 835 işlemcinin kullanıldığı telefon, 4 GB RAM'e sahip. Ayrıca, cihaz, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı sunuyor

8 / 41 17- iPhone SE Tasarım olarak iPhone 5S modeline benzeyen iPhone SE'nin ekranı hayli küçük ve 4.0 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 12 MP arka kamerası ve 1.2 MP ön kamerası olan iPhone SE, 1625 mAh batarya kullanıyor.

9 / 41 Apple A9 Bionic işlemcinin kullanıldığı cihaz, 2 GB RAM sunuyor. Ayrıca, telefon, 16 / 32 / 64 / 128 GB olmak üzere dört farklı dahili depolama alanıyla geliyor.

10 / 41 16- HTC U11 3000 mAh bataryanın yer aldığı HTC U11'de ekran 5.5 inç büyüklüğünde. 12 MP arka kameraya ve 16 MP ön kameraya sahip olan telefon, Snapdragon 835 işlemciden güç alıyor.

11 / 41 4 GB RAM / 64 GB ve 6 GB RAM / 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla gelen akıllı telefon, 2 TB'a kadar microSD kart ile yükseltilebiliyor.

12 / 41 15- LG G6 5.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 3300 mAh bataryadan güç alan LG G6, çift 13 MP arka kamera kullanıyor. Ön kamera ise 5 MP.

13 / 41 4 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı sunan telefon, Snaprdragon 821 işlemciden besleniyor. Ayrıca, bu cihazın depolama alanı 2 TB'a kadar microSD kart ile yükseltilebiliyor.

14 / 41 14- Essential Phone 5.71 inç büyüklüğünde bir ekran tasarımına sahip olan Essential Phone, 3040 mAh bataryadan güç alıyor. Ayrıca cihazın ön kamerası 8 MP, arka kamerası ise çift 13 MP.

15 / 41 Snapdragon 835 işlemciden beslenen telefon, 4 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip.

16 / 41 13- Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Samsung'un geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy S8'in özelliklerine bakıldığında 3000 mAh bataryadan güç aldığı ve 5.8 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip olduğu görülüyor. 12 MP arka kameranın ve 8 MP ön kameranın yer aldığı cihaz, Snapdragon 835 / Exynos 8895 işlemciden güç alıyor. Ayrıca telefon 4 GB RAM'e 64 GB dahili depolama alanı sahip.

17 / 41 Galaxy S8 Plus'ın ise 6.2 inç'lik bir ekranı var. 3500 mAh bataryanın yer aldığı Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 ile aynı işlemciyi kullanıyor. Ayrıca, cihazın kamera özellikleri de Galaxy S8 ile aynı. Son olarak telefon, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile sunuluyor.

18 / 41 12- iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Apple, iPhone 7 ile birlikte kullanıcılarına 4.7 inç'lik bir ekran deneyimi sunuyor, Ayrıca cihaz 1960 mAh bataryadan besleniyor. 12 MP arka kameraya sahip olan cihazın ön kamerası ise 7 MP. Apple A10 Fusion işlemcinin kullanıldığı telefon, 2 GB RAM'e sahip ve 32 / 128 / 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı ile sunuluyor.

19 / 41 iPhone 7 Plus ise 5.5 inç'lik bir ekran tasarımına sahip. 2900 mAh bataryanın yer aldığı iPhone 7 Plus, çift 12 MP arka kameraya sahip. Ön kamera ise 7 MP. Son olarak iPhone 7 Plus, iPhone 7 ile aynı RAM ve aynı depolama seçeneklerine sahip.

20 / 41 11- Razer Phone 5.72 inç'lik bir ekranıyla oyunculara hitap eden Razer Phone, 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Arka kısmına 12 MP'lik çift arka kameranın konumlandırıldığı telefonun ön kamerası ise 8 MP.

21 / 41 Snapdragon 835 işlemciden güç alan Razer Phone, 8 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca, dahili depolama alanı, 2 TB'a kadar yükseltilebiliyor.

22 / 41 10- Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro'da, 6.0 inç OLED ekran bulunuyor. Cihaz, gücünü Kirin 970 işlemciden alıyor. 20 MP ve 12 MP çift arka kameraya sahip olan telefonda, 8 MP ön kamera yer alıyor.

23 / 41 Huawei Mate 10 Pro'nun, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri mevcut. 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunan telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

24 / 41 9- Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note 8'de 6.3 inç ekran boyutu bulunuyor. Cihaz, gücünü Exynos 8895 işlemciden alıyor. İki adet 12 MP arka kameraya sahip olan telefonun, ön tarafta ise 8 MP kamerası mevcut.

25 / 41 6 GB RAM ile gelen telefonun 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, microSD kart desteği de sunuluyor.

26 / 41 8- One Plus 5T 6.01 inç büyüklüğünde ekranı olan One PLus 5T, 16 ve 20 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip. Ön kamera ise 16 MP.

27 / 41 Snapdragon 835 işlemciden beslenen telefon, 6 GB RAM / 64 GB ve 8 GB RAM / 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanına sahip.

28 / 41 7- Google Pixel 2 Google Pixel 2, 5.0 inç ekran boyutuna sahip. Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisinden güç alan cihazın, 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

29 / 41 Arka tarafta 12.2 MP kamerası bulunan akıllı telefonun ön tarafta ise 8 MP ön kamerası bulunuyor.

30 / 41 6- Google Pixel 2 XL Google Pixel 2 XL, 6.0 inç ekran boyutuna sahip. Qualcoom'un Snapdragon 835 işlemcisinden güç alan cihaz, 12.2 MP arka kameraya sahip.

31 / 41 Ön tarafta ise 8 MP kamerası bulunan akıllı telefonun, 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri mevcut.

32 / 41 5- iPhone 8 4.7 inç'lik bir ekran deneyimi sunan iPhone 8, Apple A11 Bionic işlemciden besleniyor. Arka kısmında 12 MP kameranın yer aldığı telefonun ön kamerası ise 7 MP.

33 / 41 1821 mAh bataryadan güç alan iPhone 8, 2 GB RAM'e ve 64 / 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanına sahip. Ayrıca, cihaz, kablosuz ve hızlı şarj teknolojilerini de destekliyor.

34 / 41 4- iPhone X 5.8 inç'lik bir ekrana sahip olan iPhone X, Animoji özelliğiyle beraber geliyor. Yüz tanıma teknolojisiyle parmak izi korumasını ortadan kaldıran iPhone X, 2716 mAh bataryadan güç alıyor. 12 MP çift arka kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise 7 MP.

35 / 41 Apple A11 Bionic işlemciden beslenen iPhone X, 3 GB RAM'e sahip. Ayrıca 64 ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı sunuluyor.

36 / 41 3- iPhone 8 Plus 2675 mAh bataryadan güç alan iPhone 8 Plus'da Apple, 5.5 inç'lik bir ekrana yer vermiş. Kablosuz ve hızlı şarj desteğinin olduğu cihaz, 12 MP çift arka kameraya sahip. Ön kamera ise 7 MP.

37 / 41 Apple A11 Bionic işlemciyi bu cihazda da kullanan Apple, yine bu cihazı da 3 GB RAM ve 64 GB / 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçenekleriyle sunuyor.

38 / 41 2- Samsung Galaxy S9 İlerleyen günlerde 5 bin TL fiyat etiketiyle Türkiye'ye gelecek olan ve 5.8 inç'lik bir ekran tasarımına sahip olan Galaxy S9, 3000 mAh bataryadan besleniyor. 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kameranın yer aldığı telefon, hızlı ve kablosuz şarj desteği de sunuyor.

39 / 41 Yerine göre Exynos 9810 ve Snapdragon 845 işlemciden güç alan Galaxy S9, 4 GB RAM'e sahip. Telefonun depolama alanı ise 64 / 128 / 256 GB olmak üzere üç farklı şekilde sunuluyor.

40 / 41 1- Samsung Galaxy S9 Plus 6.2 inç'lik ekranıyla selefinden kendisini ayıran Galaxy S9 Plus, 3500 mAh bataryadan besleniyor. Çift 12 MP arka kamerasıyla kullanıcılara hizmet verecek olan cihazın ön kamerası ise 8 MP.